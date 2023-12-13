Работа бухгалтером, финансистом, юристом в Беларуси
1 100 р.
Бухгалтер на первичную документацию
Бухгалтер на первичную документацию. Выписка ТТН, выставление счетов-фактур, акты сверок. Организация занимается производством мебели.
Минск, Первомайский
Договорная
Требуется оператор РБУ
Требуется сотрудник на должность оператора РБУ, желательно с опытом работы. Только звонить либо писать на Viber.
Гродно
950 р.
бухгалтер
Обязанности: - работа в программе 1 С Бухгалтерия 8.3 -учет и списание материальных ценностей. -обработка первичной документации -учет материалов по складам -учет производимой готовой продукции. Треб...
Могилевская, Горки
500 р.
Требуется специалист по кадрам
Требуется специалист отдела кадров на неполный рабочий день. Зарплата указана после вычета налогов.
Гродно
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Главный бухгалтер
Клининговой компании требуется главной бухгалтер. Сфера услуг, численность работников 15-20чел, 1с - семерка, продаж товаров нету, иморта/экспорта нету. По договоренности может быть неполный рабочий...
Брест
Договорная
Бухгалтер
Предприятиюв агрогородке Октябрьская требуется бухгалтер. Ходит городской транспорт. Звонить в рабочие дни с 10 до 15 часов.
Витебск
Договорная
Агент по операциям с недвижимостью
Агентство недвижимости "АДРЕСАТ" объявляет набор кандидатов на должность "агент по операциям с недвижимостью". Отсутствие опыта в активных продажах не помешает Вам реализовать себя в данном направлени...
Витебск
1 500 р.
Вакансия бухгалтер
Знание 1С 8.3 (1С Предприятие 8.3 Хьюмен - приветствуется) Выписка счетов и накладных Розница, касса Расчет заработной платы (больничные листы, отпускные) кадровый учет (штат 35 человек) Экспорт РФ (п...
Минск, Партизанский
Договорная
Приглашаем на работу
Работа в нашей компании «Ваше агентство недвижимости» — это уникальная возможность наиболее полно проявить свои знания, способности и таланты. Работа в недвижимости — одна из самых перспективных и инт...
Минск, Центральный
1 200 р.
работа
опыт работы по начислению заработной платы, 1С бухгалтерия
Брестская, Барановичи
1 500 р.
Требуется второй бухгалтер
Требуется бухгалтер направление грузоперевозки, автосервис район Дражня. Обязанности работа с первичным документам. Юрий Николаевич.
Минск, Партизанский
1 400 р.
Бухгалтер
Обязанности: бухгалтерский учёт з/платы и участок работы по договорённости (ОС и НМА, путевые листы, авансовые отчёты, ЭСЧФ) кадровая работа (приём-увольнение сотрудников, трудовые договора, отпуска, ...
Брест
1 150 р.
бухгалтер
Бухгалтер 1 150 Br на руки БугАвтоХит Брест, Старозадворская улица, 1 Требуемый опыт работы: 1–3 года Полная занятость, полный день Обязанности: Банковские операции в системе "Интернет-банк", в том чи...
Брест
800 р.
Требуется товаровед ломбарда
-Опыт работы в сфере ломбардных услуг необязателен. -Проводим обучение на рабочем месте. -График работы сменный с 9.00 до 21.00. -Оформление в соответствии с Трудовым кодексом РБ. -Комфортные условия ...
Могилев
Договорная
Требуется бухгалтер
Требуется бухгалтер для ведения И.П. сфера деятельности грузоперевозки
Гомель
Договорная
Агент по операциям с недвижимостью
Агентство недвижимости "АДРЕСАТ" объявляет набор кандидатов на должность "агента по операциям с недвижимостью"в г. Гродно. Отсутствие опыта в активных продажах не помешает Вам реализовать себя в данно...
Гродно
1 000 р.
Бухгалтерские услуги
Ведения бухгалтерского учёта,отчеты
Могилев
1 500 р.
Бухгалтер
Частное Предприятие по производству зоотоваров приглашает в свою дружную команду бухгалтера! Обязанности: - полный цикл бухгалтерского учёта предприятия (производственно-торговое); - ведение бухгалтер...
Брестская, Барановичи
700 р.
Бухгалтер
Полное ведение бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтерская и финансовая отчетность. Первичная документация Документооборот Работа с ТМЦ, ведение кассовых и банковских операций, авансовые отчеты. ...
Могилев
2 000 р.
Менеджер по кредитным продуктам (кредитный брокер)
В новую компанию требуются сотрудники для работы! Мы ищем менеджера по продажам кредитных продуктов (кредитного брокера). Ваша задача - проводить консультации клиентов, подбирать кредиты и заключать д...
Минск, Центральный
1 000 р.
Специалист ломбарда
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Минск, Советский
Договорная
работа
Обязанности: -приход и выписка ТТН -акты перемещения и списания Требования: -внимательность -исполнительность -умение работать в команде З/П при собеседование
Гродно
Договорная
Бухгалтер
Участки работы: - Учет БСО, СИЗ, отходов: поступление, перемещение, списание, начисление амортизации. - Учет ОС и НМА поступление, перемещение, списание, модернизация, начисление амортизации, протокол...
Минская, Минский район
1 500 р.
Бухгалтер
ООО «ЛибертиФинанс» - один из лидеров в области консалтинговых услуг, с филиалами в Гродно и Минске, приглашает в свой гродненский офис Бухгалтера. Обязанности: • бухгалтерское сопровождение организац...
Гродно
0.99 р.
Требуется юрисконсульт
Требуется юрисконсульт на 0,5 ставки на производство по деревообработке древесины. Заработная плата договорная.
Брестская, Кобрин
1 000 р.
ИУОТ 24 управления ДИН МВД по Гродненской области
опыт приветствуется, знание 1С:бухгалтерия7, бюджетная организация, высшее образование.
Гродно
900 р.
Помощник бухгалтера в Гомеле
Требования: • Требуется специалист без опыта работы, окончивший учебу в 2021-2023; • Уверенный пользователь ПК; • Средне специальное или Высшее профильное образование (экономическое, финансово-экономи...
Гомель
1 600 р.
Бухгалтер-экономист со знанием калькуляции и 1С
В компанию по производству изделий из полиэтилена требуется бухгалтер-экономист со знанием калькуляции и 1С Требования: - Опыт работы по профессии, внимательность к деталям, ответственный подход; - Хо...
Могилевская, Осиповичи
1 000 р.
требуется Бухгалтер для ЧТУП Перевозки
Требуется Бухгалтер для работы в ЧТУП ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ свой парк авто маленькие,фирма работает с НДС. ЗП обсуждается.
Витебск
1 200 р.
Ведущий бухгалтер
Государственному строительному предприятию требуется ведущий бухгалтер. Обязанности: начисление заработной платы работникам; предоставление отчётов в ФСЗН; составление бизнес-плана; работа по экономич...
Витебск
700 р.
Оператор call-центра
Добрый день, дорогой кандидат. Эту вакансию для вас написал исполнительный директор (он же владелец). Я считаю, что отношение главы компании к сотрудникам – напрямую влияет на успех и рост бизнеса. По...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бухгалтер
Производственному Унитарному Предприятию требуется гл. Бухгалтер.
Брест
1 000 р.
Товаровед- оценщик
Приглашаем на работу в микрофинансовую организацию Полоцк, Новополоцк (жильем обеспечиваем) Полная занятость, сменный график, возможность карьерного роста Обучаем профессиональным навыкам непосредстве...
Минск, Октябрьский
600 р.
Товаровед оценщик
Приглашаем на работу в микрофинансовую организацию Полоцк, Новополоцк (жильем обеспечиваем) Полная занятость, сменный график, возможность карьерного роста Обучаем профессиональным навыкам непосредстве...
Витебск
600 р.
Товаровед- оценщик
Приглашаем на работу в микрофинансовую организацию Полоцк, Новополоцк (жильем обеспечиваем) Полная занятость, сменный график, возможность карьерного роста Обучаем профессиональным навыкам непосредстве...
Витебская, Новополоцк
600 р.
Товаровед -оценщик
Приглашаем на работу в микрофинансовую организацию Полоцк, Новополоцк (жильем обеспечиваем) Полная занятость, сменный график, возможность карьерного роста Обучаем профессиональным навыкам непосредстве...
Витебская, Полоцк
1 000 р.
Бухгалтер
Обязанности: - полное ведение бухгалтерского учета; - ПУ, ФСЗН, заработная плата; - формирование отчетов; - помощь руководителю в управлении организацией; - работа с рекламой. Требования: - профиль...
Гродно
Договорная
Бухгалтер
Требуется бухгалтер
Могилевская, Дрибин
Вакансии от компаний
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
1 000 р.
Специалист ломбарда
Сеть ломбардов Альянс - надёжная белорусская компания в сфере выдачи займов под залог ювелирных изделий, швейцарских часов, техники и антиквариата. Более 10 лет на рынке РБ, более 16 отделений в город...
Минск, Советский