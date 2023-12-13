Товары от Куфар Маркета
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Музыкальные инструменты в Беларуси
Договорная
Баян
Минск, Октябрьский
600 р.
Гитара
Гомельская, Другие города
50 р.
Барабанный пэд марки ''Hun''
Минск, Фрунзенский
480 р.
Глюкофон
Минск, Центральный
3 100 р.
Фортепиано / фортепьяно / fortepiano ''Rosler''
Минск, Первомайский
200 р.
Пианино
Гомельская, Жлобин
300 р.
Акардеон
Брестская, Столин
1 400 р.
Цимбалы Прима
Витебск
170 р.
Баян Тула 202
Гродненская, Вороново
70 р.
Чехол для классической гитары
Гомельская, Жлобин
75 р.
Пластина для пюпитры для нот Gear4Music
Могилев
330 р.
Труба
Витебская, Орша
300 р.
Пианино
Минская, Вилейка
120 р.
акустическая гитара acoumera sdg-031
Минск, Октябрьский
230 р.
Синтезатор
Брестская, Пинск
139.70 р.
Гитара Акустическая Новая Finiti
Минск, Фрунзенский
10 р.
Барабанщик
Гродно
150 р.
Педаль эффектов Rusty Fuzz
Минск, Центральный
185 р.
Синтезатор
Минская, Молодечно
65 р.
Аккордеон
Минск, Заводской
1 800 р.
Акустический портативный комбоусилитель Roland AC-
Минск, Первомайский
1 050 р.
Электрогитара Fender Squier Bullet Stratocaster
Брестская, Кобрин
1.50 р.
Медиаторы Alice
Минск, Московский
500 р.
Баян Унисон-2 и 205
Минск, Центральный
645 р.
Электрогитары Harley Benton
Минск, Октябрьский
3 000 р.
Линейный массив JBL VerTec 4886
Минск, Фрунзенский
227 р.
Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия
Минск, Заводской
100 р.
Баян Огонек 2
Гродно
295 р.
Гитарный процессор ZOOM G2.1 U
Минск, Первомайский
50 р.
Аккордеон детский крыжачок
Могилевская, Горки
450 р.
Бас-гитара Cort Action
Могилевская, Осиповичи
25 р.
Духовой инструмент. Индия
Минск, Первомайский
700 р.
Электрогитара Cort M520 и комбоусилитель CRATE
Минск, Советский
380 р.
Гитара акустическая
Минск, Московский
250 р.
Мундштук
Брестская, Пинск
320 р.
Гитара Terris
Гродно
100 р.
Фортепиано
Брест
750 р.
Гитара
Брест
300 р.
Аккордеон-7/8 баян-Рубин.
Минск, Центральный
350 р.
Фортепиано
Брестская, Барановичи
30 р.
Медиаторы (барабанная палочка) с концертов
Минск, Фрунзенский
10 р.
Комплект струн для гитары (6 шт.)
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Аккордеон Weltmeister Amigo
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
139.70 р.
Гитара Акустическая Новая Finiti
Минск, Фрунзенский
227 р.
Гитара акустическая Laviere, НОВАЯ, гарантия
Минск, Заводской
150 р.
Акустическая гитара, НОВЫЕ на УЦЕНКЕ
Минск, Заводской
240 р.
Гитара акустическая Aris 4/4, НОВАЯ, Гарантия
Минск, Заводской
170 р.
Гитара новая акустическая для обучения ребенка (чехол) 170р
Минск, Первомайский
180 р.
Гитара новая классическая для ребёнка
Минск, Первомайский
200 р.
НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок
Минск, Первомайский
220 р.
НОВЫЕ акустические гитары KAMOER + ЧЕХОЛ -подарок
Минск, Первомайский