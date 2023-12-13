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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризм

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Детский велосипед Novatrack Prime 16 2020 167APRIME.GBL20 (голубой)

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356.41 р.

Детский велосипед Novatrack Prime 16 2020 167APRIME.GBL20 (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Novatrack Novara 14 2022 145ANOVARA.CRL22 (красный)

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349.91 р.

Детский велосипед Novatrack Novara 14 2022 145ANOVARA.CRL22 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велосипед FORWARD ARSENAL 20 1.0 14 2022 (темно-серый, бирюзовый)

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388.17 р.

Велосипед FORWARD ARSENAL 20 1.0 14 2022 (темно-серый, бирюзовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед с ручкой SUNDAYS SJ-BT-16 (голубой)

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304 р.

Детский велосипед с ручкой SUNDAYS SJ-BT-16 (голубой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед AIST Stitch 16 2022 (красный)

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258.50 р.

Детский велосипед AIST Stitch 16 2022 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Aist Pluto 16 2022 (синий)

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280 р.

Детский велосипед Aist Pluto 16 2022 (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед SUNDAYS SJ-9632 (бирюзовый)

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198 р.

Детский велосипед SUNDAYS SJ-9632 (бирюзовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велошлем Force Road L/XL matt black

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169 р.

Велошлем Force Road L/XL matt black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велошлем Force BAT L/XL black/white/red

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139 р.

Велошлем Force BAT L/XL black/white/red

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детское велокресло HTP Kiki De Luxe (синий)

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149.85 р.

Детское велокресло HTP Kiki De Luxe (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велошлем Force Rex S/M (черный/салатовый)

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149 р.

Велошлем Force Rex S/M (черный/салатовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детское велокресло HTP Elibas P (красный)

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151.66 р.

Детское велокресло HTP Elibas P (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велошлем Force Rex S/M white/grey

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149 р.

Велошлем Force Rex S/M white/grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Novatrack Novara 16 2022 165ANOVARA.PN22 (розовый)

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350.06 р.

Детский велосипед Novatrack Novara 16 2022 165ANOVARA.PN22 (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Lionelo Tris (джинсовый)

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377.10 р.

Детский велосипед Lionelo Tris (джинсовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велокресло Bellelli Summer Relax B-Fix (оранжевый) (RR17266)

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349 р.

Велокресло Bellelli Summer Relax B-Fix (оранжевый) (RR17266)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детское велокресло Bellelli Mr Fox Lux Relax B-Fix (зеленый)

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325.93 р.

Детское велокресло Bellelli Mr Fox Lux Relax B-Fix (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велокресло детское Bellelli Summer Standard B-Fix orange

Онлайн-заказ

240 р.

Велокресло детское Bellelli Summer Standard B-Fix orange

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велобагажник Peruzzo Misano (1 вел.)

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308.10 р.

Велобагажник Peruzzo Misano (1 вел.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Black Aqua DK-2003 (розовый)

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370.10 р.

Детский велосипед Black Aqua DK-2003 (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Novatrack Valiant 16 2022 163VALIANT.RD22 (красный)

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272.43 р.

Детский велосипед Novatrack Valiant 16 2022 163VALIANT.RD22 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детское велокресло HTP Kiki De Luxe (темно-серый)

Онлайн-заказ

149.85 р.

Детское велокресло HTP Kiki De Luxe (темно-серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велошлем Force Rex M/L (черный/салатовый)

Онлайн-заказ

149 р.

Велошлем Force Rex M/L (черный/салатовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велобагажник автомобильный Peruzzo Lucky Two (RR17145)

Онлайн-заказ

128.70 р.

Велобагажник автомобильный Peruzzo Lucky Two (RR17145)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Sundays CBL-6688 (красный)

Онлайн-заказ

129 р.

Детский велосипед Sundays CBL-6688 (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велосипед Forward Arsenal 20 X 2022 / RBK22FW20531 (черный/золотой)

Онлайн-заказ

393 р.

Велосипед Forward Arsenal 20 X 2022 / RBK22FW20531 (черный/золотой)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велосипед Forward Arsenal 20 1.0 2022 / RBK22FW20529 (белый/оранжевый)

Онлайн-заказ

385.18 р.

Велосипед Forward Arsenal 20 1.0 2022 / RBK22FW20529 (белый/оранжевый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Forward Cosmo 12 2022 (оранжевый)

Онлайн-заказ

318 р.

Детский велосипед Forward Cosmo 12 2022 (оранжевый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Novatrack Strike 20 2022 203STRIKE.GN22 (зеленый)

Онлайн-заказ

370 р.

Детский велосипед Novatrack Strike 20 2022 203STRIKE.GN22 (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Novatrack Turbo 16 (красный/черный, 2020)

Онлайн-заказ

363.97 р.

Детский велосипед Novatrack Turbo 16 (красный/черный, 2020)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велошлем Force Road S/M matt black

Онлайн-заказ

169 р.

Велошлем Force Road S/M matt black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велобагажник автомобильный Peruzzo Modena (RR17146)

Онлайн-заказ

140.40 р.

Велобагажник автомобильный Peruzzo Modena (RR17146)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велошлем Force Rex S/M black/blue

Онлайн-заказ

149 р.

Велошлем Force Rex S/M black/blue

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровелосипед GT Monster 60V 20Ah

2 370 р.

Электровелосипед GT Monster 60V 20Ah

Гомель

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Forward Scorpions 20 1.0 2022 (ярко-зеленый/черный)

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443 р.

Детский велосипед Forward Scorpions 20 1.0 2022 (ярко-зеленый/черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Novatrack Katrina 16 2022 167AKATRINAGPN22 (розовый)

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456.19 р.

Детский велосипед Novatrack Katrina 16 2022 167AKATRINAGPN22 (розовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Novatrack Novara 16 2022 165ANOVARA.VL22 (фиолетовый)

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416.75 р.

Детский велосипед Novatrack Novara 16 2022 165ANOVARA.VL22 (фиолетовый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велозамок Horst 00-170905

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56.03 р.

Велозамок Horst 00-170905

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед NOVATRACK Ancona 16 (белый/розовый, 2019)

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400.40 р.

Детский велосипед NOVATRACK Ancona 16 (белый/розовый, 2019)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велошлем Force Corella MTB S/M (черный/серый) (RR16889)

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125 р.

Велошлем Force Corella MTB S/M (черный/серый) (RR16889)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Багажник STG KWA-637-05 Х68680-5

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70 р.

Багажник STG KWA-637-05 Х68680-5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детское велокресло SunnyWheel SW-BC-137 (черный/синий) (Х81868)

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195.19 р.

Детское велокресло SunnyWheel SW-BC-137 (черный/синий) (Х81868)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детский велосипед Sundays SJ-SS-14 (серый)

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138.38 р.

Детский велосипед Sundays SJ-SS-14 (серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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