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Все для домаПосуда и кухонные аксессуары

Аксессуары для сервировки в Беларуси

Икорница Vidivi Torcello новая

75 р.

Икорница Vidivi Torcello новая

Минск, Фрунзенский

Сервировочная салфетка

75 р.

Сервировочная салфетка

Минск, Фрунзенский

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Хрусталь-вазочки.

10 р.

Хрусталь-вазочки.

Могилевская, Климовичи

Поднос

60 р.

Поднос

Минск, Ленинский

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Подставка декоративная под приборы

7 р.

Подставка декоративная под приборы

Минск, Советский

Подносы новые

6 р.

Подносы новые

Минск, Фрунзенский

Украшение для стола и блюд - Зонтики

1 р.

Украшение для стола и блюд - Зонтики

Минская, Солигорск

Солонка

2.50 р.

Солонка

Минская, Солигорск

Набор льняных салфеток (4шт. 40 на 40 см)

Договорная

Набор льняных салфеток (4шт. 40 на 40 см)

Витебская, Новополоцк

Для специй соли и перца

8 р.

Для специй соли и перца

Минск, Заводской

Салатник

15 р.

Салатник

Гомель

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Набор для специй Ромашка новый

10 р.

Набор для специй Ромашка новый

Брест

Поднос

20 р.

Поднос

Минск, Московский

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Поднос

20 р.

Поднос

Минск, Московский

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Этажерка для фруктов Конфетница

45 р.

Этажерка для фруктов Конфетница

Минск, Фрунзенский

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Набор столовых приборов CS-Kochsysteme Specialist 020828

Онлайн-заказ

26.80 р.

Набор столовых приборов CS-Kochsysteme Specialist 020828

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых ложек Peterhof PH-22113

Онлайн-заказ

17.82 р.

Набор столовых ложек Peterhof PH-22113

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор гусь хрустальный

100 р.

Набор гусь хрустальный

Витебская, Новополоцк

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Поднос из дерева для сервировки и подачи еды

25 р.

Поднос из дерева для сервировки и подачи еды

Брестская, Другие города

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Набор столовых приборов BOHMANN BH-7124MR (без декора)

Онлайн-заказ

105.27 р.

Набор столовых приборов BOHMANN BH-7124MR (без декора)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор для специй

25 р.

Набор для специй

Брестская, Барановичи

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Салатница хрустальная.

15 р.

Салатница хрустальная.

Гомель

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Зажимы для пакетов

Бесплатно

Зажимы для пакетов

Минск, Первомайский

Менажница

10 р.

Менажница

Минск, Московский

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Декор для сервировки столовых приборов.

27 р.

Декор для сервировки столовых приборов.

Гомель

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Менажница поднос подарок

40 р.

Менажница поднос подарок

Минск, Первомайский

Подставка под напиток новогодняя

10 р.

Подставка под напиток новогодняя

Брест

Менажница

45 р.

Менажница

Могилев

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Фруктовницы Zone Denmark

60 р.

Фруктовницы Zone Denmark

Минск, Фрунзенский

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Поднос.Борд из смолы

30 р.

Поднос.Борд из смолы

Минск, Советский

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Рюмочки 6 штук новые.

4 р.

Рюмочки 6 штук новые.

Гродно

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Менажница из натурального дерева.

50 р.

Менажница из натурального дерева.

Минск, Московский

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Набор для специй соль перец

6 р.

Набор для специй соль перец

Минск, Заводской

Набор для специй соль и перец

4 р.

Набор для специй соль и перец

Минск, Заводской

набор сервировочных колец для салфеток

100 р.

набор сервировочных колец для салфеток

Минск, Московский

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Подставки для чашки

Договорная

Подставки для чашки

Минск, Московский

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хрустальные вазы-салатницы

40 р.

хрустальные вазы-салатницы

Минск, Советский

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Держатель зубочистки

5 р.

Держатель зубочистки

Минск, Октябрьский

Салфетка

Договорная

Салфетка

Могилев

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Скатерть

12 р.

Скатерть

Брестская, Барановичи

Набор соусников

9 р.

Набор соусников

Могилев

Менажница турция

70 р.

Менажница турция

Минск, Фрунзенский

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Корзина соломенная, хлебница

10 р.

Корзина соломенная, хлебница

Минская, Борисов

Товары с доставкой от магазинов

Набор столовых приборов CS-Kochsysteme Specialist 020828

Онлайн-заказ

26.80 р.

Набор столовых приборов CS-Kochsysteme Specialist 020828

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых ложек Peterhof PH-22113

Онлайн-заказ

17.82 р.

Набор столовых ложек Peterhof PH-22113

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов BOHMANN BH-7124MR (без декора)

Онлайн-заказ

105.27 р.

Набор столовых приборов BOHMANN BH-7124MR (без декора)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор коктейльных ложек CS-Kochsysteme 037628 3шт.

Онлайн-заказ

19.79 р.

Набор коктейльных ложек CS-Kochsysteme 037628 3шт.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор столовых приборов LARA SIRIUS LR10-16/24

Онлайн-заказ

114 р.

Набор столовых приборов LARA SIRIUS LR10-16/24

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Менажница из ДУБА

80.72 р.

Менажница из ДУБА

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Ложка Klausberg KB-7012

Онлайн-заказ

11.02 р.

Ложка Klausberg KB-7012

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ложка для спагетти KINGHoff KH-1179

Онлайн-заказ

10.82 р.

Ложка для спагетти KINGHoff KH-1179

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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