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Товары от Куфар Маркета

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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Пеноплекс

8.30 р.

Пеноплекс

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

110 р.

Гидроизоляция CERESIT CL 51 15кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3

57 р.

URSA TERRA 37 PN 1250х610х50/100мм. 0,762 м3

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3

82 р.

URSA TERRA Pro34PN 1250x610x50/100мм 0,915 м3

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ПЕНОПЛЕКС утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка

Договорная

ПЕНОПЛЕКС утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Крошка пенопласта, дробленый пенопласт (дробленка)

85 р.

Крошка пенопласта, дробленый пенопласт (дробленка)

Гомель

Доставка по Беларуси
Утеплитель ИЗОМИН Лайт-25

28.80 р.

Утеплитель ИЗОМИН Лайт-25

Брест

Доставка по Беларуси
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х100

32 р.

Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х100

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Теплоизоляционные плиты (утеплитель) Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х50

35 р.

Теплоизоляционные плиты (утеплитель) Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600х50

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Утеплитель URSA TERRA 37 PN 1250х610х50

60 р.

Утеплитель URSA TERRA 37 PN 1250х610х50

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Утеплитель Скатная крыша Ursa Terra 35 3900-1200-150

63 р.

Утеплитель Скатная крыша Ursa Terra 35 3900-1200-150

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Утеплитель URSA TERRA 34 PN PRO (12) 1250х610х100

81 р.

Утеплитель URSA TERRA 34 PN PRO (12) 1250х610х100

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Утеплитель URSA TERRA (Урса Терра) 34 PN PRO 1250х610х50

81 р.

Утеплитель URSA TERRA (Урса Терра) 34 PN PRO 1250х610х50

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Плиты пенополистирольные Технониколь Carbon Eco 1180*580*50-L (РБ)

62 р.

Плиты пенополистирольные Технониколь Carbon Eco 1180*580*50-L (РБ)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Утеплитель Скатная крыша Ursa Terra 35 QN 4500-1200-100

49 р.

Утеплитель Скатная крыша Ursa Terra 35 QN 4500-1200-100

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Утеплитель Скатная крыша Ursa Terra 35 QN 3000-1200-200

65 р.

Утеплитель Скатная крыша Ursa Terra 35 QN 3000-1200-200

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 1200х600х150

55 р.

Утеплитель Rockwool Лайт Баттс Скандик 1200х600х150

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Базальтовый утеплитель Hotrock Лайт Эко 50/100 мм Хотрок

29.90 р.

Базальтовый утеплитель Hotrock Лайт Эко 50/100 мм Хотрок

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Утеплитель теплоизоляция Технониколь 50,100

Договорная

Утеплитель теплоизоляция Технониколь 50,100

Могилев

Доставка по Беларуси
Утеплитель пеноплекс техноплекс 20,30,50,100

Договорная

Утеплитель пеноплекс техноплекс 20,30,50,100

Могилев

Доставка по Беларуси
Утеплитель минеральная вата с ДОСТАВКОЙ на дом

31.50 р.

Утеплитель минеральная вата с ДОСТАВКОЙ на дом

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Базальтовый утеплитель Hotrock Смарт 50/100 мм ХОТРОК

25.80 р.

Базальтовый утеплитель Hotrock Смарт 50/100 мм ХОТРОК

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рубероид РКПО - 350 (15 м2) от 47рул. - 21 руб

22 р.

Рубероид РКПО - 350 (15 м2) от 47рул. - 21 руб

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Неман П-15 50/100 мм

37 р.

Неман П-15 50/100 мм

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Неман М-15 (50мм / 100мм / 150мм)

35 р.

Неман М-15 (50мм / 100мм / 150мм)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ISOVER Мастер Стандарт Твин 8250x1200x50 мм. (20,13 м2 1,0 м3)

44.50 р.

ISOVER Мастер Стандарт Твин 8250x1200x50 мм. (20,13 м2 1,0 м3)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
UMATEX TERMO (Paroc Extra) 50 мм./100 мм (11,91 м2-0,5955 м3)/(5,95 м2- 0,595 м3)

62 р.

UMATEX TERMO (Paroc Extra) 50 мм./100 мм (11,91 м2-0,5955 м3)/(5,95 м2- 0,595 м3)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ТехноНИКОЛЬ Роклайт 1200х600х50 мм (8,64 м.кв)/100 мм (4,32 м.кв)

45 р.

ТехноНИКОЛЬ Роклайт 1200х600х50 мм (8,64 м.кв)/100 мм (4,32 м.кв)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ТехноНИКОЛЬ ТехноФас Коттедж 1200х600х50 мм (4,32 м.кв.)

74 р.

ТехноНИКОЛЬ ТехноФас Коттедж 1200х600х50 мм (4,32 м.кв.)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Пенополистирол ТехноНИКОЛЬ Carbon Eco - Carbon Prof 1180х580х30 - 50 мм

Договорная

Пенополистирол ТехноНИКОЛЬ Carbon Eco - Carbon Prof 1180х580х30 - 50 мм

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Пенополистирол ТехноНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х30 мм (8,9 м2)

65.40 р.

Пенополистирол ТехноНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х30 мм (8,9 м2)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ПЕНОПЛАСТ ппт 15, 20, 25 - с Доставкой

Договорная

ПЕНОПЛАСТ ппт 15, 20, 25 - с Доставкой

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Плиты Нёман П-15 для утепления - Доставка по РБ

Договорная

Плиты Нёман П-15 для утепления - Доставка по РБ

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фасадный утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка

Договорная

Фасадный утеплитель - РАСПРОДАЖА - Доставка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Утеплитель для пола, кровли, стен - с Доставкой

Договорная

Утеплитель для пола, кровли, стен - с Доставкой

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Пенополистирол Пеноплекс , Истплекс, Технониколь

235 р.

Пенополистирол Пеноплекс , Истплекс, Технониколь

Гродно

Доставка по Беларуси
Пенопласт под стяжку - Доставка

Договорная

Пенопласт под стяжку - Доставка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Теплоизоляция

5.60 р.

Теплоизоляция

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Пенополистирол XPS Карбон Технониколь - РАСПРОДАЖА

Договорная

Пенополистирол XPS Карбон Технониколь - РАСПРОДАЖА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
НЕМАН М-11 - рулонный утеплитель - РАСПРОДАЖА

Договорная

НЕМАН М-11 - рулонный утеплитель - РАСПРОДАЖА

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка

120 р.

пенопласт ППТ

Гомель

Доставка по Беларуси
Утеплитель Минвата, Маты прошивные (2000х1000х70мм)

15 р.

Утеплитель Минвата, Маты прошивные (2000х1000х70мм)

Гомель

Доставка по Беларуси
Утеплитель Минплита БелТеп. Толщ. 60, 80 мм.

35 р.

Утеплитель Минплита БелТеп. Толщ. 60, 80 мм.

Гомель

Доставка по Беларуси
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