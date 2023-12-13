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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Товары для плавания в Беларуси

Купальник

20 р.

Купальник

Гомель

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Очки для плавания

20 р.

Очки для плавания

Минская, Слуцк

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Костюм для плавания для малышей безопасный

25 р.

Костюм для плавания для малышей безопасный

Гомельская, Речица

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Шапочка для плавания от 3-5 лет

10 р.

Шапочка для плавания от 3-5 лет

Гродненская, Островец

плавательный костюм до 5 лет

10 р.

плавательный костюм до 5 лет

Минск, Фрунзенский

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Гидрокостюм детский

20 р.

Гидрокостюм детский

Брест

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Гидрокостюм детский

15 р.

Гидрокостюм детский

Гомель

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Ботинки крепления для вейкборда на ремонт/запчасти

100 р.

Ботинки крепления для вейкборда на ремонт/запчасти

Минск, Центральный

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Ласты тренировочные для спортсменов

46 р.

Ласты тренировочные для спортсменов

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ласты для плавания Salvas Advance

85 р.

Ласты для плавания Salvas Advance

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Силиконовые ласты Molchanovs CORE 43-44 р-р

200 р.

Силиконовые ласты Molchanovs CORE 43-44 р-р

Минск, Заводской

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Лопатки для плавания

10 р.

Лопатки для плавания

Минская, Молодечно

Шапочка для плавания

5 р.

Шапочка для плавания

Минская, Заславль

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Продам падсы Best для кайтборда или обменяю

190 р.

Продам падсы Best для кайтборда или обменяю

Могилевская, Бобруйск

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ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Онлайн-заказ

57 р.

ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидрокостюм

130 р.

Гидрокостюм

Гомельская, Речица

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Нарукавники

Бесплатно

Нарукавники

Гродно

Продам кайт 16 м2 Liquid Force с планкой и рюкзако

490 р.

Продам кайт 16 м2 Liquid Force с планкой и рюкзако

Могилевская, Бобруйск

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Шапочка для плавания

15 р.

Шапочка для плавания

Минск, Заводской

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Доска для плавания TYR

15 р.

Доска для плавания TYR

Минск, Заводской

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Шапочки для плавания

5 р.

Шапочки для плавания

Гомельская, Жлобин

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Очки для плавания Arena

15 р.

Очки для плавания Arena

Минск, Заводской

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Очки для плавания

35 р.

Очки для плавания

Минск, Первомайский

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Как новые Лопатки для плавания mad wave размер 2

20 р.

Как новые Лопатки для плавания mad wave размер 2

Минск, Заводской

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Ласты Mad Wave

20 р.

Ласты Mad Wave

Могилевская, Бобруйск

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Гидрокостюм

20 р.

Гидрокостюм

Гомель

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Arena carbon air 2

500 р.

Arena carbon air 2

Минск, Московский

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гидрошорты старт 1 арена размер на бирке

90 р.

гидрошорты старт 1 арена размер на бирке

Минск, Партизанский

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Фирменные очки для плавания Sealife

9 р.

Фирменные очки для плавания Sealife

Минск, Центральный

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Sup board koi (сап борд)

700 р.

Sup board koi (сап борд)

Минск, Советский

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Очки для плавания

20 р.

Очки для плавания

Могилев

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Ласты mad wave

60 р.

Ласты mad wave

Минск, Ленинский

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Шапочка для плавания и очки.Новое.

30 р.

Шапочка для плавания и очки.Новое.

Гомель

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Гидрокостю́м

350 р.

Гидрокостю́м

Гродно

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ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Онлайн-заказ

57 р.

ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
New Маска для снорклинга с двумя трубками К3-Double / Полнолицевая маска для плавания с креплением д

Онлайн-заказ

67 р.

New Маска для снорклинга с двумя трубками К3-Double / Полнолицевая маска для плавания с креплением д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидрошорты arena carbon ULTRA 26 размер (4 дистанц

349 р.

Гидрошорты arena carbon ULTRA 26 размер (4 дистанц

Минск, Советский

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Гидрошорты MadWave (3 дистанции) 24-26 размер

299 р.

Гидрошорты MadWave (3 дистанции) 24-26 размер

Минск, Советский

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Шлемы для гидрокостюмов

30 р.

Шлемы для гидрокостюмов

Минск, Заводской

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Очки для плавания 2 шт.

6 р.

Очки для плавания 2 шт.

Минск, Московский

Ласты Scubapro GO Sport, S(р-р 36-41)

150 р.

Ласты Scubapro GO Sport, S(р-р 36-41)

Минск, Центральный

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Гидрокостюм Scubapro Definition, 5мм, р-р S-M

400 р.

Гидрокостюм Scubapro Definition, 5мм, р-р S-M

Минск, Центральный

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Ласты

60 р.

Ласты

Гомель

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Товары с доставкой от магазинов

Ласты тренировочные для спортсменов

46 р.

Ласты тренировочные для спортсменов

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ласты для плавания Salvas Advance

85 р.

Ласты для плавания Salvas Advance

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Онлайн-заказ

57 р.

ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Онлайн-заказ

57 р.

ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
New Маска для снорклинга с двумя трубками К3-Double / Полнолицевая маска для плавания с креплением д

Онлайн-заказ

67 р.

New Маска для снорклинга с двумя трубками К3-Double / Полнолицевая маска для плавания с креплением д

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Маска для снорклинга TRIBORD EASYBREATH

39.80 р.

Маска для снорклинга TRIBORD EASYBREATH

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Онлайн-заказ

57 р.

ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Онлайн-заказ

57 р.

ХИТ ЦЕНА Маска для снорклинга (плавание под поверхностью воды) FREEBREATH с креплением для экшн каме

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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