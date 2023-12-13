logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Bluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Беларуси

Все объявления
Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка
vip

34.99 р.

Mag safe Battery Pack + блок 20W + беспроводная зарядка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Геймпад iPega PG-9156/PG-9076 Bluetooth джойстик для смартфона / Геймпад 3в1 ( ПК с Windows, смартфо

Онлайн-заказ

88.40 р.
70 р.-21%

Геймпад iPega PG-9156/PG-9076 Bluetooth джойстик для смартфона / Геймпад 3в1 ( ПК с Windows, смартфо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Держатель подставка телефона автомобильный не скользящий коврик D-15 Розовый

Онлайн-заказ

19 р.

Держатель подставка телефона автомобильный не скользящий коврик D-15 Розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Онлайн-заказ

14 р.

Кольцо для селфи (лампа подсветка) Selfie Ring Light, 2 батарейки ААА (в комплект не входят), 3 свет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Онлайн-заказ

8 р.

Сетевое зарядное устройство Borofone DC 5V-5.1A / выход USB-А 2.1 A / адаптер зарядный с одним порто

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Онлайн-заказ

35 р.

Беспроводная зарядка Star Drill Wireless Charging BC-18 Белый корпус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
30-ти кратный объектив - микроскоп на камеру Cellular Phone ZOOM LENS

Онлайн-заказ

29 р.
27 р.-7%

30-ти кратный объектив - микроскоп на камеру Cellular Phone ZOOM LENS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Онлайн-заказ

25.20 р.
21 р.-17%

Адаптер/Блок питания сеть 220 Вольт (12Вт, 2А, штекер 4.0мм)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

25 р.

Зарядное устройство/блок питания Samsung 25w / 45w

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол Experts Samsung Galaxy Grand 2, черный

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол Experts Samsung Galaxy Grand 2, черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Huawei Honor 9 Lite черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Huawei Honor 9 Lite черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Xiaomi Pocophone F1 черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Xiaomi Pocophone F1 черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для iPhone 11 Pro Max черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для iPhone 11 Pro Max черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST UT для Xiaomi Mi 10 Lite прозрачный

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST UT для Xiaomi Mi 10 Lite прозрачный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол матовый для Huawei Honor 9A черный

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол матовый для Huawei Honor 9A черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол матовый для Xiaomi Redmi 9 черный

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол матовый для Xiaomi Redmi 9 черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для iPhone 12 / 12 Pro черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для iPhone 12 / 12 Pro черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Samsung Galaxy S21 черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Samsung Galaxy S21 черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол Experts для LG Optimus L5 II/L5 II Dual (E450/E455/E460), серый с волной

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол Experts для LG Optimus L5 II/L5 II Dual (E450/E455/E460), серый с волной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для iPhone 13 черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для iPhone 13 черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Samsung Galaxy S8 Plus (G955) черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Samsung Galaxy S8 Plus (G955) черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Apple iPhone X черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Apple iPhone X черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Huawei P20 Lite черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Huawei P20 Lite черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST FG для Samsung Galaxy A7 (2017) A720F золотое

Онлайн-заказ

14 р.
6.99 р.-50%

Защитное стекло KST FG для Samsung Galaxy A7 (2017) A720F золотое

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для iPhone Xr черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для iPhone Xr черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Huawei Nova 3 черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Huawei Nova 3 черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Huawei P20 Pro черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Huawei P20 Pro черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Huawei P Smart 2019 / Honor 10 Lite черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Huawei P Smart 2019 / Honor 10 Lite черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Xiaomi Redmi Note 8 черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Xiaomi Redmi Note 8 черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол матовый для Samsung Galaxy A11 / M11 черный

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол матовый для Samsung Galaxy A11 / M11 черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST FG для Huawei Y9a черное

Онлайн-заказ

14 р.
6.99 р.-50%

Защитное стекло KST FG для Huawei Y9a черное

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST FG для Samsung Galaxy J2 Core (2020) J260 черное

Онлайн-заказ

14 р.
6.99 р.-50%

Защитное стекло KST FG для Samsung Galaxy J2 Core (2020) J260 черное

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST 2.5D для Apple iPhone 12 / 12 Pro прозрачное

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Защитное стекло KST 2.5D для Apple iPhone 12 / 12 Pro прозрачное

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для iPhone 12 Pro Max черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для iPhone 12 Pro Max черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST 2.5D для Apple iPhone 13 Pro Max прозрачное

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Защитное стекло KST 2.5D для Apple iPhone 13 Pro Max прозрачное

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST 2.5D для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачное

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Защитное стекло KST 2.5D для Apple iPhone 12 Pro Max прозрачное

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол Experts Samsung Galaxy Grand 2, голубой с волной

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол Experts Samsung Galaxy Grand 2, голубой с волной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол Experts ZTE Grand Era (V985), серый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол Experts ZTE Grand Era (V985), серый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST UT для Honor 5A Plus / Huawei Y6 II серый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST UT для Honor 5A Plus / Huawei Y6 II серый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST FG для Nokia 5.3 (2020) черный

Онлайн-заказ

14 р.
6.99 р.-50%

Защитное стекло KST FG для Nokia 5.3 (2020) черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST FS для Samsung Galaxy J5 (2017) J530, белое

Онлайн-заказ

12 р.
6.99 р.-42%

Защитное стекло KST FS для Samsung Galaxy J5 (2017) J530, белое

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Huawei Ascend P8 синий матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Huawei Ascend P8 синий матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый чехол KST MC для Huawei P10 Plus черный матовый

Онлайн-заказ

10 р.
6.99 р.-30%

Силиконовый чехол KST MC для Huawei P10 Plus черный матовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Защитное стекло KST FS для Xiaomi Redmi 5A, белое

Онлайн-заказ

12 р.
6.99 р.-42%

Защитное стекло KST FS для Xiaomi Redmi 5A, белое

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники