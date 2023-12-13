- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...

Могилевская, Бобруйск