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Сельхоз животные в Беларуси

Крс
vip

5.50 р.

Крс

Могилевская, Чаусы

Поросята
vip

250 р.

Поросята

Гомельская, Корма

Закупаем лошадей и жеребят

Договорная

Закупаем лошадей и жеребят

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси

Бесплатно

Сельхоз животные

Брестская, Пинск

Продам поросят

200 р.

Продам поросят

Брестская, Барановичи

Сельх

Договорная

Сельх

Гродненская, Вороново

300 р.

Поросята

Гродненская, Лида

Индоутки

25 р.

Индоутки

Витебская, Новолукомль

Поросята

350 р.

Поросята

Гродненская, Лида

Парасята

Договорная

Парасята

Гродненская, Щучин

Индюки

Договорная

Индюки

Гомельская, Лельчицы

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Поросята

Договорная

Поросята

Гомельская, Петриков

Хряк

1 000 р.

Хряк

Гомельская, Добруш

Договорная

Овцы бараны

Гомельская, Лельчицы

Индюки

45 р.

Индюки

Брестская, Ганцевичи

Куры, петухи

10 р.

Куры, петухи

Витебская, Новополоцк

Теленок

Договорная

Теленок

Брестская, Ляховичи

Тёлка

1 100 р.

Тёлка

Гомель

Свиньи

150 р.

Свиньи

Витебская, Орша

Крупные рогатый скот

Бесплатно

Крупные рогатый скот

Минская, Молодечно

13 р.

Индейка

Минская, Копыль

6.50 р.

Свиней

Гродненская, Лида

Поросята

350 р.

Поросята

Гродненская, Свислочь

Сельхоз животные

13 р.

Сельхоз животные

Гомель

300 р.

Срочно Поросёнок свинка

Могилевская, Бобруйск

Петухи

17 р.

Петухи

Минская, Слуцк

Индюшки и индюки

70 р.

Индюшки и индюки

Минская, Воложин

Кныри бронирование

Договорная

Кныри бронирование

Минская, Воложин

Крольчата(помесь с великаном)

15 р.

Крольчата(помесь с великаном)

Могилев

Товары лошади

75 р.

Товары лошади

Витебск

Лошадь

Договорная

Лошадь

Гомельская, Петриков

Продам быков

6 р.

Продам быков

Витебская, Бешенковичи

Договорная

Поросята

Могилев

250 р.

Поросята Дюрок

Гомельская, Ветка

Коровы+ аппарат

7 000 р.

Коровы+ аппарат

Минская, Солигорск

Трензель лошади

Договорная

Трензель лошади

Витебск

Козел

185 р.

Козел

Минская, Слуцк

Хомут

300 р.

Хомут

Минская, Клецк

Поросята

190 р.

Поросята

Гомельская, Чечерск

Свинья

10 р.

Свинья

Минская, Слуцк

Поросята 230-250 руб

Договорная

Поросята 230-250 руб

Гомельская, Жлобин

Коза

200 р.

Коза

Минская, Слуцк

Вьетнамские поросята

100 р.

Вьетнамские поросята

Минская, Другие города

Продам семью индюков 5 шт

Бесплатно

Продам семью индюков 5 шт

Минская, Молодечно

Продаётся чистокровный англо-нубийский козел.

400 р.

Продаётся чистокровный англо-нубийский козел.

Брестская, Ляховичи

Животные и товары для животных от компаний

Закупаем лошадей и жеребят

Договорная

Закупаем лошадей и жеребят

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Закупаем лошадей у населения и организаций

Договорная

Закупаем лошадей у населения и организаций

Минская, Червень

Доставка по Беларуси
Куплю овец

Договорная

Куплю овец

Брестская, Другие города

Доставка по Беларуси
Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-4М

250 р.

Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-4М

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ НОРМА СЕЗАМ

335 р.

ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ НОРМА СЕЗАМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-3-1

250 р.

Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-3-1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Закупаем крс. Лошадей

Договорная

Закупаем крс. Лошадей

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бычки молочные и дорощенные

7 р.

Бычки молочные и дорощенные

Минская, Смолевичи

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