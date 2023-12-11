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Работа в науке, образовании в Беларуси

800 р.

преподаватель автошколы

Ищем преподавателя автошколы! Требования: Высшее или среднее-специальное образование, водительское удостоверение, свидетельство о повышении квалификации преподавателей (можем отправить на обучение при...

Минск, Первомайский

Преподаватель финского языка

Договорная

Преподаватель финского языка

Преподаватель финского языка Требования: компетентный, дружелюбный, ответственный и открытый для всего нового человек Владение финского: от уровня Б2 График работы: гибкий Форма работы: очно и онл...

Минск, Центральный

1 300 р.

Учитель физкультуры

В школу д.Страдечь,15 км от Бреста требуется учитель физкультуры

Брест

требуется ведущий специалист по кадрам

1 100 р.

требуется ведущий специалист по кадрам

На время декретного отпуска основного работника требуется ведущий специалист по кадрам. В обязанности входит ведение полного объема кадрового делопроизводства организации (штат 100 чел.). Заработная п...

Гродно

650 р.

Уборщица помещений в детский сад

Требуется уборщик помещений для уборки коридоров, лестниц, кабинетов. Требования: медсправка , чистолюбие, трудолюбие, ответственность.

Минск, Заводской

Администратор детского центра

Договорная

Администратор детского центра

Открыта вакансия администратора. Молодой коллектив, сменный график работы. Наши требования: уверенный пользователь ПК, знание мессенджеров, работа с клиентами и кассой. Желание обучаться, работать и з...

Витебск

500 р.

Воспитатель для занятий мама+малыш

В детскую академию в г.Солигорск ( Бульвар Шахтеров) требуется педагог (воспитатель) для работы в группе мама+малыш. Дети от 1,5 до 3 лет). Требования: опыт работы с маленькими детьми, подготовка заня...

Минская, Солигорск

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

1 000 р.

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется шеф повар

В государственный детский сад требуется шеф повар в микрорайоне восток.

Брест

Договорная

Помощник воспитателя

В государственный детский сад требуется помощник воспитателя. Микрорайон Восток.

Брест

Работа

Договорная

Работа

В детский развивающий центр требуется педагог дополнительного образования (0,5 ставки). Все вопросы по указанному телефону. Звоните)

Витебск

Бесплатно

Педагог-психолог

В детский сад 55 (западный район г.Гомеля)на постоянную работу требуется педагог-психолог на 0,5 ставки, график работы возможен посменный (первая,вторая). Возможна подработка воспитателем. Образование...

Гомель

Требуется преподаватель ПДД

Договорная

Требуется преподаватель ПДД

Частной автошколе в г. Белоозёрск требуется преподаватель правил дорожного движения.

Брестская, Белоозёрск

Договорная

Инструктор по вождению категории В

Требуется инструктор по вождению категории В

Брест

Бесплатно

Вакансии: Повар, шеф-повар, воспитатель

ГУО "Детский сад №23 г. Борисова" (пер. Зеленый, 26) на постоянное место работы требуются: повар 4-го разряда, шеф-повар, воспитатель дошкольного образования; кухонный рабочий Вопросы по тел. 75-12-00

Минская, Борисов

800 р.

Инструктор-методист по АФК

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре: Обязанности: ведение документации инструктора-методиста по АФК; проведение занятий по АФК с детьми с особенностями психофизического развития. Тре...

Минск, Ленинский

1 500 р.

Человек в команду

Нужен человек в команду. Желательно девушка, с вышкой, с мин.опытом работы и без детей. Целеустремлённая, порядочная, внимательная и способная оперативно выполнять задачи. Сфера деятельности bykot и n...

Могилев

Психолог-консультант

1 000 р.

Психолог-консультант

Для активных, ответственных, организованных и способных работать самостоятельно! Использование современных технологий и способов организации работы. Вы дипломированный психолог? Вы обладаете знаниями,...

Гомель

Автоинструктор

800 р.

Автоинструктор

Требования: образование не ниже средне-специального, водительский стаж не менее 3-ёх лет.

Витебская, Орша

1 100 р.

Заведующий столовой

В школу д.Страдечь(15 км от Бреста) требуется заведующий столовой.

Брест

Вакансии от компаний

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

1 000 р.

Специалист по работе с клиентам ломбарда ОБУЧАЕМ

Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...

Минск, Советский

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