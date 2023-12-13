logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Шторы, жалюзи, карнизы
Жалюзи
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаШторы, жалюзи, карнизы

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Жалюзи вертикальные на балкон

99 р.

Жалюзи вертикальные на балкон

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Натяжной потолок плюс Жалюзи в туалет - ВЫГОДНО

Договорная

Натяжной потолок плюс Жалюзи в туалет - ВЫГОДНО

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Комплектация для жалюзи, окон ПВХ, моск.сеток

1 р.

Комплектация для жалюзи, окон ПВХ, моск.сеток

Могилев

Доставка по Беларуси
Горизонтальные алюминиевые жалюзи ДОСТАВКА

Договорная

Горизонтальные алюминиевые жалюзи ДОСТАВКА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Жалюзи вертикальные

30 р.

Жалюзи вертикальные

Гродно

Доставка по Беларуси
Жалюзи горизонтальные алюминиевые

30 р.

Жалюзи горизонтальные алюминиевые

Гродно

Доставка по Беларуси
Жалюзи в туалет

65 р.

Жалюзи в туалет

Гомель

Доставка по Беларуси
Жалюзи горизонтальные Isotra, Hit

79 р.

Жалюзи горизонтальные Isotra, Hit

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Жалюзи горизонтальные

19 р.

Жалюзи горизонтальные

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Жалюзи в туалет

64 р.

Жалюзи в туалет

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шторы плиссе

45 р.

Шторы плиссе

Гродно

Доставка по Беларуси
Жалюзи вертикальные

30 р.

Жалюзи вертикальные

Могилев

Доставка по Беларуси
Горизонтальные жалюзи

29.40 р.

Горизонтальные жалюзи

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Запчасти к жалюзи

Договорная

Запчасти к жалюзи

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Жалюзи в туалет

64.70 р.

Жалюзи в туалет

Гомельская, Речица

Доставка по Беларуси
Горизонтальные жалюзи

40 р.

Горизонтальные жалюзи

Могилев

Доставка по Беларуси
Запчасти для жалюзи, рольштор, моск сеток, окон ПВ

Договорная

Запчасти для жалюзи, рольштор, моск сеток, окон ПВ

Могилев

Доставка по Беларуси
IKEA / ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ ШОТТИС 90х190 СМ

20 р.

IKEA / ЖАЛЮЗИ ПЛИССЕ ШОТТИС 90х190 СМ

Брест

Доставка по Беларуси
Жалюзи горизонтальные

45 р.

Жалюзи горизонтальные

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Жалюзи вертикальные

42 р.

Жалюзи вертикальные

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Жалюзи Горизонтальные

Договорная

Жалюзи Горизонтальные

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Жалюзи уличные для беседки

Договорная

Жалюзи уличные для беседки

Брест

Доставка по Беларуси
Жалюзи разных размеров

25 р.

Жалюзи разных размеров

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Жалюзи вертикальные

Договорная

Жалюзи вертикальные

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели