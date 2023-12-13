Товары от Куфар Маркета
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Ударные инструменты в Беларуси
500 р.
Барабанный драм модуль Alesis DM7X
Гродненская, Слоним
Договорная
Глюкофон
Минск, Центральный
50 р.
Барабанный пэд марки ''Hun''
Минск, Фрунзенский
480 р.
Глюкофон
Минск, Центральный
10 р.
Барабанщик
Гродно
49 р.
Палочки для цимбал
Минск, Центральный
22 р.
Вызывные латунные колокольчики
Витебск
Договорная
Бас барабан
Могилев
300 р.
Малый барабан 14х6,5 (продам обечайку с лагами)
Гродно
500 р.
Продам ударную установку
Брестская, Барановичи
2 024 р.
Бубен Siberian Shaman 78х62
Минск, Октябрьский
Договорная
Барабаны Sonor AQ1
Минск, Октябрьский
2 450 р.
Alesis Nitro Max E-Drum Set
Брест
40 р.
Хороший индийский барабан
Гомель
8 р.
Барабанные палочки you drum 2B
Витебская, Полоцк
Договорная
Музыкальный инструмент фимбо (небо) 27 см
Минск, Ленинский
30 р.
Пэд
Витебская, Новополоцк
100 р.
Палочка для ББ(калатушка)
Витебская, Новополоцк
60 р.
Тренировочные пэды
Минск, Партизанский
170 р.
Тарелки Ride
Минская, Молодечно
450 р.
Тарелки Paiste Alfa
Минск, Фрунзенский
120 р.
Педаль одиночная для Бас-барабана
Минск, Советский
130 р.
Портативная барабанная установка Fabio
Минск, Центральный
1 099 р.
Электронная ударная установка Soundking SKD130-mes
Гродно
59.90 р.
Музыкальный инструмент Калимба 17 клавиш
Минск, Центральный
10 р.
Барабанные палочки прозрачные с подсветкой
Минск, Партизанский
100 р.
Гуиро - шейкер ''LP Torpeda large''
Минск, Ленинский
10 р.
Кастаньеты
Минск, Ленинский
180 р.
Барабан малый , сольный , рабочий
Минск, Фрунзенский
450 р.
Электронные барабаны (пэды) Efnote
Минск, Первомайский
1 900 р.
Электронная ударная установка soundking skd230
Минск, Первомайский
1 190 р.
Электронная ударная установка LDrums MK-1L
Минск, Центральный
800 р.
Барабанная усиановка
Минская, Солигорск
1 000 р.
Барабан Mapex black panther
Минск, Фрунзенский
850 р.
Барабан DW DRUM
Минск, Фрунзенский
200 р.
Малый барабан и корпус
Гомель
3 900 р.
Ханг хендпан Kurd
Минск, Фрунзенский
160 р.
Барабаны от ударной установки
Минск, Московский
400 р.
Кардан Maxtone, педаль двойная
Минск, Московский
500 р.
Педаль в кейсе Tama HP900 Iron Cobra
Гродненская, Новогрудок
Договорная
Тарелки Paiste, hi-hat, crash, splash, ride, чехол
Минск, Московский
330 р.
Roland pdx-8 пэд есть 2 шт
Брестская, Пинск
35 р.
новые палочки для барабана
Минск, Фрунзенский