logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииМебель
Шкафы
Угловые шкафы
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Для комнаты
Состояние
Продавец
МебельШкафы

Угловые шкафы в Беларуси

Шкаф угловой

450 р.

Шкаф угловой

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Шкаф

300 р.

Шкаф

Брест

Шкаф угловой

450 р.

Шкаф угловой

Минск, Советский

Угловой шкаф.

220 р.

Угловой шкаф.

Минск, Московский

badge-icon
Шкаф угловой

200 р.

Шкаф угловой

Минская, Молодечно

Шкаф для спальни

200 р.

Шкаф для спальни

Минск, Московский

Угловой ШКАФ купе на заказ. РАССРОЧКА

Договорная

Угловой ШКАФ купе на заказ. РАССРОЧКА

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Шкаф

199 р.

Шкаф

Минск, Фрунзенский

Шкафы-купе.Горки.Гардероб.Качество.

Договорная

Шкафы-купе.Горки.Гардероб.Качество.

Минск, Центральный

Угловой шкаф

280 р.

Угловой шкаф

Минск, Октябрьский

badge-icon
Шкафы-купе угловой

Договорная

Шкафы-купе угловой

Минск, Центральный

Доставка
Командор угловой

400 р.

Командор угловой

Гродненская, Мосты

badge-icon
Угловой шкаф ''АЛЬБА'' 2 дверный, 120*120*202

250 р.

Угловой шкаф ''АЛЬБА'' 2 дверный, 120*120*202

Минск, Заводской

Пенал угловой

160 р.

Пенал угловой

Витебск

Угловой ШКАФ купе на заказ. РАССРОЧКА 0%

Договорная

Угловой ШКАФ купе на заказ. РАССРОЧКА 0%

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Шкаф-купе на заказ УГЛОВОЙ. РАССРОЧКА без%

Договорная

Шкаф-купе на заказ УГЛОВОЙ. РАССРОЧКА без%

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Шкаф

290 р.

Шкаф

Минская, Молодечно

Шкаф купе УГЛОВОЙ на заказ. РАССРОЧКА

Договорная

Шкаф купе УГЛОВОЙ на заказ. РАССРОЧКА

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Угловой шкаф

250 р.

Угловой шкаф

Минск, Октябрьский

Шкаф

100 р.

Шкаф

Гродно

badge-icon
Шкаф

600 р.

Шкаф

Витебск

badge-icon
Шкаф угловой

300 р.

Шкаф угловой

Могилев

badge-icon
Продам Угловой шкаф 2D (колекция Оливия)

450 р.

Продам Угловой шкаф 2D (колекция Оливия)

Минск, Заводской

badge-icon
Шкаф угловой ОАО «Ивацевичдрев»

230 р.

Шкаф угловой ОАО «Ивацевичдрев»

Витебск

Угловой шкаф

200 р.

Угловой шкаф

Витебск

badge-icon
Шкаф угловой

310 р.

Шкаф угловой

Гомельская, Калинковичи

угловой шкаф

500 р.

угловой шкаф

Гомельская, Светлогорск

badge-icon
Шкаф угловой большой вместительный

200 р.

Шкаф угловой большой вместительный

Минская, Логойск

badge-icon
Шкаф

115 р.

Шкаф

Минск, Ленинский

badge-icon
Шкаф угловой

450 р.

Шкаф угловой

Минская, Жодино

badge-icon
Шкаф угловой

150 р.

Шкаф угловой

Гродненская, Лида

Шкаф угловой

200 р.

Шкаф угловой

Гомель

УГЛОВЫЕ И РАДИУСНЫЕ ШКАФЫ ПОД ЗАКАЗ

Договорная

УГЛОВЫЕ И РАДИУСНЫЕ ШКАФЫ ПОД ЗАКАЗ

Минск, Первомайский

Доставка
Шкаф-купе угловой

Договорная

Шкаф-купе угловой

Минск, Ленинский

Шкаф

250 р.

Шкаф

Витебск

badge-icon
Шкафы

200 р.

Шкафы

Гомельская, Петриков

badge-icon
Шкаф угловой

220 р.

Шкаф угловой

Минск, Первомайский

badge-icon
Шкаф. Новый.

240 р.

Шкаф. Новый.

Гомельская, Калинковичи

badge-icon
Шкаф угловой для прихожей

150 р.

Шкаф угловой для прихожей

Минск, Заводской

badge-icon
Шкаф

200 р.

Шкаф

Могилевская, Кричев

Угловой ШКАФ купе под заказ. РАССРОЧКА

Договорная

Угловой ШКАФ купе под заказ. РАССРОЧКА

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
ШКАФ УГЛОВОЙ ВЕНЕЦИЯ

391 р.

ШКАФ УГЛОВОЙ ВЕНЕЦИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф-пенал для офиса

130 р.

Шкаф-пенал для офиса

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

ШКАФ УГЛОВОЙ ВЕНЕЦИЯ

391 р.

ШКАФ УГЛОВОЙ ВЕНЕЦИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф-пенал для офиса

130 р.

Шкаф-пенал для офиса

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Шкаф угловой София

353 р.

Шкаф угловой София

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф угловой Юнона-2 ШУ-02 венге/дуб молочный - МК-стиль

Онлайн-заказ

466 р.
426 р.-9%

Шкаф угловой Юнона-2 ШУ-02 венге/дуб молочный - МК-стиль

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф угловой Оскар-7А Дуб крафт белый - МК-стиль

Онлайн-заказ

487 р.
445 р.-9%

Шкаф угловой Оскар-7А Дуб крафт белый - МК-стиль

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шкаф угловой двухстворчатый Симба. ДОСТАВКА по РБ

718 р.

Шкаф угловой двухстворчатый Симба. ДОСТАВКА по РБ

Брест

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Банкетки, пуфикиБанкеткиПуфикиПрочее
Вешалки, прихожиеВешалкиНаборы для прихожейПрочее
Детская мебель
Комоды
Кровати, матрасыКроватиМатрасыОснования для кроватейПрочее
Кухни
Кухонные уголки
Мягкая мебельДиваныКреслаМягкие уголкиТахтыПрочее
Полки, стеллажи, шкафчикиПолки для винаПолки для обувиКнижные полкиСтеллажиПрочее
Спальные гарнитуры
Стенки, секции, модулиСтенкиГоркиСекцииМодульная мебельПрочее
Столы и обеденные группыКомпьютерные и письменныеЖурнальные столикиОбеденные столы и наборыТуалетные столикиПрочее
СтульяОбеденныеБарныеМягкиеОфисные, компьютерныеДетскиеПрочее
Тумбы, буфетыТумбы под телевизорТумбы для обувиПрикроватные тумбыТумбы для ваннойБуфет кухонныйПрочее
ШкафыРаспашные шкафыШкафы-купеУгловые шкафыПрочее
Мебельная фурнитура и составляющиеСейфыПочтовые ящикиМебельные замки, защелкиМебельные фасады и двериПетли, опоры, держателиПодстолья и столешницыКрючки, вешалкиФурнитура для шкафовНаправляющие для ящиковПрочее
Прочая мебель