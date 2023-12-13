logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
Свечи и подсвечники
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПредметы интерьера, зеркала

Свечи и подсвечники в Беларуси

Подсвечники 3 вида

1.49 р.

Подсвечники 3 вида

Витебск

Подсвечники

15 р.

Подсвечники

Витебская, Новополоцк

badge-icon
Свеча

5 р.

Свеча

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Подсвечник Индия

45 р.

Подсвечник Индия

Гомельская, Речица

badge-icon
Подсвечник ретро СССР антиквариат винтаж раритет

19 р.

Подсвечник ретро СССР антиквариат винтаж раритет

Гродненская, Сморгонь

badge-icon
Светильник и Аромалампа 2в1 символ года Дракон

15 р.

Светильник и Аромалампа 2в1 символ года Дракон

Гомель

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Подсвечники

17 р.

Подсвечники

Могилев

badge-icon
badge-icon
Подсвечники

10 р.

Подсвечники

Брестская, Барановичи

Свечи

Договорная

Свечи

Брест

badge-icon
Подсвечники Икеа Ikea

7 р.

Подсвечники Икеа Ikea

Минск, Первомайский

badge-icon
Декор для дома лот

15 р.

Декор для дома лот

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Подсвечники. 4 шт. Металл.

Договорная

Подсвечники. 4 шт. Металл.

Гродно

Подсвечники

Договорная

Подсвечники

Витебская, Орша

badge-icon
Декор. Свечи

Договорная

Декор. Свечи

Минская, Борисов

Подсвечник новогодний деревянный

10 р.

Подсвечник новогодний деревянный

Минск, Советский

Свечи, диффузор

10 р.

Свечи, диффузор

Могилевская, Бобруйск

badge-icon
Свеча ручной работы. Двухъярусная

15 р.

Свеча ручной работы. Двухъярусная

Минск, Советский

badge-icon
Старинная перочистка, подсвечник Латунь/бронза

28 р.

Старинная перочистка, подсвечник Латунь/бронза

Витебск

badge-icon
badge-icon
Подсвечник

5 р.

Подсвечник

Брест

Электронные свечи 3 штуки с эффектом живого огня

57 р.

Электронные свечи 3 штуки с эффектом живого огня

Минск, Фрунзенский

Свечи с батарейками

4.50 р.

Свечи с батарейками

Минск, Первомайский

badge-icon
Красивый подсвечник

15 р.

Красивый подсвечник

Брест

badge-icon
badge-icon
Ночник под винтаж

10 р.

Ночник под винтаж

Минск, Октябрьский

Подсвечник ссср настенный для свечи

20 р.

Подсвечник ссср настенный для свечи

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Подсвечник на 2 свечи

5 р.

Подсвечник на 2 свечи

Брест

Подсвечник

25 р.

Подсвечник

Минская, Другие города

badge-icon
Подсвечник Ikea латунь цветное стекло

30 р.

Подсвечник Ikea латунь цветное стекло

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Свечи ручной работы

Договорная

Свечи ручной работы

Гродно

badge-icon
Подсвечник

50 р.

Подсвечник

Гродно

badge-icon
badge-icon
Свеча sinsay

7 р.

Свеча sinsay

Минск, Заводской

Подсвечники

Бесплатно

Подсвечники

Минск, Московский

Подсвечник

25 р.

Подсвечник

Брест

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Свеча бутон. Пионы и розы ручной работы. Эко свечи

33 р.

Свеча бутон. Пионы и розы ручной работы. Эко свечи

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Деревянный поднос

20 р.

Деревянный поднос

Брест

badge-icon
Шар с кашпо всего за 20 руб.

20 р.

Шар с кашпо всего за 20 руб.

Брест

badge-icon
Подсвечник декоративный с сердцами

5 р.

Подсвечник декоративный с сердцами

Гомель

Подсвечник

20 р.

Подсвечник

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
НОВОГОДНИЙ ПОДСВЕЧНИК И ЁЛОЧКА

2 р.

НОВОГОДНИЙ ПОДСВЕЧНИК И ЁЛОЧКА

Гомель

Подсвечники.Цена за все

25 р.

Подсвечники.Цена за все

Витебск

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пельменница ,мыльница и подставка для зубных щеток

10 р.

Пельменница ,мыльница и подставка для зубных щеток

Минская, Борисов

Свечи цифры б/у 1 раз

0.50 р.

Свечи цифры б/у 1 раз

Минск, Заводской

Подсвечник напольный

160 р.

Подсвечник напольный

Минская, Молодечно

badge-icon
Бронзовый подсвечник 38 см

100 р.

Бронзовый подсвечник 38 см

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Свеча-Ночник

37 р.

Свеча-Ночник

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели