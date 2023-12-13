Товары от Куфар Маркета
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89 р.
Спальник одеяло (- 25С) на ФЛИСЕ
Минск, Фрунзенский
25 р.
Зарядное устройство для аккумуляторных батареек с индикатором зарядки и защитой от перезарядки
Минск, Первомайский
135 р.
Чемодан Trovato из полипропилена
Минск, Центральный
125 р.
Чемодан Impreza S
Минск, Центральный
99 р.
Новые чемоданы с расширением. Доставка.
Минск, Фрунзенский
99 р.
Новые чемоданы. Доставка
Минск, Фрунзенский
85 р.
Чемоданы из высокопрочного пластика
Витебск
232 р.
Пончо Спальник-трансформер 12 в 1
Минск, Фрунзенский
270 р.
Налобный фонарь Olight Perun 2 Global фонарик EDC
Минск, Московский
99.20 р.
Детский пластиковый чемодан БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Минск, Ленинский
489 р.
Палатка зимняя куб Mircamping
Минская, Минский район
240 р.
Палатка зимняя куб Следопыт
Минская, Минский район
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147 р.
Палатка 2-х местная LanYu 1626 туристическая 220x150x130см
Минск, Центральный
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120 р.
Тактическая сумка - аптечка укомплектованная 32 предмета / дорожный подсумок - аптечка для выживания
Минск, Центральный
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Фонарь YH-821 панель COB 700 Lum с регулировкой яркости, 3000 mAh, магнитный держатель
Минск, Центральный
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90 р.
Жилет с подогревом для мужчин и женщин USB питание (3 режима работы) XXL
Минск, Центральный
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93 р.
Спальный мешок с подголовником «Big Boy» одеяло Комфорт+ (210*85, до -10С) РБ, цвет Микс
Минск, Центральный
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57 р.
Стерео колонка - брелок Slaigo mini, TWS, Bluetooth (идеальный звук в миниатюре)
Минск, Центральный
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43.92 р.
Термос Indy с покрытием софт-тач, ситечком и сенсорным дисплеем температуры, 500 мл., Оранжевый
Минск, Центральный
139.95 р.
Дорожная спортивная сумка раздвижная Polar БОЛЬШАЯ
Минск, Ленинский
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147 р.
Палатка 2-х местная LanYu 1626 туристическая 220x150x130см
Минск, Центральный
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Ручной аккумуляторный фонарь Rotating Zoom Flashlight 128 LED боковая световая СОВ панель функциона
Минск, Центральный
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305 р.
Палатка туристическая LanYu 1607 4-х местная 210200х230х165 см тамбурнавес
Минск, Центральный
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105 р.
Спальный мешок с подголовником Big Boy одеяло Комфорт (22585, до -25С) РБ, цвет Микс
Минск, Центральный
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75 р.
Гамак подвесной двухместный Hammock Swing Ультралёгкий и сверхпрочный (Крепления в комплекте) 270х14
Минск, Центральный
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345 р.
Палатка туристическая LanYu 1605 4-х местная 21070110230х175 см
Минск, Центральный
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57 р.
Набор для барбекю в чехле 3 в 1 (лопатка, щипцы, вилка), нержав. сталь
Минск, Центральный
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49 р.
Велосипедный фонарь с держателем для телефона Bicycle Horn Light micro USB, встроенный аккумулятор
Минск, Центральный
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30 р.
Фонарь велосипедный Bicycle lights set (передний 3 режима работы) и задний (2 режима работы)
Минск, Центральный
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20 р.
Мультинож Брауншвейг 7 в 1 (нож, штопор, пилочка для ногтей, кольцо для ключей, крестовая отвертка,
Минск, Центральный
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350 р.
Палатка туристическая LanYu 1636 двухкомнатная 6-и местная 210100150х240х185 см с тамбуром
Минск, Центральный
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246 р.
Палатка 2-х местная с тамбуром LanYu 1905 туристическая 21060x145x125см
Минск, Центральный
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120 р.
Электрический ланч - бокс с подогревом Electric LUNCH BOX DFC-C21 (питание от сетевого или автомобил
Минск, Центральный
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98 р.
Трость С заботой о Вас опорная со складным сиденьем для пожилых людей с регулировкой высоты и Led-фо
Минск, Центральный
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38 р.
Портативный налобный фонарь LX-200 ( 5 режимов, датчик движения, АКБ/USB (для улицы, езды на велосип
Минск, Центральный
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87.36 р.
REER Термос ColourDesign из нержавеющей стали, ягодно-красный, 450 мл, 90014
Минск, Центральный
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49.91 р.
Reer Термос для пищи и напитков из нерж. стали с крышкой/чашкой, 350 мл арт.90430
Минск, Центральный
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49.29 р.
Reer Термос из нержавеющей стали,бирюзовый, 450 мл Арт.90503
Минск, Центральный
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65.52 р.
REER Термос для еды из нержавеющей стали с противоскользящим дном, 300 мл, 90408
Минск, Центральный
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108.88 р.
Chicco Термос для питания 2 в 1 из нержавеющей стали, 0 м+, 60181000000
Минск, Центральный
166 р.
Чемодан Полипропилен 11271
Брестская, Барановичи
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350 р.
Палатка туристическая LanYu 1636 двухкомнатная 6-и местная 210100150х240х185 см с тамбуром
Минск, Центральный
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105 р.
Аэро мангал складной ''Торнадика'' Эко (Мини) 25х40х30 см.
Минск, Центральный
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58 р.
Прожектор Multi-Function Lamp SOLAR LL-702 светодиодный, аккумуляторный
Минск, Центральный