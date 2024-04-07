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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Труба канализационная Внутренняя Наружная

15.90 р.

Труба канализационная Внутренняя Наружная

Могилев

Доставка по Беларуси
Труба 160 диметр

35 р.

Труба 160 диметр

Витебск

Доставка по Беларуси
Трубы канализационные для наружных работ 110

19.50 р.

Трубы канализационные для наружных работ 110

Витебск

Доставка по Беларуси
полипропиленовые трубы и фитинги к ним

2.09 р.

полипропиленовые трубы и фитинги к ним

Витебск

Доставка по Беларуси
Труба металлопластиковая 16 WM

2.50 р.

Труба металлопластиковая 16 WM

Витебск

Доставка по Беларуси
ПНД Трубы и фитинги к ним .

1.10 р.

ПНД Трубы и фитинги к ним .

Витебск

Доставка по Беларуси
Труба металлопласт АРЕ, Wavin, Kas

2.91 р.

Труба металлопласт АРЕ, Wavin, Kas

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Трубы канализационные для внутренних работ 110

16 р.

Трубы канализационные для внутренних работ 110

Витебск

Доставка по Беларуси
Труба для теплого пола

1.10 р.

Труба для теплого пола

Могилев

Доставка по Беларуси
Трубы и фитинги ПП Aquapipe

2.69 р.

Трубы и фитинги ПП Aquapipe

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Трубы канализационные и фитинги

1.50 р.

Трубы канализационные и фитинги

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Труба медь

Договорная

Труба медь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Обратные клапана, фильтры грубой очистки, краны дл

Договорная

Обратные клапана, фильтры грубой очистки, краны дл

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Теплоноситель «Теплый дом-65» (концентрат 1 к 1)

65.09 р.

Теплоноситель «Теплый дом-65» (концентрат 1 к 1)

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ПЭ / труба водопроводная (синяя), Польша

2.97 р.

ПЭ / труба водопроводная (синяя), Польша

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Труба дренажная в геотекстиле d.110мм

5.60 р.

Труба дренажная в геотекстиле d.110мм

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ПЭ / труба полиэтиленовая питьевая, РБ

1.35 р.

ПЭ / труба полиэтиленовая питьевая, РБ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Теплоноситель «Теплый дом ЭКО»

91.13 р.

Теплоноситель «Теплый дом ЭКО»

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ПЭ / труба полиэтиленовая питьевая, черная с синей полосой, РБ

1.40 р.

ПЭ / труба полиэтиленовая питьевая, черная с синей полосой, РБ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Труба из сшитого полиэтилена PE-RT Aqualink

1 р.

Труба из сшитого полиэтилена PE-RT Aqualink

Витебск

Доставка по Беларуси
Труба металлопластиковая PE-Xb/Al/PE-Xb KAS

2.70 р.

Труба металлопластиковая PE-Xb/Al/PE-Xb KAS

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Труба сшитый полиэтилен 16мм с кислородным слоем

1.65 р.

Труба сшитый полиэтилен 16мм с кислородным слоем

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Муфта канализационная

1.07 р.

Муфта канализационная

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Труба ВЧШГ Ду 200мм '' Тайтон''

1 200 р.

Труба ВЧШГ Ду 200мм '' Тайтон''

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Труба дымохода 1,0м, диаметр 115, AISI 430/0,8мм

39 р.

Труба дымохода 1,0м, диаметр 115, AISI 430/0,8мм

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Труба ICMA GOLD-PEX PE-Xa/E (бухта 240 м)

816 р.

Труба ICMA GOLD-PEX PE-Xa/E (бухта 240 м)

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Труба металлопласт 20х2.0

3.50 р.

Труба металлопласт 20х2.0

Витебск

Доставка по Беларуси
Труба канализационная d 50

7.50 р.

Труба канализационная d 50

Витебск

Доставка по Беларуси
Канализация, трубы 32-160

5 р.

Канализация, трубы 32-160

Гомель

Доставка по Беларуси
Труба ПНД

1.05 р.

Труба ПНД

Гомель

Доставка по Беларуси
Клапан обратный ПВХ DN110

50.40 р.

Клапан обратный ПВХ DN110

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Труба металлопластиковая 16 мм PEX-c/AL/PEX

1.80 р.

Труба металлопластиковая 16 мм PEX-c/AL/PEX

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Редуктор давления поршневой с выходом для манометра Gappo 1/2

32.90 р.

Редуктор давления поршневой с выходом для манометра Gappo 1/2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Труба сшитый полиэтилен Gappo

1.89 р.

Труба сшитый полиэтилен Gappo

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Финальная распродажа пресс и резьбовыx фитингов ICMA для труб из сшитого полиэтилена и металлопласта

4.73 р.

Финальная распродажа пресс и резьбовыx фитингов ICMA для труб из сшитого полиэтилена и металлопласта

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Труба водогазопроводная / Металлопрокат по Гомелю и области /

Договорная

Труба водогазопроводная / Металлопрокат по Гомелю и области /

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Труба полипропилен

1 р.

Труба полипропилен

Могилев

Доставка по Беларуси
Труба полипропилен армир. стекловолокном 20,25мм

1.88 р.

Труба полипропилен армир. стекловолокном 20,25мм

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Продажа аксиальных фитингов под натяжное кольцо по сниженным ценам

1.59 р.

Продажа аксиальных фитингов под натяжное кольцо по сниженным ценам

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Клапан обратный (вн/вн) латунный, пружина из нержавеющей стали.

9.22 р.

Клапан обратный (вн/вн) латунный, пружина из нержавеющей стали.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Труба гофрированная из отожжённой нержавеющей стали

6.62 р.

Труба гофрированная из отожжённой нержавеющей стали

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Коллектор латунный для системы отопления/водоснабжения от 2 до 12 выходов цены от 50 б.р.

50 р.

Коллектор латунный для системы отопления/водоснабжения от 2 до 12 выходов цены от 50 б.р.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Клапан обратный гравитационный (шарик)

29 р.

Клапан обратный гравитационный (шарик)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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