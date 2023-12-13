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Хобби, спорт и туризмМузыкальные инструменты

Ударные инструменты в Беларуси

Барабанный драм модуль Alesis DM7X

500 р.

Барабанный драм модуль Alesis DM7X

Гродненская, Слоним

Глюкофон

Договорная

Глюкофон

Минск, Центральный

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Барабанный пэд марки ''Hun''

50 р.

Барабанный пэд марки ''Hun''

Минск, Фрунзенский

Глюкофон

480 р.

Глюкофон

Минск, Центральный

Барабанщик

10 р.

Барабанщик

Гродно

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Палочки для цимбал

49 р.

Палочки для цимбал

Минск, Центральный

Вызывные латунные колокольчики

22 р.

Вызывные латунные колокольчики

Витебск

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Бас барабан

Договорная

Бас барабан

Могилев

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Малый барабан 14х6,5 (продам обечайку с лагами)

300 р.

Малый барабан 14х6,5 (продам обечайку с лагами)

Гродно

Продам ударную установку

500 р.

Продам ударную установку

Брестская, Барановичи

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Бубен Siberian Shaman 78х62

2 024 р.

Бубен Siberian Shaman 78х62

Минск, Октябрьский

Барабаны Sonor AQ1

Договорная

Барабаны Sonor AQ1

Минск, Октябрьский

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Alesis Nitro Max E-Drum Set

2 450 р.

Alesis Nitro Max E-Drum Set

Брест

Хороший индийский барабан

40 р.

Хороший индийский барабан

Гомель

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Барабанные палочки you drum 2B

8 р.

Барабанные палочки you drum 2B

Витебская, Полоцк

Музыкальный инструмент фимбо (небо) 27 см

Договорная

Музыкальный инструмент фимбо (небо) 27 см

Минск, Ленинский

Пэд

30 р.

Пэд

Витебская, Новополоцк

Палочка для ББ(калатушка)

100 р.

Палочка для ББ(калатушка)

Витебская, Новополоцк

Тренировочные пэды

60 р.

Тренировочные пэды

Минск, Партизанский

Тарелки Ride

170 р.

Тарелки Ride

Минская, Молодечно

Тарелки Paiste Alfa

450 р.

Тарелки Paiste Alfa

Минск, Фрунзенский

Педаль одиночная для Бас-барабана

120 р.

Педаль одиночная для Бас-барабана

Минск, Советский

Портативная барабанная установка Fabio

130 р.

Портативная барабанная установка Fabio

Минск, Центральный

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Электронная ударная установка Soundking SKD130-mes

1 099 р.

Электронная ударная установка Soundking SKD130-mes

Гродно

Музыкальный инструмент Калимба 17 клавиш

59.90 р.

Музыкальный инструмент Калимба 17 клавиш

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Барабанные палочки прозрачные с подсветкой

10 р.

Барабанные палочки прозрачные с подсветкой

Минск, Партизанский

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Гуиро - шейкер ''LP Torpeda large''

100 р.

Гуиро - шейкер ''LP Torpeda large''

Минск, Ленинский

Кастаньеты

10 р.

Кастаньеты

Минск, Ленинский

Барабан малый , сольный , рабочий

180 р.

Барабан малый , сольный , рабочий

Минск, Фрунзенский

Электронные барабаны (пэды) Efnote

450 р.

Электронные барабаны (пэды) Efnote

Минск, Первомайский

Электронная ударная установка soundking skd230

1 900 р.

Электронная ударная установка soundking skd230

Минск, Первомайский

Электронная ударная установка LDrums MK-1L

1 190 р.

Электронная ударная установка LDrums MK-1L

Минск, Центральный

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Барабанная усиановка

800 р.

Барабанная усиановка

Минская, Солигорск

Барабан Mapex black panther

1 000 р.

Барабан Mapex black panther

Минск, Фрунзенский

Барабан DW DRUM

850 р.

Барабан DW DRUM

Минск, Фрунзенский

Малый барабан и корпус

200 р.

Малый барабан и корпус

Гомель

Ханг хендпан Kurd

3 900 р.

Ханг хендпан Kurd

Минск, Фрунзенский

Барабаны от ударной установки

160 р.

Барабаны от ударной установки

Минск, Московский

Кардан Maxtone, педаль двойная

400 р.

Кардан Maxtone, педаль двойная

Минск, Московский

Педаль в кейсе Tama HP900 Iron Cobra

500 р.

Педаль в кейсе Tama HP900 Iron Cobra

Гродненская, Новогрудок

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Тарелки Paiste, hi-hat, crash, splash, ride, чехол

Договорная

Тарелки Paiste, hi-hat, crash, splash, ride, чехол

Минск, Московский

Roland pdx-8 пэд есть 2 шт

330 р.

Roland pdx-8 пэд есть 2 шт

Брестская, Пинск

новые палочки для барабана

35 р.

новые палочки для барабана

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Музыкальный инструмент Калимба 17 клавиш

59.90 р.

Музыкальный инструмент Калимба 17 клавиш

Минск, Центральный

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