logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Стройматериалы
Тротуарная плитка, бордюры
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Вид
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСтройматериалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

Все объявления
Плитка тротуарная

16.90 р.

Плитка тротуарная

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная старый город

18 р.

Плитка тротуарная старый город

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Бордюр тротуарный вибропрессованный

5.50 р.

Бордюр тротуарный вибропрессованный

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Бордюр тротуарный вибролитьевой

7 р.

Бордюр тротуарный вибролитьевой

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная вибролитьевая

Договорная

Плитка тротуарная вибролитьевая

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная вибролитьевая

17 р.

Плитка тротуарная вибролитьевая

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная вибролитьевая

13 р.

Плитка тротуарная вибролитьевая

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная

19 р.

Плитка тротуарная

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная

18 р.

Плитка тротуарная

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная

Договорная

Плитка тротуарная

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная вибролитьевая

Договорная

Плитка тротуарная вибролитьевая

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Бордюр садовый

Договорная

Бордюр садовый

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тактильная

Договорная

Плитка тактильная

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная. 6 рублей штука. 40*40*5 см. Теплые грядки, садовые дорожки и парники.

6 р.

Плитка тротуарная. 6 рублей штука. 40*40*5 см. Теплые грядки, садовые дорожки и парники.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тротуарная плитка ''Гранит и мрамор''

45.14 р.

Тротуарная плитка ''Гранит и мрамор''

Брестская, Береза

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тротуарная плитка 8 см. только СЕРАЯ

22 р.

Тротуарная плитка 8 см. только СЕРАЯ

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плитка тротуарная ''Квадрат'' 500х500х70 мм

10.50 р.

Плитка тротуарная ''Квадрат'' 500х500х70 мм

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная в ассортименте

1.30 р.

Плитка тротуарная в ассортименте

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бордюрный камень(дорожный) 100*30*15 см

14.50 р.

Бордюрный камень(дорожный) 100*30*15 см

Гомель

Доставка по Беларуси
Бордюр тротуарный 1000 х 200 х 80 мм АКЦИЯ

6.50 р.

Бордюр тротуарный 1000 х 200 х 80 мм АКЦИЯ

Гомель

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Волна'' в ассортименте

Договорная

Плитка тротуарная ''Волна'' в ассортименте

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Катушка'' в ассортименте

Договорная

Плитка тротуарная ''Катушка'' в ассортименте

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Квадрат''

Договорная

Плитка тротуарная ''Квадрат''

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Борт (бордюр) тротуарный желтый

7.50 р.

Борт (бордюр) тротуарный желтый

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) зеленый 80мм

55 р.

Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) зеленый 80мм

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) желтый 80мм

37 р.

Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) желтый 80мм

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) цветной (красный, коричневый, черный) 80мм

33 р.

Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) цветной (красный, коричневый, черный) 80мм

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) зеленый 60мм

50 р.

Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) зеленый 60мм

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) желтый 60мм

29 р.

Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) желтый 60мм

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) цветной (красный, коричневый, черный) 60мм

27.50 р.

Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик) цветной (красный, коричневый, черный) 60мм

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Тротуарная плитка Корфу 30*30/40*40 см

31.46 р.

Тротуарная плитка Корфу 30*30/40*40 см

Брестская, Береза

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тротуарная плитка ''Гранит и мрамор'', ''Кастилия'', 40*40/30*30 см

45.14 р.

Тротуарная плитка ''Гранит и мрамор'', ''Кастилия'', 40*40/30*30 см

Брестская, Береза

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тротуарная плитка Капучино 30*30/40*40 см

31.46 р.

Тротуарная плитка Капучино 30*30/40*40 см

Брестская, Береза

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Борт (бордюр) дорожный

14 р.

Борт (бордюр) дорожный

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Борт (бордюр) тротуарный цветной (красный, коричневый, черный)

6.50 р.

Борт (бордюр) тротуарный цветной (красный, коричневый, черный)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Борт (бордюр) тротуарный

4.90 р.

Борт (бордюр) тротуарный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик серый 80мм)

22.50 р.

Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик серый 80мм)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Новый город'' 60 мм

21.90 р.

Плитка тротуарная ''Новый город'' 60 мм

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''старый город''

23 р.

Плитка тротуарная ''старый город''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Вибропрессованная тротуарная плитка SLS Group

31.46 р.

Вибропрессованная тротуарная плитка SLS Group

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плитка тротуарная ''Старый город'' 60 мм

21.90 р.

Плитка тротуарная ''Старый город'' 60 мм

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик серый 60мм)

20.50 р.

Плитка тротуарная ''Прямоугольник'' (кирпичик серый 60мм)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Тротуарная плитка,борты.

Договорная

Тротуарная плитка,борты.

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Недвижимость
Авто и запчасти
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиЗарядные устройства, аккумуляторыИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки