logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Вакансии
Медицина и фармацевтика
Профессия
Зарплата
Требуемый опыт работы
Тип занятости
Частота выплат
Продавец
РаботаВакансии

Работа в медицине, фармацевтике в Беларуси

500 р.

Уборщица

Приглашаем на работу уборщицу, график 2/2 с 9.00 до 17.00, на 0,75 ставки, центр города, приятный коллектив

Брест

2 200 р.

Вакансии ИК 11 (начальник медицинской части)

Исправительной колонии 11 требуются: начальник медицинской части; Требования: образование - высшее; служба в Вооруженных Силах - не обязательна (для военнообязанных); Условия: полный социальный пакет ...

Гродненская, Волковыск

1 000 р.

Электрик

В афганский центр реабилитации. Постоянная работа.

Витебск

Вакансия ''Ассистент ветеринарного врача''

Договорная

Вакансия ''Ассистент ветеринарного врача''

Наши принципы -Забота Мы внимательны к животным и людям и искренне хотим помочь. Мы считаем, что лечение должно проходить без лишнего стресса и создаем условия для того, чтобы всем было комфортно. ...

Брестская, Барановичи

Вакансия ''Ветеринарный врач''

Договорная

Вакансия ''Ветеринарный врач''

Наши принципы: -Забота Мы внимательны к животным и людям и искренне хотим помочь. Мы считаем, что лечение должно проходить без лишнего стресса и создаем условия для того, чтобы всем было комфортно. ...

Брестская, Барановичи

Договорная

Медицинскому центру требуется санитарка

Гибкий график работы, оплата сдельная, ст. метро Малиновка

Минск, Московский

Зубные техники в зуботехническую лабораторию

Договорная

Зубные техники в зуботехническую лабораторию

Требуются зубные техники в зуботехническую лабораторию. Мк, циркон, пресс, съемное, Exocad, микроскоп, каркасы - лазерная печать и тд, все самые новые технологии. Работы много, полная загрузка. Зп п...

Могилевская, Бобруйск

требуется врач-стоматолог- ортопед

3 000 р.

требуется врач-стоматолог- ортопед

В стоматический кабинет, г. Минск, ул.Заславская 17, в центре города (ст.м. Фрунзенская), требуется врач-стоматолог- ортопед. Наличие клиентской базы приветствуется. График работы посменный. Выходной ...

Минск, Центральный

Врач-консультант

1 000 р.

Врач-консультант

Для активных, ответственных, организованных и способных работать самостоятельно! Использование современных технологий и способов организации работы. Вы дипломированный медик? Вы обладаете знаниями, оп...

Гомель

750 р.

Санитарки

Требуются санитарки,сменный график работы 1/3,а также ежедневный1/5,подробности по телефону

Брест

Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее