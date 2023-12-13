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Работа в строительстве, ремонте в Беларуси

Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе
Сварщик
vip

6 000 р.

Сварщик

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Монтажник оконных конструкций
vip

6 000 р.

Монтажник оконных конструкций

Минск, Заводской

Каменьщики .

Договорная

Каменьщики .

Для совместного сотрудничества , прораб приглашает - каменьщиков. Строительство частного сектора - коттеджи , дачи , хоз.блоки , гаражи , заборы и т.п.. Работы много , оплата сдельная - предельно высо...

Минск, Советский

3 000 р.

Сборщик бытовок

На производственную площадку в РФ г. Санкт-Петербург требуются сборщики блок-контейнеров/бытовок. Проживание со всеми удобствами предоставляем бесплатно. Выплаты 2 раза в меся! Оплата труда сдельная. ...

Минск, Центральный

Сварщик

1 400 р.

Сварщик

В организацию про производству металлоконструкций: ворот, заборов и прочего требуется сварщик. Зарплата от 1400 руб. От нас: - официальное трудоустройство - хороший коллектив - гарантия оплаты труда О...

Брест

1 500 р.

Требуется Столяр

Требуется столяр на производство по изготовлению мебели (торговой и офисной мебели, столы, комоды, тумбы, шпонирование). Опыт работы изготовления столярных конструкций - от 1 года, умение работать н...

Минск, Партизанский

Договорная

Установщик Сборщик фабричных кухонь

Требуется сборщик фабричных кухонь, с опытом работы, наличие инструмента не обязательно!

Минская, Логойск

Договорная

Монтажник натяжных потолков.

Требуется монтажник натяжных потолков. Возраст до 35 лет. Опыт в отделке квартир, электрике приветствуется. Без вредных привычек. Пава категории В обязательно.

Могилев

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Договорная

Требуется автоэлектрик на СТО , вакансии

Требуется авто электрик. Высокая зп. Вакансия работа

Брестская, Пинск

Требуются сантехники

Договорная

Требуются сантехники

Требуются сантехники. Все вопросы по телефону. Вакансия

Брестская, Пинск

Маляр отделочник

2 500 р.

Маляр отделочник

Мы ищем энергичного Маляра для выполнения малярных работ, в т.ч. механизированным способом Обязанности: - Подготовка поверхностей перед покраской - Нанесение краски, в т.ч. механизированным способом н...

Минск, Центральный

Вакансия Мастер/прораб СМР

4 000 р.

Вакансия Мастер/прораб СМР

Мастер/прораб СМР (ТОЛЬКО ЗВОНИТЬ, НА СООБЩЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕМ) Зп 1500 Br оклад на руки + плюс бонусы за объект. В сезон, ориентир зп+ бонусы 3000-5000 рублей. Компания по устройству бетонных полов ...

Минск, Советский

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе

1 700 р.

Слесарь-электрик по ремонту кранбалок

Требуется слесарь электрик по ремонту и обслуживанию кранбалок Все вопросы лучше обсуждать по телефону. Заработная плата договорная, ориентировочно 1700 рублей в месяц

Брестская, Пинск

Преподаватель курсов Сметное дело

Договорная

Преподаватель курсов Сметное дело

В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Сметное дело". Обучение индивидуальное, вживую по программе Татарникова или Синкевича (на...

Витебск

Монтажник натяжных потолков

2 000 р.

Монтажник натяжных потолков

Требуется монтажник натяжных потолков, работа по всей могилевской области, оплата сдельная.

Могилев

Подсобный рабочий

1 300 р.

Подсобный рабочий

Деревообрабатывающее предприятие в д. Большая курница, маршрут #7, Работа с 8:10-17:10 Этапы работы: Станки производят распиловку древесины на пиломатериал, Ваша задача: сортировка материала, отдход...

Брест

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом

Договорная

Требуется монтажник Окон ВПХ с опытом

Требуется монтажник окон, дверей ПВХ либо бригада из 2х чел. Опыт работы обязателен. Оплата труда достойная. Подробности по телефону.

Брестская, Барановичи

Мастер по обслуживанию окон и дверей

1 500 р.

Мастер по обслуживанию окон и дверей

Компания ОКОННАЯ СЛУЖБА ПЛЮС ищет мастера по ремонту и сервисному обслуживанию окон/дверей без опыта работы (обучение от организации). Обязанности: - ремонт и обслуживание окон и дверей (ПВХ, алюминий...

Витебск

вакансия

2 000 р.

вакансия

Требуется сантехник, электрик для слесарных работ по выполнению Заявок на дому по Вашему профилю. Служба ПРАЦАУНИК.БЕЛ у нас постоянно есть заказы в Вашем регионе Мы гарантируем Вам постоянные заявки,...

Минск, Центральный

2 500 р.

Рабочий на замену окон

Требуется монтажник, заменить 27 окон вместе с откосами ( откосы пластик )в г. Поставы, Витебская область, проживание оплачивается, выполнили работу расчет!

Минск, Центральный

Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Мастер (прораб) дорожно-мостового строительства

Требуется мастер дорожно-мостового строительства (аттестация). Наличие действующего аттестата обязательно.

Минск, Центральный

Отделочники. Фасадчики

Договорная

Отделочники. Фасадчики

Объекты в г. Могилеве. Работа постоянная. Официальное оформление. З/П зависит от объемов выполненных работ. Все дополнительные вопросы по телефону.

Могилев

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Отделочники-Фасадчики, бригада

1 500 р.

Отделочники-Фасадчики, бригада

Строительная организация приглашает на работу отделочников. Работа постоянная, оформление по договору подряда или по трудовому договору. Выплаты 2 раза в месяц, аванс и з/п без задержек в срок. работ...

Могилевская, Шклов

Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

50 р.

Подсобный рабочий

Ищем разнорабочих на временную и постоянную основу, работа на строительных объектах в городе Минске, оплата труда 50,00 рублей в конце отработанного 8 часового рабочего дня!

Минск, Центральный

Договорная

Требуются отделочники

Требуются мастера отделочных работ , з/п сдельная!

Брест

1 200 р.

Требуется подсобный рабочий

Официальное оформление Полный соц. пакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется Плотник-бетонщик

Приглашаем на работу Плотника-бетонщика Требования: опыт работы будет Вашим преимуществом; ответственное отношение к работе; качественное выполнение работ; умение работать в команде. Обязанности: выпо...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуются кровельщики (мягкая кровля, скатная)

Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, полный день Обязанности: Работы по устройству наплавляемой рулонной кровли Работы по устройству скатной кровли Требования: Опыт работы на мягкой или ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик, сварщик

Требования: Опыт работы в строительстве. Опыт работы на объектах капитального ремонта приветствуется; Выполнение строительно-монтажных работ: замена систем отопления, канализации и водоснабжения; Свар...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электромонтажник

В строительную компанию требуется электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям. Обязанности: прокладка внутренних сетей электроснабжения, установка и подключение электротехни...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

50 р.

Подсобный рабочий

Строительная организация открывает набор на вакансию подсобный рабочий с ежедневной оплатой труда!

Минск, Центральный

1 500 р.

Требуется Слесарь-сантехник, монтажник инженерных систем

В строительно-монтажную компанию требуется монтажник (слесарь-сантехник) инженерных систем для работы в г. Борисове и в г. Жодино. Приглашаем в свою команду молодых, энергичных, ответственных специали...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется электрогазосварщик

Обязанности: Сварка и сборка металлоконструкций; Выполнение работ сварочным полуавтоматом; Требования: Практический опыт работы в сварке металлоконструкций, навыки слесарного дела; Чтение чертежей раз...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Требуется бухгалтер
vip

1 500 р.

Требуется бухгалтер

В стабильно развивающуюся строительную компанию, ищем Бухгалтера. Обязанности: - учет заработной платы(около 50 основных сотрудников) - учет хозяйственных расходов, командировочных: - приказы, авансо...

Минская, Борисов

Вакансия в другом регионе

40 р.

Разнорабочий

Требуются подсобные рабочие на строительный объект Минск-мир! Расчет в конце дня каждый день! Работа не сложная! Работать будем всю зиму!

Минск, Советский

Договорная

конструктор-сметчик

Конструктор-сметчик в частную организацию Обязанности: моделирование емкостей из полиэтилена. Составление готовых чертежей для отдела продаж и монтажного отдела. Полное взаимодействие с подразделениям...

Минск, Центральный

Договорная

Менеджер по работе с тендерами

Требования к кандидату:  • Уверенный пользователь ПК • Самостоятельность в принятии решений • Высшее образование • Навыки работы в сфере очистных сооружений • Повышенный уровень внимательности и скруп...

Минск, Октябрьский

Вакансии от компаний

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
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