Работа в IT в Беларуси
Договорная
Менеджер по продажам
Требуется целеустремленный человек ( парень, девушка ) желательно с опытом работы в сфере активных продаж. Работа на дому , оплата сдельно-премиальная . Интернет магазин ( инстаграм ). Специализация: ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Смм специалист, сторисмейкер
создавать контент для сторис; разрабатывать стратегию для продвижения бренда; использовать сторителлинг; снимать видео, монтировать и обрабатывать; прогревать аудиторию; упаковывать услуги; продвигать...
Брест
1 500 р.
Программист 1С
Обязанности: - Доработка конфигураций 1С 8 / 1С 7.7 под задачи компании ОАО "8 Марта"; - Написание новых подсистем, отчётов, обработок; - Обновление доработанных конфигураций; - Обмен данными ме...
Гомель
1 000 р.
Веб дизайнер
Обязанности веб-дизайнера следующие: разработка дизайна сайтов и отдельных веб-страниц, решающих конкретные задачи клиентов; проектирование макетов будущих веб-сайтов либо отдельных веб-страниц; созда...
Гомельская, Светлогорск
900 р.
Техник-программист в Гомеле
Основная специализация нашего digital-агентства AskerWeb – повышение уровня продаж наших клиентов и оптимизация бизнес-процессов, путем внедрения передовых интернет-технологий. Для этого мы разраб...
Гомель
900 р.
Курьер в Гомеле
Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; • Наличие прав. Обязанности: • Доставка документов, вещей, посылок; Для нас особенно важно: • обучаемость; ...
Гомель
Договорная
Ищем помощницу работа с документами удаленно
Ищем помощника для работы с документами, оказываем юридические услуги Работа удаленная, в режиме "на связи с 9 до 18", Возможна работа в офисе (Чернышевского) Обработка документов, работа с гугл табл...
Минск, Советский
Договорная
Подработка после учебы или работы
Обязанности: 1 Информирование клиентов об интернет и ТВ услугах, акциях 2 Работа с клиентской базой данных 3 Оформление заявок на подключение Условия 1 Гибкий график работы (можно совмещать с учебой и...
Гродно
Договорная
Middle .NET full-stack developer
Обязанности: работа над внутренним продуктом компании (CRM система); создание ПО; поддержка существующего ПО; помощь в закрытии вопросов технической поддержки; участие в проработке входящих требований...
Минск, Заводской
Договорная
Junior QA&system engineer
Компания Масштабные решения (резидент Парка высоких технологий) Вам предстоит: Контроль качества back-end и front-end приложений Развертывание и эксплуатация физических и виртуальных стендов (Windows,...
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Специалист по продажам
20-30% от проекта, фиксированная сумма за доп. услуги Откройте для себя уникальную возможность стать частью нашей команды! Наша компания занимается разработкой и продвижением сайтов. Вы будете работат...
Минск, Ленинский
Договорная
Требуется Бухгалтер
Требуется бухгалтер для ведение бухгалтерского учета ИП без найм рабочих ,а также подачи деклараций по подоходному налогу
Брестская, Барановичи
50 р.
Внимание. Подработка :)
Нужен специалист ( именно специалист ) для монтажа видеороликов. звоните - пишите - с удовольствием с вами пообщаемся. С вас только качественный монтаж. Материал отснимаем сами - музыку как правило са...
Витебск
Договорная
Сео-специалист
Агентству цифрового маркетинга "Толви Групп" требуется специалист по сео-продвижению. Опыт работы приветствуется.
Гродно
900 р.
Офис-менеджер
Внимание возможна удаленная работа из дома с гибким графиком Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; • Уверенный пользователь ПК. Обязанности: • Комму...
Гомель
6 000 р.
Программист для регистрации на сайте визового цент
Нужна программа для регистрации на сайте визового центра. Готов рассмотреть любое сотрудничество.
Гродно
1 200 р.
Ищу личного помощника/заместителя руководителя
Помошник/заместитель руководителя (девушка) от 1 100 до 3 400 Br на руки No-code.by Могилев Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Обязанности: Коммуникация с клиентами: в мессе...
Могилев
1 000 р.
Маркетолог
- Создании контента: текстов, фотографий, видеороликов, инфографик. - Запуске всяких конкурсов, опросов, викторин, игр и других активностей - Продвижении аккаунта/группы - Запуске таргетированной рекл...
Гомельская, Светлогорск