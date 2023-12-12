Работа в менеджменте в Беларуси
1 500 р.
Начальник цеха стирки ковров
Фабрика стирка ковров Kovrochist.by Мы - планомерно развивающееся предприятие, оказывающее услуги по стирке ковров с вывозом в цех в городе Бресте. Вкратце, мы забираем ковры из дома клиента, чистим у...
Брест
2 800 р.
Администратор
Помощницу руководителя приятной внешности!!! Зарплата высокая! Заявки сбрасывать на вайбер
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Оценщик
Условия: -своевременная выплата заработной платы; -возможность дистанционной работы; -5-и дневная рабочая неделя; -оформление согласно ТК РБ. Требования: -наличие свидетельства об аттестации оценщика,...
Гомель
1 000 р.
Работа
Требуется заместитель директора с опытом работы в сфере заправки картриджей и ремонта оргтехники. Обязательно наличие личного автомобиля.
Гродно
1 100 р.
Главный инженер-заместитель директора
ОАО "Витрембыт", приглашает на работу главного инженера-заместителя директора. Запись на собеседование по телефону.
Витебск
1 000 р.
Председатель товарищества собственников
В товарищество собственников (нежилые помещения) требуется председатель. Обязанности: - организация и управление товариществом собственников (ТС); - техническая эксплуатация недвижимости и ее норматив...
Гродно
Договорная
Аналитик, бухгалтер, менеджер
Требуется человек разбирающийся в учете «Мой склад». Так же умеющий настраивать Битрикс 24 Функции: - Товарный остаток привести в порядок - Красиво подбить товар - Разобрать в инвентаризации и учете ...
Минск, Советский
Вакансии от компаний
2 800 р.
Администратор
Помощницу руководителя приятной внешности!!! Зарплата высокая! Заявки сбрасывать на вайбер
Брестская, Барановичи
Договорная
Аналитик, бухгалтер, менеджер
Требуется человек разбирающийся в учете «Мой склад». Так же умеющий настраивать Битрикс 24 Функции: - Товарный остаток привести в порядок - Красиво подбить товар - Разобрать в инвентаризации и учете ...
Минск, Советский