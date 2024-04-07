Товары от Куфар Маркета
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15.90 р.
Труба канализационная Внутренняя Наружная
Могилев
35 р.
Труба 160 диметр
Витебск
19.50 р.
Трубы канализационные для наружных работ 110
Витебск
2.09 р.
полипропиленовые трубы и фитинги к ним
Витебск
2.50 р.
Труба металлопластиковая 16 WM
Витебск
1.10 р.
ПНД Трубы и фитинги к ним .
Витебск
2.91 р.
Труба металлопласт АРЕ, Wavin, Kas
Минск, Центральный
16 р.
Трубы канализационные для внутренних работ 110
Витебск
1.10 р.
Труба для теплого пола
Могилев
2.69 р.
Трубы и фитинги ПП Aquapipe
Минск, Центральный
1.50 р.
Трубы канализационные и фитинги
Минск, Центральный
Договорная
Труба медь
Минск, Центральный
Договорная
Обратные клапана, фильтры грубой очистки, краны дл
Брестская, Барановичи
65.09 р.
Теплоноситель «Теплый дом-65» (концентрат 1 к 1)
Минск, Фрунзенский
2.97 р.
ПЭ / труба водопроводная (синяя), Польша
Минск, Фрунзенский
5.60 р.
Труба дренажная в геотекстиле d.110мм
Минск, Фрунзенский
1.35 р.
ПЭ / труба полиэтиленовая питьевая, РБ
Минск, Фрунзенский
91.13 р.
Теплоноситель «Теплый дом ЭКО»
Минск, Фрунзенский
1.40 р.
ПЭ / труба полиэтиленовая питьевая, черная с синей полосой, РБ
Минск, Фрунзенский
1 р.
Труба из сшитого полиэтилена PE-RT Aqualink
Витебск
2.70 р.
Труба металлопластиковая PE-Xb/Al/PE-Xb KAS
Брест
1.65 р.
Труба сшитый полиэтилен 16мм с кислородным слоем
Гомельская, Жлобин
1.07 р.
Муфта канализационная
Минск, Первомайский
1 200 р.
Труба ВЧШГ Ду 200мм '' Тайтон''
Минск, Московский
39 р.
Труба дымохода 1,0м, диаметр 115, AISI 430/0,8мм
Минск, Фрунзенский
816 р.
Труба ICMA GOLD-PEX PE-Xa/E (бухта 240 м)
Брест
3.50 р.
Труба металлопласт 20х2.0
Витебск
7.50 р.
Труба канализационная d 50
Витебск
5 р.
Канализация, трубы 32-160
Гомель
1.05 р.
Труба ПНД
Гомель
50.40 р.
Клапан обратный ПВХ DN110
Минск, Московский
1.80 р.
Труба металлопластиковая 16 мм PEX-c/AL/PEX
Гомельская, Жлобин
32.90 р.
Редуктор давления поршневой с выходом для манометра Gappo 1/2
Минск, Центральный
1.89 р.
Труба сшитый полиэтилен Gappo
Минск, Центральный
4.73 р.
Финальная распродажа пресс и резьбовыx фитингов ICMA для труб из сшитого полиэтилена и металлопласта
Минск, Центральный
Договорная
Труба водогазопроводная / Металлопрокат по Гомелю и области /
Гомель
1 р.
Труба полипропилен
Могилев
1.88 р.
Труба полипропилен армир. стекловолокном 20,25мм
Гомельская, Жлобин
1.59 р.
Продажа аксиальных фитингов под натяжное кольцо по сниженным ценам
Минск, Центральный
9.22 р.
Клапан обратный (вн/вн) латунный, пружина из нержавеющей стали.
Минск, Центральный
6.62 р.
Труба гофрированная из отожжённой нержавеющей стали
Минск, Центральный
50 р.
Коллектор латунный для системы отопления/водоснабжения от 2 до 12 выходов цены от 50 б.р.
Минск, Центральный
29 р.
Клапан обратный гравитационный (шарик)
Минск, Центральный