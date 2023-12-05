Работа в культуре, искусстве в Беларуси
Договорная
Фотограф
Ищем фотографа в Витебске, способного увидеть и передать ДНК нашего бренда. Звоните, мы искренне ждём сотрудничества!
Витебск
Договорная
Вакансии: Дед Мороз и Снегурочка
Обязанности: Проведение детских, подростковых и взрослых праздников в образах сказочных героев (Открыта вакансия: Дед Мороз, Снегурочка, человек-паук, Леди Баг, Маршалл, пират(ка), клоун(есса)…). Рабо...
Минск, Центральный
Договорная
Диджей в ночной клуб
На постоянную работу в ночной клуб требуется диджей. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. Звонить в будни с 9 до 18.
Витебск
Договорная
Танцовщицы Go-Go в ночной клуб
На постоянную работу требуются танцовщицы Go-Go в ночной клуб Vintage, Nirvana. Работа по графику, своевременная выплата ЗП, авансирование. Высылать анкеты на вайбер, ватсап, телеграм. Заработная пла...
Витебск
500 р.
Расклейщик объявлений/Промоутер в Сморгони
Расклейщик в Сморгони Обязанности: -Обеспечение представленности бренда на вверенной территории (расклейка листовок, "зачистка" территории от расклейки конкурентов) -Осуществление контроля наличия рек...
Гродненская, Сморгонь
800 р.
Работник на выходные дни
Привет, если ты наткнулся на эту вакансию то ты ищешь работу чтобы скрасить свои выходные дни. Так вот, на выставке космоса ты её найдешь, мы международная выставка, являемся самым незабываемым меропр...
Гродно
1 200 р.
Экскурсовод
Привет! Ищешь работу? В международную компанию Mirey Robotics требуются активные и веселые сотрудники. Mirey Robotics - компания организатор крупнейших в СНГ и Европе научно- развлекательных мероприят...
Гродно