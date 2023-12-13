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Хобби, спорт и туризмМузыкальные инструменты

Струнные инструменты в Беларуси

Электрогитара Washburn X Series

630 р.

Электрогитара Washburn X Series

Минск, Советский

Доставка
цимбалы и бандура

Договорная

цимбалы и бандура

Минск, Фрунзенский

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Гитара crafter hd-100/op.n

560 р.

Гитара crafter hd-100/op.n

Минская, Борисов

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Домра + чехол

500 р.

Домра + чехол

Минская, Солигорск

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Цимбалы Прима

1 400 р.

Цимбалы Прима

Витебск

Медиаторы Alice

1.50 р.

Медиаторы Alice

Минск, Московский

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Электроакустическая гитара Clarity Model CV-15EB

500 р.

Электроакустическая гитара Clarity Model CV-15EB

Минск, Октябрьский

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Укулеле сопрано-Mahalo UART-QR

150 р.

Укулеле сопрано-Mahalo UART-QR

Минск, Центральный

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Альт 16 (40,5) мастеровой

1 200 р.

Альт 16 (40,5) мастеровой

Гомель

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Электрогитара комбоусилитель

800 р.

Электрогитара комбоусилитель

Минск, Советский

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60 р.

Балалайка

Гомель

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Смычок для скрипки

Договорная

Смычок для скрипки

Минск, Заводской

Укулеле

140 р.

Укулеле

Минск, Центральный

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Бас гитара

Договорная

Бас гитара

Гродно

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Скрипка 3/4

320 р.

Скрипка 3/4

Минск, Московский

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Колки для гитары

17 р.

Колки для гитары

Гомель

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Скрипка 1/2

330 р.

Скрипка 1/2

Минск, Заводской

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Балалайка 4-струнная,70-е годы.

140 р.

Балалайка 4-струнная,70-е годы.

Брестская, Барановичи

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Укулеле

50 р.

Укулеле

Минск, Центральный

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Альт 400 мм

4 000 р.

Альт 400 мм

Минск, Центральный

Скрипка

200 р.

Скрипка

Брест

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Цимбалы

500 р.

Цимбалы

Брестская, Малорита

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Укулеле Flight TUS 35 BK

80 р.

Укулеле Flight TUS 35 BK

Минск, Московский

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Бас гитара

199 р.

Бас гитара

Гомельская, Мозырь

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Чехол для гитары

99 р.

Чехол для гитары

Минск, Советский

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Гитара flight

250 р.

Гитара flight

Минск, Советский

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Виолончель

1 200 р.

Виолончель

Минская, Минский район

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Укулеле (гавайская гитара)

55 р.

Укулеле (гавайская гитара)

Минск, Фрунзенский

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Гитара Cort m200, усилитель Laney LX20R, педаль эф

1 400 р.

Гитара Cort m200, усилитель Laney LX20R, педаль эф

Минск, Центральный

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Смычок скрипичный

Договорная

Смычок скрипичный

Минск, Ленинский

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Гитара акустическая

110 р.

Гитара акустическая

Минская, Борисов

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Гитара Cort

300 р.

Гитара Cort

Гомельская, Мозырь

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Цимбалы

300 р.

Цимбалы

Гомель

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Укулеле Mahalo

50 р.

Укулеле Mahalo

Витебская, Новополоцк

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Укулеле электроакустика

380 р.

Укулеле электроакустика

Минск, Первомайский

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Укулеле

30 р.

Укулеле

Витебская, Россоны

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Скрипка 4/4

150 р.

Скрипка 4/4

Гомель

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Музыкальные инструменты

430 р.

Музыкальные инструменты

Минская, Слуцк

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Виолончель 1/4

300 р.

Виолончель 1/4

Гомельская, Светлогорск

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Акустическая гитара Sonata

250 р.

Акустическая гитара Sonata

Могилев

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Укулеле

100 р.

Укулеле

Минская, Минский район

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Гитара акустическая

200 р.

Гитара акустическая

Брестская, Пинск

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Цимбалы детские ''Перепелочка''. Ноты. Ключ.

60 р.

Цимбалы детские ''Перепелочка''. Ноты. Ключ.

Минская, Слуцк

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Товары с доставкой от магазинов

Балалайки новые

550 р.

Балалайки новые

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Мандолина новая

350 р.

Мандолина новая

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Скрипки новые 1-8,1-4, 1-2, 3-4, 4-4

330 р.

Скрипки новые 1-8,1-4, 1-2, 3-4, 4-4

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Виолончель новая 4-4 (верх - массив ели)

2 400 р.

Виолончель новая 4-4 (верх - массив ели)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Скрипка немецкая O.M.Monnich (4-4)

950 р.

Скрипка немецкая O.M.Monnich (4-4)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Домра 3-х струнная ПРИМА

550 р.

Домра 3-х струнная ПРИМА

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Мастеровые домры легендарных русских мастеров

1 550 р.

Мастеровые домры легендарных русских мастеров

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Скрипки на выбор 4-4, изготовленные мастером.

2 250 р.

Скрипки на выбор 4-4, изготовленные мастером.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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