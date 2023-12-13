Работа в медицине, фармацевтике в Беларуси
500 р.
Уборщица
Приглашаем на работу уборщицу, график 2/2 с 9.00 до 17.00, на 0,75 ставки, центр города, приятный коллектив
Брест
2 200 р.
Вакансии ИК 11 (начальник медицинской части)
Исправительной колонии 11 требуются: начальник медицинской части; Требования: образование - высшее; служба в Вооруженных Силах - не обязательна (для военнообязанных); Условия: полный социальный пакет ...
Гродненская, Волковыск
1 000 р.
Электрик
В афганский центр реабилитации. Постоянная работа.
Витебск
Договорная
Вакансия ''Ассистент ветеринарного врача''
Наши принципы -Забота Мы внимательны к животным и людям и искренне хотим помочь. Мы считаем, что лечение должно проходить без лишнего стресса и создаем условия для того, чтобы всем было комфортно. ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Вакансия ''Ветеринарный врач''
Наши принципы: -Забота Мы внимательны к животным и людям и искренне хотим помочь. Мы считаем, что лечение должно проходить без лишнего стресса и создаем условия для того, чтобы всем было комфортно. ...
Брестская, Барановичи
Договорная
Медицинскому центру требуется санитарка
Гибкий график работы, оплата сдельная, ст. метро Малиновка
Минск, Московский
Договорная
Зубные техники в зуботехническую лабораторию
Требуются зубные техники в зуботехническую лабораторию. Мк, циркон, пресс, съемное, Exocad, микроскоп, каркасы - лазерная печать и тд, все самые новые технологии. Работы много, полная загрузка. Зп п...
Могилевская, Бобруйск
3 000 р.
требуется врач-стоматолог- ортопед
В стоматический кабинет, г. Минск, ул.Заславская 17, в центре города (ст.м. Фрунзенская), требуется врач-стоматолог- ортопед. Наличие клиентской базы приветствуется. График работы посменный. Выходной ...
Минск, Центральный
1 000 р.
Врач-консультант
Для активных, ответственных, организованных и способных работать самостоятельно! Использование современных технологий и способов организации работы. Вы дипломированный медик? Вы обладаете знаниями, оп...
Гомель
750 р.
Санитарки
Требуются санитарки,сменный график работы 1/3,а также ежедневный1/5,подробности по телефону
Брест