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Товары и услуги от компаний

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Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка
vip

34.99 р.

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум

10 р.

Комплект Magsafe Lightning ЗУ кубик Apple (Премиум

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

15 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Android: Xiaomi Samsung 25W 33W 45W 67W 120W

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W

15 р.

Зарядное устройство Зарядка Блок питания Apple iPhone iPad 20W 12W 5W

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное Apple

45 р.

Сетевое зарядное Apple

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Магнитный беспроводной PowerBank

50 р.

Магнитный беспроводной PowerBank

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

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8 р.

Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

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35 р.

Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

25 р.

Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Комплект Apple кабель + кубик (Копия хорошего кач

20 р.

Комплект Apple кабель + кубик (Копия хорошего кач

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Многофункциональная зарядная ДОК-станция Multifunction charging stand 6 в 1 iPhone/Android/Micro USB

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49 р.

Многофункциональная зарядная ДОК-станция Multifunction charging stand 6 в 1 iPhone/Android/Micro USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональная зарядная ДОК-станция Multifunction charging stand 6 в 1 iPhone/Android/Micro USB

Онлайн-заказ

49 р.

Многофункциональная зарядная ДОК-станция Multifunction charging stand 6 в 1 iPhone/Android/Micro USB

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Разветвитель 4 розетки 220V, 2 USB, 1 Тype C / Тройник универсальный / Универсальное зарядное устрой

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96.65 р.

Разветвитель 4 розетки 220V, 2 USB, 1 Тype C / Тройник универсальный / Универсальное зарядное устрой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок быстрой зарядки ОРИГИНАЛ Apple 20w

35 р.

Блок быстрой зарядки ОРИГИНАЛ Apple 20w

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A Оригинал

70 р.

Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A Оригинал

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Быстрая зарядка Xiaomi 33W Оригинал. Блок. Кубик.

30 р.

Быстрая зарядка Xiaomi 33W Оригинал. Блок. Кубик.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Адаптер питания Xiaomi 120Вт

39.99 р.

Адаптер питания Xiaomi 120Вт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное Ugreen CD137 60450 (белый)

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39.34 р.

Сетевое зарядное Ugreen CD137 60450 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильное зарядное Ugreen CD213 60980

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56.63 р.

Автомобильное зарядное Ugreen CD213 60980

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильное зарядное Ugreen CD213 10144

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47.40 р.

Автомобильное зарядное Ugreen CD213 10144

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное Ugreen CD226 40747

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212.40 р.

Сетевое зарядное Ugreen CD226 40747

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное Ugreen CD318 15324

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44.30 р.

Сетевое зарядное Ugreen CD318 15324

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное Ugreen 100W GaN

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203.41 р.
179 р.-12%

Сетевое зарядное Ugreen 100W GaN

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Зарядное устройство Xiaomi 67W Turbo Charger (Type-A)Type-C, турбо и быстрая зарядка блок + кабель s

29.99 р.

Зарядное устройство Xiaomi 67W Turbo Charger (Type-A)Type-C, турбо и быстрая зарядка блок + кабель s

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Блок питания Apple 20W ORIGINAL. Гарантия 1 год

49 р.

Блок питания Apple 20W ORIGINAL. Гарантия 1 год

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сетевое зарядное устройство Profit ES-D41 на 2USB 10.5W черный

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20 р.
15.99 р.-20%

Сетевое зарядное устройство Profit ES-D41 на 2USB 10.5W черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Автомобильное зарядное устройство в прикуриватель Car Charger USBPD, 3.0 LED- дисплей / зарядка дву

Онлайн-заказ

23 р.

Автомобильное зарядное устройство в прикуриватель Car Charger USBPD, 3.0 LED- дисплей / зарядка дву

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

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35 р.

Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Power Bank 5000 mAh / Micro-USB, Type C, 2 USB-выхода, точечный инди

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37.94 р.

Портативное зарядное устройство Power Bank 5000 mAh / Micro-USB, Type C, 2 USB-выхода, точечный инди

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка Apple MagSafe Charger

24.99 р.

Беспроводная зарядка Apple MagSafe Charger

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Беспроводное зарядное Baseus CCED000001

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65 р.

Беспроводное зарядное Baseus CCED000001

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное Xiaomi Mi 33W Wall Charger AD332EU (международная версия)

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59 р.

Сетевое зарядное Xiaomi Mi 33W Wall Charger AD332EU (международная версия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные часы с беспроводной зарядкой для IPhone и Android

49.90 р.

Настольные часы с беспроводной зарядкой для IPhone и Android

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядные устройства SAMSUNG в ассортименте

25 р.

Зарядные устройства SAMSUNG в ассортименте

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Магнитный кабель USB - Lightning X-Cable Metal Magnetic 360 для Aplle, Micro-USB, Type-C Чёрный

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17 р.

Магнитный кабель USB - Lightning X-Cable Metal Magnetic 360 для Aplle, Micro-USB, Type-C Чёрный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

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8 р.

Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка Apple 20W USB-C Power Adapter Оригинал

70 р.

Зарядка Apple 20W USB-C Power Adapter Оригинал

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000mAh CYBERPUNK Style с индикатором батареи Белый

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59 р.

Портативное зарядное устройство Power Bank 10000mAh CYBERPUNK Style с индикатором батареи Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000 mAh / Micro Usb, Type C, Lightninng- вход, 2 USB-вы

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90.86 р.

Портативное зарядное устройство Power Bank 10000 mAh / Micro Usb, Type C, Lightninng- вход, 2 USB-вы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводное зарядное устройство Wireless Charge 10 W, Черный

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24.91 р.

Беспроводное зарядное устройство Wireless Charge 10 W, Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000mAh CYBERPUNK Style с индикатором батареи Черный

Онлайн-заказ

59 р.

Портативное зарядное устройство Power Bank 10000mAh CYBERPUNK Style с индикатором батареи Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативное зарядное устройство Power Bank 10000 mAh / Micro Usb, Type C, Lightninng- вход, 2 USB-вы

Онлайн-заказ

90.86 р.

Портативное зарядное устройство Power Bank 10000 mAh / Micro Usb, Type C, Lightninng- вход, 2 USB-вы

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводное зарядное ЕСО-устройство Wireless Charge 10 W / Натуральное дерево

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37.98 р.

Беспроводное зарядное ЕСО-устройство Wireless Charge 10 W / Натуральное дерево

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводное зарядное устройство Wireless Charge 10 W, Белый

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24.91 р.

Беспроводное зарядное устройство Wireless Charge 10 W, Белый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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