Товары от Куфар Маркета
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Струнные инструменты в Беларуси
630 р.
Электрогитара Washburn X Series
Минск, Советский
Договорная
цимбалы и бандура
Минск, Фрунзенский
560 р.
Гитара crafter hd-100/op.n
Минская, Борисов
500 р.
Домра + чехол
Минская, Солигорск
1 400 р.
Цимбалы Прима
Витебск
1.50 р.
Медиаторы Alice
Минск, Московский
500 р.
Электроакустическая гитара Clarity Model CV-15EB
Минск, Октябрьский
150 р.
Укулеле сопрано-Mahalo UART-QR
Минск, Центральный
1 200 р.
Альт 16 (40,5) мастеровой
Гомель
800 р.
Электрогитара комбоусилитель
Минск, Советский
60 р.
Балалайка
Гомель
Договорная
Смычок для скрипки
Минск, Заводской
140 р.
Укулеле
Минск, Центральный
Договорная
Бас гитара
Гродно
320 р.
Скрипка 3/4
Минск, Московский
17 р.
Колки для гитары
Гомель
330 р.
Скрипка 1/2
Минск, Заводской
140 р.
Балалайка 4-струнная,70-е годы.
Брестская, Барановичи
50 р.
Укулеле
Минск, Центральный
4 000 р.
Альт 400 мм
Минск, Центральный
200 р.
Скрипка
Брест
500 р.
Цимбалы
Брестская, Малорита
80 р.
Укулеле Flight TUS 35 BK
Минск, Московский
199 р.
Бас гитара
Гомельская, Мозырь
99 р.
Чехол для гитары
Минск, Советский
250 р.
Гитара flight
Минск, Советский
1 200 р.
Виолончель
Минская, Минский район
55 р.
Укулеле (гавайская гитара)
Минск, Фрунзенский
1 400 р.
Гитара Cort m200, усилитель Laney LX20R, педаль эф
Минск, Центральный
Договорная
Смычок скрипичный
Минск, Ленинский
110 р.
Гитара акустическая
Минская, Борисов
300 р.
Гитара Cort
Гомельская, Мозырь
300 р.
Цимбалы
Гомель
50 р.
Укулеле Mahalo
Витебская, Новополоцк
380 р.
Укулеле электроакустика
Минск, Первомайский
30 р.
Укулеле
Витебская, Россоны
150 р.
Скрипка 4/4
Гомель
430 р.
Музыкальные инструменты
Минская, Слуцк
300 р.
Виолончель 1/4
Гомельская, Светлогорск
250 р.
Акустическая гитара Sonata
Могилев
100 р.
Укулеле
Минская, Минский район
200 р.
Гитара акустическая
Брестская, Пинск
60 р.
Цимбалы детские ''Перепелочка''. Ноты. Ключ.
Минская, Слуцк
Товары с доставкой от магазинов
550 р.
Балалайки новые
Минск, Советский
350 р.
Мандолина новая
Минск, Первомайский
330 р.
Скрипки новые 1-8,1-4, 1-2, 3-4, 4-4
Минск, Первомайский
2 400 р.
Виолончель новая 4-4 (верх - массив ели)
Минск, Первомайский
950 р.
Скрипка немецкая O.M.Monnich (4-4)
Минск, Первомайский
550 р.
Домра 3-х струнная ПРИМА
Минск, Первомайский
1 550 р.
Мастеровые домры легендарных русских мастеров
Минск, Первомайский
2 250 р.
Скрипки на выбор 4-4, изготовленные мастером.
Минск, Первомайский