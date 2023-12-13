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Ремонт и стройка

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Блоки Газосиликатные С Доставкой Нестандартные
vip

90 р.

Блоки Газосиликатные С Доставкой Нестандартные

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)
vip

150 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Септик для наружной канализации
vip

1 210 р.

Септик для наружной канализации

Брест

Доставка по Беларуси
Lux plus клей для плитки

14 р.

Lux plus клей для плитки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеноплекс

8.30 р.

Пеноплекс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

110 р.

Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Грунт

45 р.

Грунт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гипсовая штукатурка МP 75

15 р.

Гипсовая штукатурка МP 75

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вагонка

10 р.

Вагонка

Гомель

Доставка по Беларуси
Полок из ольхи

3 р.

Полок из ольхи

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Вагонка из сосны

500 р.

Вагонка из сосны

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Брус строганный

600 р.

Брус строганный

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Доска из сосны

700 р.

Доска из сосны

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Полок из ольхи

800 р.

Полок из ольхи

Минская, Смолевичи

Доставка по Беларуси
Вагонка сосна, ель (большой выбор, производство)

10 р.

Вагонка сосна, ель (большой выбор, производство)

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Сваи фундамент участок дом Пирс баня навес терраса

15 р.

Сваи фундамент участок дом Пирс баня навес терраса

Брест

Доставка по Беларуси
Балясина 50х50х900 Рим / всё для лестниц

7.21 р.

Балясина 50х50х900 Рим / всё для лестниц

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Фанера транспортная ламинированная сеткой 2500х1250х12 мм (рифленая)
vip

99 р.

Фанера транспортная ламинированная сеткой 2500х1250х12 мм (рифленая)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рядовой кирпич Dianast графит 96 мм

3 р.

Рядовой кирпич Dianast графит 96 мм

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Имитация бруса

16 р.

Имитация бруса

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Барракуда безопасное моющее средство для удаления бетона и минеральных отложений (BARRACUDA EMS)

45 р.

Барракуда безопасное моющее средство для удаления бетона и минеральных отложений (BARRACUDA EMS)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
имитация бруса

19 р.

имитация бруса

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Профнастил некондиция

Договорная

Профнастил некондиция

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка

2 р.

Арматура дешево

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

2.50 р.

Труба профильная новая дешево

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Затеняющая сетка

15 р.

Затеняющая сетка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.

18 р.

Фанера березовая водостойкая для мебели и интерьеров, отделки, декоративная 3-40 мм шлифованная.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Распродажа фанеры б/у. Недорого

10 р.

Распродажа фанеры б/у. Недорого

Гродно

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)
vip

150 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 1500х3000х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера.хорошее состояние.Дешево

11 р.

Фанера.хорошее состояние.Дешево

Брестская, Пинск

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)

110 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х21 мм (ЛФ, ЛБФФ, ФЛФ, финская)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера Б/У от поддонов

8 р.

Фанера Б/У от поддонов

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Сваи фундамент участок дом Пирс баня навес терраса профиль каркас дача

15 р.

Сваи фундамент участок дом Пирс баня навес терраса профиль каркас дача

Витебская, Другие города

Доставка по Беларуси
вагонка штиль из осины
vip

30 р.

вагонка штиль из осины

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3

57 р.

URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Цемент М500 Д0

6.50 р.

Цемент М500 Д0

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3

82 р.

URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ОСП плита,OSB ОСБ-3 (влагостойкая)1250*2500 9-22мм ЦЕНА ОТ ПЕРВОГО ПОСТАВЩИКА, СКИДКИ НА ОБЪЁМ

19.50 р.

ОСП плита,OSB ОСБ-3 (влагостойкая)1250*2500 9-22мм ЦЕНА ОТ ПЕРВОГО ПОСТАВЩИКА, СКИДКИ НА ОБЪЁМ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)

Онлайн-заказ

131 р.

Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35
vip

40 р.

Блоки Газосиликатные Бесплатная доставка РБ от 35

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Клей для теплоизоляции Тайфун Мастер 51 25 кг

10 р.

Клей для теплоизоляции Тайфун Мастер 51 25 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная для опалубки 2500х1250х6-21 мм (финская)
vip

45 р.

Фанера ламинированная для опалубки 2500х1250х6-21 мм (финская)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Фанера березовая повышенной влагостойкости (водостойкости) ФСФ 2500х1250х4-40 мм (всех сортов) шлиф.
vip

50 р.

Фанера березовая повышенной влагостойкости (водостойкости) ФСФ 2500х1250х4-40 мм (всех сортов) шлиф.

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера транспортная ламинированная сеткой 2500х1250х6 - 30 мм
vip

74 р.

Фанера транспортная ламинированная сеткой 2500х1250х6 - 30 мм

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)
vip

45 р.

Фанера ламинированная строительная ФОФ для опалубки 2500х1250х6-21 мм сорт 1 (ФЛБ, ЛБФФ, ЛФ)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Скобы Fubag 140133

Онлайн-заказ

69.06 р.

Скобы Fubag 140133

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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