Товары от Куфар Маркета
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34.99 р.
Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка
Минск, Фрунзенский
10 р.
Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум
Минск, Заводской
15 р.
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W
Минск, Советский
15 р.
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W
Минск, Советский
45 р.
Сетевое зарядное Apple
Гомельская, Жлобин
50 р.
Магнитный беспроводной PowerBank
Гомельская, Жлобин
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8 р.
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто
Минск, Центральный
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35 р.
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус
Минск, Центральный
25 р.
Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w
Минск, Московский
20 р.
Комплект Apple кабель + кубик (Копия хорошего кач
Минск, Заводской
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49 р.
Многофункциональная зарядная ДОК-станция Multifunction charging stand 6 в 1 iPhone/Android/Micro USB
Минск, Центральный
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49 р.
Многофункциональная зарядная ДОК-станция Multifunction charging stand 6 в 1 iPhone/Android/Micro USB
Минск, Центральный
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96.65 р.
Разветвитель 4 розетки 220V, 2 USB, 1 Тype C / Тройник универсальный / Универсальное зарядное устрой
Минск, Центральный
35 р.
Блок быстрой зарядки ОРИГИНАЛ Apple 20w
Минск, Центральный
70 р.
Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A Оригинал
Минск, Фрунзенский
30 р.
Быстрая зарядка Xiaomi 33W Оригинал. Блок. Кубик.
Минск, Московский
39.99 р.
Адаптер питания Xiaomi 120Вт
Минск, Фрунзенский
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39.34 р.
Сетевое зарядное Ugreen CD137 60450 (белый)
Минск, Центральный
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56.63 р.
Автомобильное зарядное Ugreen CD213 60980
Минск, Центральный
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47.40 р.
Автомобильное зарядное Ugreen CD213 10144
Минск, Центральный
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212.40 р.
Сетевое зарядное Ugreen CD226 40747
Минск, Центральный
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44.30 р.
Сетевое зарядное Ugreen CD318 15324
Минск, Центральный
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Сетевое зарядное Ugreen 100W GaN
Минск, Первомайский
29.99 р.
Зарядное устройство Xiaomi 67W Turbo Charger (Type-A)Type-C, турбо и быстрая зарядка блок + кабель s
Минск, Фрунзенский
49 р.
Блок питания Apple 20W ORIGINAL. Гарантия 1 год
Минск, Московский
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Сетевое зарядное устройство Profit ES-D41 на 2USB 10.5W черный
Минск, Центральный
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23 р.
Автомобильное зарядное устройство в прикуриватель Car Charger USBPD, 3.0 LED- дисплей / зарядка дву
Минск, Центральный
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35 р.
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус
Минск, Центральный
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37.94 р.
Портативное зарядное устройство Power Bank 5000 mAh / Micro-USB, Type C, 2 USB-выхода, точечный инди
Минск, Центральный
24.99 р.
Беспроводная зарядка Apple MagSafe Charger
Минск, Фрунзенский
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65 р.
Беспроводное зарядное Baseus CCED000001
Минск, Центральный
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59 р.
Сетевое зарядное Xiaomi Mi 33W Wall Charger AD332EU (международная версия)
Минск, Центральный
49.90 р.
Настольные часы с беспроводной зарядкой для IPhone и Android
Минск, Центральный
25 р.
Зарядные устройства SAMSUNG в ассортименте
Минск, Центральный
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17 р.
Магнитный кабель USB - Lightning X-Cable Metal Magnetic 360 для Aplle, Micro-USB, Type-C Чёрный
Минск, Центральный
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8 р.
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто
Минск, Центральный
70 р.
Зарядка Apple 20W USB-C Power Adapter Оригинал
Минская, Минский район
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59 р.
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000mAh CYBERPUNK Style с индикатором батареи Белый
Минск, Центральный
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90.86 р.
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000 mAh / Micro Usb, Type C, Lightninng- вход, 2 USB-вы
Минск, Центральный
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24.91 р.
Беспроводное зарядное устройство Wireless Charge 10 W, Черный
Минск, Центральный
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59 р.
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000mAh CYBERPUNK Style с индикатором батареи Черный
Минск, Центральный
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90.86 р.
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000 mAh / Micro Usb, Type C, Lightninng- вход, 2 USB-вы
Минск, Центральный
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37.98 р.
Беспроводное зарядное ЕСО-устройство Wireless Charge 10 W / Натуральное дерево
Минск, Центральный
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24.91 р.
Беспроводное зарядное устройство Wireless Charge 10 W, Белый
Минск, Центральный