Свиньи, поросята в Беларуси
250 р.
Поросята
Гомельская, Корма
500 р.
Кабан производитель
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Сельхоз животные
Могилевская, Круглое
300 р.
Хряк
Витебская, Полоцк
Договорная
Свинка чистых кравей
Минская, Солигорск
Договорная
Поросята
Брестская, Столин
400 р.
Поросята
Минская, Молодечно
8 р.
Свинья живым весом
Брестская, Кобрин
200 р.
Поросята, 8 недель. Парочка 400 руб
Гомельская, Наровля
180 р.
Поросята
Могилев
180 р.
Поросята .6 недель
Брестская, Лунинец
Договорная
Поросята
Гродненская, Щучин
250 р.
Поросята
Гомель
230 р.
Поросята
Гомельская, Жлобин
200 р.
Поросята белой свиньи /венгерской мангалицы
Минская, Минский район
Договорная
Свиноматки живым весом
Гродно
250 р.
Продам поросят дюрок
Витебская, Полоцк
10 р.
Свинина
Гродненская, Островец
100 р.
Подам поросят
Минская, Вилейка
300 р.
Поросята
Гродненская, Лида
180 р.
Поросята (возможна доставка)
Гродно
200 р.
Продам поросят
Брестская, Барановичи
300 р.
Поросята
Гродненская, Лида
350 р.
Поросята
Гродненская, Лида
Договорная
Парасята
Гродненская, Щучин
Договорная
Поросята
Гомельская, Петриков
1 000 р.
Хряк
Гомельская, Добруш
150 р.
Свиньи
Витебская, Орша
6.50 р.
Свиней
Гродненская, Лида
350 р.
Поросята
Гродненская, Свислочь
300 р.
Срочно Поросёнок свинка
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Кныри бронирование
Минская, Воложин
Договорная
Поросята
Могилев
250 р.
Поросята Дюрок
Гомельская, Ветка
190 р.
Поросята
Гомельская, Чечерск
10 р.
Свинья
Минская, Слуцк
Договорная
Поросята 230-250 руб
Гомельская, Жлобин
100 р.
Вьетнамские поросята
Минская, Другие города
85 р.
Вьетнамские поросята
Брестская, Каменец
80 р.
Поросята
Минская, Узда
Договорная
Хряк производитель вьетнамец 1.4 г
Могилевская, Белыничи
8.50 р.
Свинина
Минская, Минский район
Договорная
Животные
Гродненская, Лида
200 р.
Поросята
Витебск