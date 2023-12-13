logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Спорттовары
Альпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Спорттовары в Беларуси

Теннисный стол Stiga Performance indoor (Германия)
vip

1 500 р.

Теннисный стол Stiga Performance indoor (Германия)

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Коньки детские 35-37

100 р.

Коньки детские 35-37

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Эспандер

8 р.

Эспандер

Минская, Минский район

Роликовые коньки FILA Primo Comp

140 р.

Роликовые коньки FILA Primo Comp

Минск, Советский

Доставка
Санки Ледянки.

10 р.

Санки Ледянки.

Минск, Московский

Коньки Hich q размер 36..состояние новых

105 р.

Коньки Hich q размер 36..состояние новых

Брест

badge-icon
badge-icon
Ракетка для большего тенниса

400 р.

Ракетка для большего тенниса

Гродненская, Мосты

badge-icon
badge-icon
Коньки женские фигурные 40 размер

80 р.

Коньки женские фигурные 40 размер

Витебск

badge-icon
badge-icon
Хоккейная ракушка JR

20 р.

Хоккейная ракушка JR

Минск, Партизанский

badge-icon
Бутсы Nike phantom GX

249 р.

Бутсы Nike phantom GX

Гомель

Доставка по Беларуси
Коньки 44 размера как новые

95 р.

Коньки 44 размера как новые

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Ботинки лыжные

80 р.

Ботинки лыжные

Минск, Первомайский

badge-icon
Шведская стенка

120 р.

Шведская стенка

Минская, Молодечно

Бутылка 700мл

15 р.

Бутылка 700мл

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Коньки фигурные Julia

95 р.

Коньки фигурные Julia

Минск, Советский

Доставка
Коньки для девочки.

50 р.

Коньки для девочки.

Брест

badge-icon
badge-icon
Набор для бадминтона

15 р.

Набор для бадминтона

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Комбинезон лыжный kv+

200 р.

Комбинезон лыжный kv+

Могилев

Ракетки для т

20 р.

Ракетки для т

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Беговая дорожка

220 р.

Беговая дорожка

Брестская, Микашевичи

Ролики

15 р.

Ролики

Могилев

badge-icon
Защиты для занятий спортом

Договорная

Защиты для занятий спортом

Минск, Октябрьский

Ботинки детские для лыж Nordway NNN

45 р.

Ботинки детские для лыж Nordway NNN

Гомель

Эллиптический тренажёр

Договорная

Эллиптический тренажёр

Минск, Московский

Коньки фигурные EDEA 240

630 р.

Коньки фигурные EDEA 240

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Гиря 24 кг

40 р.

Гиря 24 кг

Витебская, Полоцк

badge-icon
badge-icon
badge-icon
44/46/48/ шорты для тенниса.Новые оригинал.

30 р.

44/46/48/ шорты для тенниса.Новые оригинал.

Гомель

badge-icon
badge-icon
Батуты Atlas Sport 490 см - 16ft Pro (оранжевый)

Онлайн-заказ

1 289 р.

Батуты Atlas Sport 490 см - 16ft Pro (оранжевый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батуты Alpin 3.74 м с защитной сеткой и лестницей

Онлайн-заказ

739 р.

Батуты Alpin 3.74 м с защитной сеткой и лестницей

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силовые тренажеры Atlas Sport 2060

Онлайн-заказ

750 р.

Силовые тренажеры Atlas Sport 2060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батуты Alpin 4.90 м с защитной сеткой и лестницей

Онлайн-заказ

1 229 р.

Батуты Alpin 4.90 м с защитной сеткой и лестницей

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велотренажеры Alpin Picco B-182R

Онлайн-заказ

719 р.

Велотренажеры Alpin Picco B-182R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батуты Atlas Sport 490 см - 16ft Basic (с лестницей, зеленый)

Онлайн-заказ

1 309 р.

Батуты Atlas Sport 490 см - 16ft Basic (с лестницей, зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беговые дорожки Atlas Sport Lowmark 3

Онлайн-заказ

1 290.03 р.

Беговые дорожки Atlas Sport Lowmark 3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эспандер новый. 5-165кг. Регулируемый

30 р.

Эспандер новый. 5-165кг. Регулируемый

Минск, Фрунзенский

Самокат Atemi Airfly ATC02

Онлайн-заказ

157.94 р.

Самокат Atemi Airfly ATC02

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батут Leco-IT Home 120см

Онлайн-заказ

170 р.

Батут Leco-IT Home 120см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батут Sundays SDT-TP105 D127 (желтый)

Онлайн-заказ

329 р.

Батут Sundays SDT-TP105 D127 (желтый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батут Sundays D121 (черный)

Онлайн-заказ

209 р.

Батут Sundays D121 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Двухколесный подростковый самокат Ricos Illusion S400 (зеленый)

Онлайн-заказ

175 р.

Двухколесный подростковый самокат Ricos Illusion S400 (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полотно для батута SUNDAYS Acrobat-D374 см

Онлайн-заказ

153.73 р.

Полотно для батута SUNDAYS Acrobat-D374 см

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батут Bestway 93542

Онлайн-заказ

304.74 р.

Батут Bestway 93542

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Надувной игровой центр-батут INTEX Jump-O-Lene арт. 48260

Онлайн-заказ

254.81 р.

Надувной игровой центр-батут INTEX Jump-O-Lene арт. 48260

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батут Sundays D121 (с ручкой, черный)

Онлайн-заказ

249 р.

Батут Sundays D121 (с ручкой, черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Бутсы Nike phantom GX

249 р.

Бутсы Nike phantom GX

Гомель

Доставка по Беларуси
Батуты Atlas Sport 490 см - 16ft Pro (оранжевый)

Онлайн-заказ

1 289 р.

Батуты Atlas Sport 490 см - 16ft Pro (оранжевый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батуты Alpin 3.74 м с защитной сеткой и лестницей

Онлайн-заказ

739 р.

Батуты Alpin 3.74 м с защитной сеткой и лестницей

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силовые тренажеры Atlas Sport 2060

Онлайн-заказ

750 р.

Силовые тренажеры Atlas Sport 2060

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батуты Alpin 4.90 м с защитной сеткой и лестницей

Онлайн-заказ

1 229 р.

Батуты Alpin 4.90 м с защитной сеткой и лестницей

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велотренажеры Alpin Picco B-182R

Онлайн-заказ

719 р.

Велотренажеры Alpin Picco B-182R

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Батуты Atlas Sport 490 см - 16ft Basic (с лестницей, зеленый)

Онлайн-заказ

1 309 р.

Батуты Atlas Sport 490 см - 16ft Basic (с лестницей, зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беговые дорожки Atlas Sport Lowmark 3

Онлайн-заказ

1 290.03 р.

Беговые дорожки Atlas Sport Lowmark 3

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм