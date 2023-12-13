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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Товары для тенниса в Беларуси

Теннисный стол Stiga Performance indoor (Германия)
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1 500 р.

Теннисный стол Stiga Performance indoor (Германия)

Минск, Московский

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Ракетка

100 р.

Ракетка

Витебская, Орша

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Ракетка

50 р.

Ракетка

Минск, Фрунзенский

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Ракетка Artemi 700

30 р.

Ракетка Artemi 700

Гомель

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Ракетка 25

100 р.

Ракетка 25

Минская, Солигорск

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Сетка для настольного тенниса

2 р.

Сетка для настольного тенниса

Минск, Московский

Ракетка для большего тенниса

400 р.

Ракетка для большего тенниса

Гродненская, Мосты

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Ракетки для т

20 р.

Ракетки для т

Минск, Фрунзенский

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44/46/48/ шорты для тенниса.Новые оригинал.

30 р.

44/46/48/ шорты для тенниса.Новые оригинал.

Гомель

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Теннисная сумка HEAD

125 р.

Теннисная сумка HEAD

Минск, Советский

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Ракетка Torneo 5 звезд для настольного тенниса

Договорная

Ракетка Torneo 5 звезд для настольного тенниса

Минск, Фрунзенский

Теннисная ракетка

100 р.

Теннисная ракетка

Минская, Солигорск

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Ракетка 26 размер , 255 грамм

120 р.

Ракетка 26 размер , 255 грамм

Гомель

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Теннисн. ракетки дл. бол.тенниса babolat team lin

400 р.

Теннисн. ракетки дл. бол.тенниса babolat team lin

Минск, Центральный

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Теннисная ракетка

350 р.

Теннисная ракетка

Могилев

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Сетка для настольного тенниса с креплениями

10 р.

Сетка для настольного тенниса с креплениями

Минск, Фрунзенский

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набор тенисных ракеток

20 р.

набор тенисных ракеток

Витебская, Орша

Теннисный стол Start Line Game Outdoor с сеткой

935 р.

Теннисный стол Start Line Game Outdoor с сеткой

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Фирменная ракетка для сквоша DUNLOP

285 р.

Фирменная ракетка для сквоша DUNLOP

Минск, Ленинский

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Ракетки,накладки основание дл настольного тенниса

40 р.

Ракетки,накладки основание дл настольного тенниса

Минск, Центральный

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Ракетки 2 шт. Чехлы 2 шт. Сумка чехол 1 шт.

230 р.

Ракетки 2 шт. Чехлы 2 шт. Сумка чехол 1 шт.

Минск, Центральный

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Ракетка для большого тенниса

30 р.

Ракетка для большого тенниса

Минск, Фрунзенский

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Теннисная ракетка HEAD GRAPHENE 360+ GRAVITY MP б.

510 р.

Теннисная ракетка HEAD GRAPHENE 360+ GRAVITY MP б.

Минск, Советский

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Теннисная ракетка HEAD GRAPHENE 360 EXTREME PRO

350 р.

Теннисная ракетка HEAD GRAPHENE 360 EXTREME PRO

Минск, Советский

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Теннисные мячики.

15 р.

Теннисные мячики.

Минск, Заводской

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Сетка для волейбола, бадминтона,тенниса со стойкой

150 р.

Сетка для волейбола, бадминтона,тенниса со стойкой

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Теннисная Ракетка Для Игры в Теннис Чехлом Tarah

80 р.

Теннисная Ракетка Для Игры в Теннис Чехлом Tarah

Минск, Ленинский

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сумка для настольного тенниса «Yasaka Tempest»

150 р.

сумка для настольного тенниса «Yasaka Tempest»

Минск, Первомайский

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Тренажёр

200 р.

Тренажёр

Могилевская, Кличев

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Новые Puma Оригинал Tennis кроссовки

195 р.

Новые Puma Оригинал Tennis кроссовки

Гомель

Доставка
Детская ракетка для большого тенниса Babolat 25

80 р.

Детская ракетка для большого тенниса Babolat 25

Минск, Ленинский

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Теннисные кроссовки Nike ( оригинал )Air Max Volle

90 р.

Теннисные кроссовки Nike ( оригинал )Air Max Volle

Минск, Партизанский

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Ракетка

50 р.

Ракетка

Минск, Московский

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Ракетка 21 для большого тенниса

50 р.

Ракетка 21 для большого тенниса

Гомель

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Ракетка HEAD intelligence

299 р.

Ракетка HEAD intelligence

Минск, Фрунзенский

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Теннисная майка Butterfly

20 р.

Теннисная майка Butterfly

Гомельская, Калинковичи

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Ракетка для настольного тенниса Atemi 100

Онлайн-заказ

19.80 р.

Ракетка для настольного тенниса Atemi 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Теннисная ракетка Head

200 р.

Теннисная ракетка Head

Минск, Первомайский

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Ракетка для большого тенниса Wilson Rogera Federer

50 р.

Ракетка для большого тенниса Wilson Rogera Federer

Минск, Московский

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Теннисная ракетка Head Prestige.

740 р.

Теннисная ракетка Head Prestige.

Гродно

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Ракетка для большого тенниса Dunlop Junior 21

45 р.

Ракетка для большого тенниса Dunlop Junior 21

Минск, Московский

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Теннисная пушка-сумка Slinger Bag

3 100 р.

Теннисная пушка-сумка Slinger Bag

Минск, Московский

Мячи теннисные Head Pro

20 р.

Мячи теннисные Head Pro

Гомель

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Теннисные ракетки Babolat

295 р.

Теннисные ракетки Babolat

Минск, Партизанский

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Товары с доставкой от магазинов

Теннисный стол Start Line Game Outdoor с сеткой

935 р.

Теннисный стол Start Line Game Outdoor с сеткой

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Сетка для волейбола, бадминтона,тенниса со стойкой

150 р.

Сетка для волейбола, бадминтона,тенниса со стойкой

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Ракетка для настольного тенниса Atemi 100

Онлайн-заказ

19.80 р.

Ракетка для настольного тенниса Atemi 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стол теннисный WIPS Royal Outdoor 61041 (усиленный)

650 р.

Стол теннисный WIPS Royal Outdoor 61041 (усиленный)

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Набор для тенниса, 2 ракетки, мячик, волан

25 р.

Набор для тенниса, 2 ракетки, мячик, волан

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Стол теннисный Start Line Olympic Распродажа осень

450 р.

Стол теннисный Start Line Olympic Распродажа осень

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Стол теннисный складной усиленный на роликах WIPS Royal 61021

630 р.

Стол теннисный складной усиленный на роликах WIPS Royal 61021

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Ракетка FORA ST12603

Онлайн-заказ

40.87 р.

Ракетка FORA ST12603

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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