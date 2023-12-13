Товары от Куфар Маркета
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136 р.
Акция Цена снижена Зимняя куртка для мальчиков
104 - 110 (5 лет)
128 р.
Акция Цена снижена Куртка+ утеплённые брюки
98 - 104 (4 года)
70 р.
Продам новую зимнюю куртку
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
87 р.
Продам новый зимний костюм
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
85 р.
Продам новый зимний костюм
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
128 р.
Акция Цена снижена Куртка+ утеплённые брюки
98 - 104 (4 года)
136 р.
Акция Цена снижена Зимняя куртка для мальчиков
104 - 110 (5 лет)
120 р.
Куртка Nike
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
80 р.
Зимняя куртка для мальчика 134-146
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)
80 р.
Зимняя куртка для мальчика 122 и 146
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 140 - 146 (10 лет)
80 р.
Комбинезон
80 - 86 (1-2 года)
140 р.
Куртка зимняя
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
135 р.
Куртка зимняя
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
50 р.
Куртка деми унисекс
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
135 р.
Пуховик (Куртка зимняя)
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
145 р.
Пуховик (зимняя куртка)
122 - 128 (7 лет), 146 - 152 (11 лет)
50 р.
Куртка
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
45 р.
Тёплая куртка 116 для мальчика
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
65 р.
Куртка детская
86 - 92 (2 года)
155 р.
Крутой комбинезон зимний
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
65 р.
Жилетки
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
110 р.
Крутая зимняя куртка ПОСЛЕДНИЙ РАЗМЕР
128 - 134 (8 лет)
160 р.
Крутая зимняя куртка
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
70 р.
Куртки демисезонные
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
80 р.
Стильные куртки
134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
120 р.
Зимняя куртка
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
110 р.
Зимняя куртка, ПОСЛЕДНИЙ РАЗМЕР
134 - 140 (9 лет)
165 р.
Классный комбинезон на зиму
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
155 р.
Шикарная зимняя куртка
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
150 р.
Зимняя куртка
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)
155 р.
Классная зимняя куртка-пальто
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
155 р.
Крутая куртка зимняя
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
155 р.
Зимняя куртка
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
155 р.
Классный комбинезон
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
120 р.
Куртка Nike
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
65 р.
Зимняя куртка для мальчика , рост 98
92 - 98 (3 года)
40 р.
Весенние куртки для мальчиков
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
33 р.
Куртка непромокая непродуваемая
146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
110 р.
Зимнее пальто для мальчика подростка
140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
85 р.
Продам новый зимний костюм из мембраны
98 - 104 (4 года)
89 р.
Продам новый зимний костюм из мембраны до -30 градусов
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
85 р.
Продам новый зимний комбинезон
86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)
85 р.
Продам новый комбинезон унисекс зима
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
155 р.
Распродажа Новые зимние мембране комплекты куртка+ полукомбинезон
86 - 92 (2 года)
135 р.
Распродажа Новые зимние мембране комплекты куртка+ полукомбинезон
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)