Товары от Куфар Маркета
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8.30 р.
Пеноплекс
Минск, Центральный
110 р.
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг
Минск, Центральный
57 р.
URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3
Минск, Партизанский
82 р.
URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3
Минск, Партизанский
Договорная
ПЕНОПЛЕКС утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка
Минск, Фрунзенский
85 р.
Крошка пенопласта, дробленый пенопласт (дробленка)
Гомель
28.80 р.
Утеплитель ИЗОМИН Лайт-25
Брест
32 р.
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х100
Минск, Московский
35 р.
Теплоизоляционные плиты (утеплитель) Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х50
Минск, Московский
60 р.
Утеплитель URSA TERRA 37 PN 1250х610х50
Минск, Московский
63 р.
Утеплитель Скатная крыша Ursa Terra 35 3900-1200-150
Минск, Московский
81 р.
Утеплитель URSA TERRA 34 PN PRO (12) 1250х610х100
Минск, Московский
81 р.
Утеплитель URSA TERRA (Урса Терра) 34 PN PRO 1250х610х50
Минск, Московский
62 р.
Плиты пенополистирольные Технониколь Carbon Eco 1180*580*50-L (РБ)
Минск, Московский
49 р.
Утеплитель Скатная крыша Ursa Terra 35 QN 4500-1200-100
Минск, Московский
65 р.
Утеплитель Скатная крыша Ursa Terra 35 QN 3000-1200-200
Минск, Московский
55 р.
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 1200х600х150
Минск, Московский
29.90 р.
Базальтовый утеплитель Hotrock Лайт Эко 50/100 мм Хотрок
Минск, Партизанский
Договорная
Утеплитель теплоизоляция Технониколь 50,100
Могилев
Договорная
Утеплитель пеноплекс техноплекс 20,30,50,100
Могилев
31.50 р.
Утеплитель минеральная вата с ДОСТАВКОЙ на дом
Витебская, Полоцк
25.80 р.
Базальтовый утеплитель Hotrock Смарт 50/100 мм ХОТРОК
Минск, Партизанский
22 р.
Рубероид РКПО - 350 (15 м2) от 47рул. - 21 руб
Минск, Партизанский
37 р.
Неман П-15 50/100 мм
Минск, Партизанский
35 р.
Неман М-15 (50мм / 100мм / 150мм)
Минск, Партизанский
44.50 р.
ISOVER Мастер Стандарт Твин 8250x1200x50 мм. (20,13 м2 1,0 м3)
Минск, Партизанский
62 р.
UMATEX TERMO (Paroc Extra) 50 мм./100 мм (11,91 м2-0,5955 м3)/(5,95 м2- 0,595 м3)
Минск, Партизанский
45 р.
ТехноНИКОЛЬ Роклайт 1200х600х50 мм (8,64 м.кв)/100 мм (4,32 м.кв)
Минск, Партизанский
74 р.
ТехноНИКОЛЬ ТехноФас Коттедж 1200х600х50 мм (4,32 м.кв.)
Минск, Партизанский
Договорная
Пенополистирол ТехноНИКОЛЬ Carbon Eco - Carbon Prof 1180х580х30 - 50 мм
Минск, Партизанский
65.40 р.
Пенополистирол ТехноНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х30 мм (8,9 м2)
Минск, Партизанский
Договорная
ПЕНОПЛАСТ ппт 15, 20, 25 - с Доставкой
Минск, Московский
Договорная
Плиты Нёман П-15 для утепления - Доставка по РБ
Минск, Московский
Договорная
Фасадный утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеплитель для пола, кровли, стен - с Доставкой
Минск, Московский
235 р.
Пенополистирол Пеноплекс , Истплекс, Технониколь
Гродно
Договорная
Пенопласт под стяжку - Доставка
Минск, Фрунзенский
5.60 р.
Теплоизоляция
Витебская, Полоцк
Договорная
Пенополистирол XPS Карбон Технониколь - РАСПРОДАЖА
Минск, Фрунзенский
Договорная
НЕМАН М-11 - рулонный утеплитель - РАСПРОДАЖА
Минск, Московский
120 р.
пенопласт ППТ
Гомель
15 р.
Утеплитель Минвата, Маты прошивные (2000х1000х70мм)
Гомель
35 р.
Утеплитель Минплита БелТеп. Толщ. 60, 80 мм.
Гомель