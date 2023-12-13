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Хобби, спорт и туризмВелосипеды

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Детское велокресло HTP Kiki De Luxe (синий)

Онлайн-заказ

149.85 р.

Детское велокресло HTP Kiki De Luxe (синий)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детское велокресло HTP Elibas P (красный)

Онлайн-заказ

151.66 р.

Детское велокресло HTP Elibas P (красный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велокресло Bellelli Summer Relax B-Fix (оранжевый) (RR17266)

Онлайн-заказ

349 р.

Велокресло Bellelli Summer Relax B-Fix (оранжевый) (RR17266)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детское велокресло Bellelli Mr Fox Lux Relax B-Fix (зеленый)

Онлайн-заказ

325.93 р.

Детское велокресло Bellelli Mr Fox Lux Relax B-Fix (зеленый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велокресло детское Bellelli Summer Standard B-Fix orange

Онлайн-заказ

240 р.

Велокресло детское Bellelli Summer Standard B-Fix orange

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велобагажник Peruzzo Misano (1 вел.)

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308.10 р.

Велобагажник Peruzzo Misano (1 вел.)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детское велокресло HTP Kiki De Luxe (темно-серый)

Онлайн-заказ

149.85 р.

Детское велокресло HTP Kiki De Luxe (темно-серый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велобагажник автомобильный Peruzzo Lucky Two (RR17145)

Онлайн-заказ

128.70 р.

Велобагажник автомобильный Peruzzo Lucky Two (RR17145)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велобагажник автомобильный Peruzzo Modena (RR17146)

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140.40 р.

Велобагажник автомобильный Peruzzo Modena (RR17146)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велозамок Horst 00-170905

Онлайн-заказ

56.03 р.

Велозамок Horst 00-170905

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Багажник STG KWA-637-05 Х68680-5

Онлайн-заказ

70 р.

Багажник STG KWA-637-05 Х68680-5

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Детское велокресло SunnyWheel SW-BC-137 (черный/синий) (Х81868)

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195.19 р.

Детское велокресло SunnyWheel SW-BC-137 (черный/синий) (Х81868)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велокомпьютеры Cateye Padrone+ CC-PA110W

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142.56 р.

Велокомпьютеры Cateye Padrone+ CC-PA110W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Колпачки на нипель

1.50 р.

Колпачки на нипель

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Силиконовый задний велосипедный фонарь Silicon light Бубенцы MIX

Онлайн-заказ

18 р.

Силиконовый задний велосипедный фонарь Silicon light Бубенцы MIX

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый задний велосипедный фонарь Silicon light Бубенцы Синий

Онлайн-заказ

18 р.

Силиконовый задний велосипедный фонарь Silicon light Бубенцы Синий

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велокресло Hamax Zenith Carrier Grey/Black

Онлайн-заказ

462.48 р.

Велокресло Hamax Zenith Carrier Grey/Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велобагажник автомобильный Peruzzo Top Bike (RR17144)

Онлайн-заказ

162.54 р.

Велобагажник автомобильный Peruzzo Top Bike (RR17144)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект USB Фонарей Всадник BZ-945 (8 часов), фонарь для велосипеда, фонари на велосипед

33 р.

Комплект USB Фонарей Всадник BZ-945 (8 часов), фонарь для велосипеда, фонари на велосипед

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Держатель для телефона алюминиевый

20 р.

Держатель для телефона алюминиевый

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Свет передний USB

7 р.

Свет передний USB

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Свет задний USB зарядка

5 р.

Свет задний USB зарядка

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сигнализация вибрационная водонепроницаемая с Micro USB-портом

79.90 р.

Сигнализация вибрационная водонепроницаемая с Micro USB-портом

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велокомпьютер беспроводной West Biking 20WLS

64.90 р.

Велокомпьютер беспроводной West Biking 20WLS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велокомпьютер BN-518

12 р.

Велокомпьютер BN-518

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Светоотражающие наклейки на колеса автомобиля / скутера / велосипеда, набор 20 штук

Онлайн-заказ

12 р.

Светоотражающие наклейки на колеса автомобиля / скутера / велосипеда, набор 20 штук

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велосипедные насосы, манометры, шланги Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S BHR5277GL

Онлайн-заказ

189.36 р.

Велосипедные насосы, манометры, шланги Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S BHR5277GL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Силиконовый задний велосипедный фонарь Silicon light Бубенцы Зеленый

Онлайн-заказ

18 р.

Силиконовый задний велосипедный фонарь Silicon light Бубенцы Зеленый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велосипедный фонарь YZ-1322 (передний задний) 3 LED на батарейках

Онлайн-заказ

18.50 р.

Велосипедный фонарь YZ-1322 (передний задний) 3 LED на батарейках

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ремкомплект велосипедный / клей (49х32мм) 24шт. Велоаптечка

Онлайн-заказ

16.80 р.

Ремкомплект велосипедный / клей (49х32мм) 24шт. Велоаптечка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фонарь задний Moon Comet-X

97.90 р.

Фонарь задний Moon Comet-X

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Комплект USB Фонари для велосипеда, Всадник фонарик BZ-946, фонарь на велосипед

33 р.

Комплект USB Фонари для велосипеда, Всадник фонарик BZ-946, фонарь на велосипед

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Насос велосипедный BETO CMP-151SG1

49.90 р.

Насос велосипедный BETO CMP-151SG1

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Трос-замок 10х650мм 86104 STELS с ключом, чёрный

Договорная

Трос-замок 10х650мм 86104 STELS с ключом, чёрный

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Багажник 20''-28'' BLF-H13 STELS

40 р.

Багажник 20''-28'' BLF-H13 STELS

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Крылья 20'' быстросъемные XH-B111 пластиковые белые, в инд. упак.

13 р.

Крылья 20'' быстросъемные XH-B111 пластиковые белые, в инд. упак.

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Крылья 24-26'' быстросъемные XH-B111 пластиковые чёрные, в инд. упак.

13 р.

Крылья 24-26'' быстросъемные XH-B111 пластиковые чёрные, в инд. упак.

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Кресло велосипедное детское ELIBAS

125 р.

Кресло велосипедное детское ELIBAS

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
кресло велосипедное детское HTP

125 р.

кресло велосипедное детское HTP

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Велосипедный фонарь ''ЭРА'' VA-801

Онлайн-заказ

61.50 р.
53 р.-14%

Велосипедный фонарь ''ЭРА'' VA-801

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велозамок ''SPORTAGE'' 257-620

Онлайн-заказ

9.70 р.
8.40 р.-13%

Велозамок ''SPORTAGE'' 257-620

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велозамок ''SPORTAGE'' 257-636

Онлайн-заказ

18.60 р.
16.20 р.-13%

Велозамок ''SPORTAGE'' 257-636

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Велокресло детское SW-BC-199 на багажник

100 р.

Велокресло детское SW-BC-199 на багажник

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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