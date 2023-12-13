Сельхоз животные в Беларуси
5.50 р.
Крс
Могилевская, Чаусы
250 р.
Поросята
Гомельская, Корма
Договорная
Закупаем лошадей и жеребят
Минская, Дзержинск
Бесплатно
Сельхоз животные
Брестская, Пинск
200 р.
Продам поросят
Брестская, Барановичи
Договорная
Сельх
Гродненская, Вороново
300 р.
Поросята
Гродненская, Лида
25 р.
Индоутки
Витебская, Новолукомль
350 р.
Поросята
Гродненская, Лида
Договорная
Парасята
Гродненская, Щучин
Договорная
Индюки
Гомельская, Лельчицы
Договорная
Поросята
Гомельская, Петриков
1 000 р.
Хряк
Гомельская, Добруш
Договорная
Овцы бараны
Гомельская, Лельчицы
45 р.
Индюки
Брестская, Ганцевичи
10 р.
Куры, петухи
Витебская, Новополоцк
Договорная
Теленок
Брестская, Ляховичи
1 100 р.
Тёлка
Гомель
150 р.
Свиньи
Витебская, Орша
Бесплатно
Крупные рогатый скот
Минская, Молодечно
13 р.
Индейка
Минская, Копыль
6.50 р.
Свиней
Гродненская, Лида
350 р.
Поросята
Гродненская, Свислочь
13 р.
Сельхоз животные
Гомель
300 р.
Срочно Поросёнок свинка
Могилевская, Бобруйск
17 р.
Петухи
Минская, Слуцк
70 р.
Индюшки и индюки
Минская, Воложин
Договорная
Кныри бронирование
Минская, Воложин
15 р.
Крольчата(помесь с великаном)
Могилев
75 р.
Товары лошади
Витебск
Договорная
Лошадь
Гомельская, Петриков
6 р.
Продам быков
Витебская, Бешенковичи
Договорная
Поросята
Могилев
250 р.
Поросята Дюрок
Гомельская, Ветка
7 000 р.
Коровы+ аппарат
Минская, Солигорск
Договорная
Трензель лошади
Витебск
185 р.
Козел
Минская, Слуцк
300 р.
Хомут
Минская, Клецк
190 р.
Поросята
Гомельская, Чечерск
10 р.
Свинья
Минская, Слуцк
Договорная
Поросята 230-250 руб
Гомельская, Жлобин
200 р.
Коза
Минская, Слуцк
100 р.
Вьетнамские поросята
Минская, Другие города
Бесплатно
Продам семью индюков 5 шт
Минская, Молодечно
400 р.
Продаётся чистокровный англо-нубийский козел.
Брестская, Ляховичи
Животные и товары для животных от компаний
Договорная
Закупаем лошадей и жеребят
Минская, Дзержинск
Договорная
Закупаем лошадей у населения и организаций
Минская, Червень
Договорная
Куплю овец
Брестская, Другие города
250 р.
Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-4М
Минск, Фрунзенский
335 р.
ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ НОРМА СЕЗАМ
Минск, Фрунзенский
250 р.
Электропастух (генератор импульсов) ИЭ-3-1
Минск, Фрунзенский
Договорная
Закупаем крс. Лошадей
Минск, Центральный
7 р.
Бычки молочные и дорощенные
Минская, Смолевичи