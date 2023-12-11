В детскую академию в г.Солигорск ( Бульвар Шахтеров) требуется педагог (воспитатель) для работы в группе мама+малыш. Дети от 1,5 до 3 лет). Требования: опыт работы с маленькими детьми, подготовка заня...

Минская, Солигорск