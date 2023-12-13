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Ремонт и стройка

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Портал камина 120*100
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400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Онлайн-заказ

337.70 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Thermo 30 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Unipump V100 (фланец из нерж. стали) 47370

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339.70 р.

Гидроаккумулятор Unipump V100 (фланец из нерж. стали) 47370

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Водонагреватель Thermex Trend 4500

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334.80 р.

Водонагреватель Thermex Trend 4500

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

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337.70 р.

Отопительный котел Ресурс ЭВПМ-6

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель Maxonor MN3271

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338.50 р.

Смеситель Maxonor MN3271

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

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341.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Thermex Champion ES 50 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

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335.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Garanterm Origin 65 V Slim

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Unipump H50 (нерж. сталь) 86832

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335.30 р.

Гидроаккумулятор Unipump H50 (нерж. сталь) 86832

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Умывальник Kirovit Гамма 600

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336.40 р.

Умывальник Kirovit Гамма 600

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевая система Potato P35274-7

Онлайн-заказ

342 р.

Душевая система Potato P35274-7

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Умывальник Dreja Джой

Онлайн-заказ

336.40 р.

Умывальник Dreja Джой

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевой гарнитур Grohe New Tempesta 100 27794001

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339.50 р.

Душевой гарнитур Grohe New Tempesta 100 27794001

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Унитаз подвесной Vitra S20 5507B003-0101 (без сиденья)

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339.10 р.

Унитаз подвесной Vitra S20 5507B003-0101 (без сиденья)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Комплект арматуры Grohe 39551000

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342 р.

Комплект арматуры Grohe 39551000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Накопительный электрический водонагреватель Haier ES50V-A2

Онлайн-заказ

341.90 р.

Накопительный электрический водонагреватель Haier ES50V-A2

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Сигнализация Zont SX-170M

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338.20 р.

Сигнализация Zont SX-170M

Могилевская, Бобруйск

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Полотенцесушитель Gloss & Reiter Raduga Л.50х60.Д5.G1

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340.90 р.

Полотенцесушитель Gloss & Reiter Raduga Л.50х60.Д5.G1

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель Maxonor MN1171-7

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341.20 р.

Смеситель Maxonor MN1171-7

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Смеситель без скрытого механизма Laveo Largo BAH 60PD

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341.10 р.

Смеситель без скрытого механизма Laveo Largo BAH 60PD

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Онлайн-заказ

341 р.

Биметаллический радиатор Standard Hidravlika Dynamic 80 500 мм (8 секций, белый)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевая система Ekko E2402-8

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321 р.

Душевая система Ekko E2402-8

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Умывальник Rea Elita белый/золотистый U6658

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192.06 р.

Умывальник Rea Elita белый/золотистый U6658

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Umi-BE (ваниль)

Онлайн-заказ

345.99 р.

Смеситель Omoikiri Umi-BE (ваниль)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Umi-PA (пастила)

Онлайн-заказ

345.99 р.

Смеситель Omoikiri Umi-PA (пастила)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная мойка Kromevye EX 327 D

Онлайн-заказ

264.84 р.

Кухонная мойка Kromevye EX 327 D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная мойка Kromevye EX 180 D

Онлайн-заказ

268 р.

Кухонная мойка Kromevye EX 180 D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Кухонная мойка Kromevye EX 159 D

Онлайн-заказ

255 р.

Кухонная мойка Kromevye EX 159 D

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-016 310 (серый)

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353.89 р.

Смеситель Ulgran U-016 310 (серый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-006 310 (СЕРЫЙ)

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274.82 р.

Смеситель Ulgran U-006 310 (СЕРЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 344 (УЛЬТРА-ЧЕРНЫЙ)

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229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 344 (УЛЬТРА-ЧЕРНЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 343 (АНТРАЦИТ)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 343 (АНТРАЦИТ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-010 302 (ПЕСОК)

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307.22 р.

Смеситель Ulgran U-010 302 (ПЕСОК)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-003 331 (БЕЛЫЙ)

Онлайн-заказ

234.22 р.

Смеситель Ulgran U-003 331 (БЕЛЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-003 302 (ПЕСОК)

Онлайн-заказ

234.22 р.

Смеситель Ulgran U-003 302 (ПЕСОК)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 328 (БЕЖЕВЫЙ)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 328 (БЕЖЕВЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Умывальник CeramaLux 500Q

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744.30 р.

Умывальник CeramaLux 500Q

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Vincea Globo VT1-14SMB черный матовый

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733 р.

Унитаз Vincea Globo VT1-14SMB черный матовый

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 6 в 1 75110213 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 401.97 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bristol Rimless 6 в 1 75110213 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 6 в 1 75110009 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 446.37 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 6 в 1 75110009 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 7 в 1 75110026 (белый стекло)

Онлайн-заказ

1 516.48 р.

Унитаз Lavinia Boho Relfix Bell Pro Rimless 7 в 1 75110026 (белый стекло)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Omoikiri Shinagawa-P-SA (бежевый)

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422.89 р.

Смеситель Omoikiri Shinagawa-P-SA (бежевый)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-001 341 (УЛЬТРА-БЕЛЫЙ)

Онлайн-заказ

229.22 р.

Смеситель Ulgran U-001 341 (УЛЬТРА-БЕЛЫЙ)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Смеситель Ulgran U-003 341 (УЛЬТРА-БЕЛЫЙ)

Онлайн-заказ

234.22 р.

Смеситель Ulgran U-003 341 (УЛЬТРА-БЕЛЫЙ)

Минск, Ленинский

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