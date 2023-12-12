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Работа в менеджменте в Беларуси

Начальник цеха стирки ковров

1 500 р.

Начальник цеха стирки ковров

Фабрика стирка ковров Kovrochist.by Мы - планомерно развивающееся предприятие, оказывающее услуги по стирке ковров с вывозом в цех в городе Бресте. Вкратце, мы забираем ковры из дома клиента, чистим у...

Брест

2 800 р.

Администратор

Помощницу руководителя приятной внешности!!! Зарплата высокая! Заявки сбрасывать на вайбер

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе
Оценщик

1 500 р.

Оценщик

Условия: -своевременная выплата заработной платы; -возможность дистанционной работы; -5-и дневная рабочая неделя; -оформление согласно ТК РБ. Требования: -наличие свидетельства об аттестации оценщика,...

Гомель

1 000 р.

Работа

Требуется заместитель директора с опытом работы в сфере заправки картриджей и ремонта оргтехники. Обязательно наличие личного автомобиля.

Гродно

Главный инженер-заместитель директора

1 100 р.

Главный инженер-заместитель директора

ОАО "Витрембыт", приглашает на работу главного инженера-заместителя директора. Запись на собеседование по телефону.

Витебск

1 000 р.

Председатель товарищества собственников

В товарищество собственников (нежилые помещения) требуется председатель. Обязанности: - организация и управление товариществом собственников (ТС); - техническая эксплуатация недвижимости и ее норматив...

Гродно

Договорная

Аналитик, бухгалтер, менеджер

Требуется человек разбирающийся в учете «Мой склад». Так же умеющий настраивать Битрикс 24 Функции: - Товарный остаток привести в порядок - Красиво подбить товар - Разобрать в инвентаризации и учете ...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе

Вакансии от компаний

2 800 р.

Администратор

Помощницу руководителя приятной внешности!!! Зарплата высокая! Заявки сбрасывать на вайбер

Брестская, Барановичи

Вакансия в другом регионе

Договорная

Аналитик, бухгалтер, менеджер

Требуется человек разбирающийся в учете «Мой склад». Так же умеющий настраивать Битрикс 24 Функции: - Товарный остаток привести в порядок - Красиво подбить товар - Разобрать в инвентаризации и учете ...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
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