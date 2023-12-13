Аттракционы, вендинговые автоматы в Беларуси
900 р.
Saeco rubino 200 кофе аппарат
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Кофеавтомат запчасти Реавендорс вейдинг
Минск, Первомайский
6 700 р.
Кофеавтомат для бизнеса Риавендерс Лучи Е6
Минск, Первомайский
7 700 р.
Вендинговый кофеавтомат Rheavendors Sagома LUCE E6
Минск, Фрунзенский
6 700 р.
Торговый кофейный автомат Rheavendors Италия (Б/У)
Минск, Первомайский
8 000 р.
Горка батут надувной
Брест
57 000 р.
Лабиринт мобильный
Брест
Договорная
КОФЕЙНЫЙ автомат + газ.вода с сиропами
Минск, Центральный
1 000 р.
кофейные автоматы
Минск, Центральный
1 400 р.
Вендинговые аппараты. Игрушки, конветы, жвачки
Минск, Центральный
100 р.
Купюроприёмник ICT
Гомельская, Рогачев
35 р.
Монетоприемник
Брестская, Береза
2 500 р.
Надувной батут Звери на пляже
Могилев
2 000 р.
Снековый автомат
Могилев
Договорная
Кофейный автомат
Могилев
Договорная
Надувной комплекс, надувной батут, надувная горка
Минск, Центральный
700 р.
Кофейный автомат
Могилевская, Осиповичи
Договорная
Кофейный автомат с местом
Минск, Заводской
4 900 р.
Аттракцион спидбол
Витебск
5 400 р.
Аэрохоккей
Витебск
2 200 р.
Кран хватайка
Могилев
1 000 р.
Кофейный аппарат necta venezia lx
Минск, Партизанский
400 р.
Аттракцион детский качалка
Витебск
400 р.
Аттракцион детский качалка
Витебск
400 р.
Аттракцион детский качалка
Витебск
4 500 р.
Аэрохоккей
Минск, Ленинский
1 500 р.
Игровой аппарат Хватайка
Гродно
800 р.
Продам монетоприемник ict
Минск, Центральный
83 р.
Монетоприемник Multi coin
Минск, Центральный
3 999 р.
Фотобудка / Инстабудка Lomobil 32''
Гомельская, Мозырь
1 720 р.
Saeco Cristallo 400 (кофейный автомат, вендинг) с
Гомель
2 550 р.
Продам игровой автомат хватайка
Минск, Фрунзенский
1 870 р.
Интерактивный комплекс Timon
Брест
1 100 р.
Кофейный автомат Venson 6111
Минск, Партизанский
5 750 р.
Интерактивный cтол
Брест
15 000 р.
Машинка-болид Formula 1
Брест
2 600 р.
вендинговый автомат
Брест
500 р.
Продам pax d200
Минск, Центральный
799 р.
Кофеавтомат Sagoma h5
Минск, Октябрьский
Договорная
Баллоны кислородные 40л
Минск, Октябрьский
4 000 р.
Оборудование для Пневматический ТИР
Минская, Червень
1 900 р.
Вендинг ''Монетный атракцион''
Могилев
2 800 р.
Кофейный аппарат RHEA VENDORS
Минск, Центральный