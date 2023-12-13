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Хобби, спорт и туризм

Музыкальные инструменты в Беларуси

Баян

Договорная

Баян

Минск, Октябрьский

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Гитара

600 р.

Гитара

Гомельская, Другие города

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Барабанный пэд марки ''Hun''

50 р.

Барабанный пэд марки ''Hun''

Минск, Фрунзенский

Глюкофон

480 р.

Глюкофон

Минск, Центральный

Фортепиано / фортепьяно / fortepiano ''Rosler''

3 100 р.

Фортепиано / фортепьяно / fortepiano ''Rosler''

Минск, Первомайский

Пианино

200 р.

Пианино

Гомельская, Жлобин

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Акардеон

300 р.

Акардеон

Брестская, Столин

Цимбалы Прима

1 400 р.

Цимбалы Прима

Витебск

Баян Тула 202

170 р.

Баян Тула 202

Гродненская, Вороново

Чехол для классической гитары

70 р.

Чехол для классической гитары

Гомельская, Жлобин

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Пластина для пюпитры для нот Gear4Music

75 р.

Пластина для пюпитры для нот Gear4Music

Могилев

Труба

330 р.

Труба

Витебская, Орша

Пианино

300 р.

Пианино

Минская, Вилейка

акустическая гитара acoumera sdg-031

120 р.

акустическая гитара acoumera sdg-031

Минск, Октябрьский

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Синтезатор

230 р.

Синтезатор

Брестская, Пинск

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Гитара Акустическая Новая Finiti

139.70 р.

Гитара Акустическая Новая Finiti

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Барабанщик

10 р.

Барабанщик

Гродно

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Педаль эффектов Rusty Fuzz

150 р.

Педаль эффектов Rusty Fuzz

Минск, Центральный

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185 р.

Синтезатор

Минская, Молодечно

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Аккордеон

65 р.

Аккордеон

Минск, Заводской

Акустический портативный комбоусилитель Roland AC-

1 800 р.

Акустический портативный комбоусилитель Roland AC-

Минск, Первомайский

Электрогитара Fender Squier Bullet Stratocaster

1 050 р.

Электрогитара Fender Squier Bullet Stratocaster

Брестская, Кобрин

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Медиаторы Alice

1.50 р.

Медиаторы Alice

Минск, Московский

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Баян Унисон-2 и 205

500 р.

Баян Унисон-2 и 205

Минск, Центральный

Электрогитары Harley Benton

645 р.

Электрогитары Harley Benton

Минск, Октябрьский

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Линейный массив JBL VerTec 4886

3 000 р.

Линейный массив JBL VerTec 4886

Минск, Фрунзенский

Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия

227 р.

Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Баян Огонек 2

100 р.

Баян Огонек 2

Гродно

Гитарный процессор ZOOM G2.1 U

295 р.

Гитарный процессор ZOOM G2.1 U

Минск, Первомайский

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Аккордеон детский крыжачок

50 р.

Аккордеон детский крыжачок

Могилевская, Горки

Бас-гитара Cort Action

450 р.

Бас-гитара Cort Action

Могилевская, Осиповичи

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Духовой инструмент. Индия

25 р.

Духовой инструмент. Индия

Минск, Первомайский

Электрогитара Cort M520 и комбоусилитель CRATE

700 р.

Электрогитара Cort M520 и комбоусилитель CRATE

Минск, Советский

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Гитара акустическая

380 р.

Гитара акустическая

Минск, Московский

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Мундштук

250 р.

Мундштук

Брестская, Пинск

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Гитара Terris

320 р.

Гитара Terris

Гродно

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Фортепиано

100 р.

Фортепиано

Брест

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Гитара

750 р.

Гитара

Брест

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Аккордеон-7/8 баян-Рубин.

300 р.

Аккордеон-7/8 баян-Рубин.

Минск, Центральный

Фортепиано

350 р.

Фортепиано

Брестская, Барановичи

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Медиаторы (барабанная палочка) с концертов

30 р.

Медиаторы (барабанная палочка) с концертов

Минск, Фрунзенский

Комплект струн для гитары (6 шт.)

10 р.

Комплект струн для гитары (6 шт.)

Минск, Фрунзенский

Аккордеон Weltmeister Amigo

1 000 р.

Аккордеон Weltmeister Amigo

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Гитара Акустическая Новая Finiti

139.70 р.

Гитара Акустическая Новая Finiti

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия

227 р.

Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Акустическая гитара, НОВЫЕ на УЦЕНКЕ

150 р.

Акустическая гитара, НОВЫЕ на УЦЕНКЕ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Гитара акустическая Aris 4/4, НОВАЯ, Гарантия

240 р.

Гитара акустическая Aris 4/4, НОВАЯ, Гарантия

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Гитара новая акустическая для обучения ребенка (чехол) 170р

170 р.

Гитара новая акустическая для обучения ребенка (чехол) 170р

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гитара новая классическая для ребёнка

180 р.

Гитара новая классическая для ребёнка

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок

200 р.

НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок

220 р.

НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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