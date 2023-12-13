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УслугиСтроительные работы

Строительство домов под ключ в Беларуси

Строительство домов под ключ
vip

Договорная

Строительство домов под ключ

Брест

Услуга с выездом в регионы
Сруб дома,бани и беседки

Договорная

Сруб дома,бани и беседки

Минск, Центральный

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Могилевская, Шклов

Строительные работы любой сложности

Договорная

Строительные работы любой сложности

Минская, Узда

СЕТКА РАБИЦА КАЛИТКА ВОРОТА

Договорная

СЕТКА РАБИЦА КАЛИТКА ВОРОТА

Брестская, Пинск

Столбы бетонные

Договорная

Столбы бетонные

Брестская, Пинск

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

900 р.

Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ

Минск, Ленинский

Сухопрессованная стяжка пола

Договорная

Сухопрессованная стяжка пола

Брест

Кровельные работы

20 р.

Кровельные работы

Брестская, Пинск

СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...

Договорная

СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...

Брест

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Договорная

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Договорная

Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Витебская, Городок

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Договорная

Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Договорная

Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля

Минская, Логойск

Устройство гипсокартона

Договорная

Устройство гипсокартона

Витебск

Строительство и реконструкция домов

Договорная

Строительство и реконструкция домов

Минская, Минский район

Монтаж сайдинга под ключ. Фасадные работы.

Договорная

Монтаж сайдинга под ключ. Фасадные работы.

Брестская, Барановичи

Установка металлических заборов

Договорная

Установка металлических заборов

Брестская, Барановичи

строительство и ремонт

Договорная

строительство и ремонт

Витебск

Строительные работы от фундамента до кровли

Договорная

Строительные работы от фундамента до кровли

Брест

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Брест

Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Минск, Московский

Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.

Договорная

Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.

Минская, Минский район

Услуги прораба .

160 р.

Услуги прораба .

Минск, Советский

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА В ГРОДНО И ОБЛАСТИ

Договорная

ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА В ГРОДНО И ОБЛАСТИ

Гродно

Монтаж водопровода и канализации

Договорная

Монтаж водопровода и канализации

Минск, Московский

Канализация в дом

850 р.

Канализация в дом

Минская, Минский район

Частная строительная бригада все виды работ

100 р.

Частная строительная бригада все виды работ

Витебск

Строительные и ремонтные работы частных домов и квартир

Договорная

Строительные и ремонтные работы частных домов и квартир

Брест

Строительные работы от фундамента до кровли

Договорная

Строительные работы от фундамента до кровли

Брест

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Гродно

Аренда прокат строительного оборудования.

8 р.

Аренда прокат строительного оборудования.

Витебск

Строительство домов

Договорная

Строительство домов

Брестская, Пинск

Каркасные дома

Договорная

Каркасные дома

Минск, Центральный

Строительство а-фрейм дом шалаш

75 000 р.

Строительство а-фрейм дом шалаш

Минск, Центральный

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Договорная

Строительство, реконструкция, ремонт под ключ

Минская, Борисов

Каркасное строительство. Дом. Хозблок. Сарай.

150 р.

Каркасное строительство. Дом. Хозблок. Сарай.

Гомель

Строительство отделка ремонт домов под ключ

Договорная

Строительство отделка ремонт домов под ключ

Минск, Центральный

Дом под ключ

Договорная

Дом под ключ

Брест

Каркасные дома

Договорная

Каркасные дома

Брест

Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

150 р.

Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Стяжка пола в Островце. Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола в Островце. Полусухая стяжка пола.

Гродненская, Островец

Стяжка пола в Молодечно. Полусухая стяжка пола.

Договорная

Стяжка пола в Молодечно. Полусухая стяжка пола.

Минская, Молодечно

Сухопресованная стяжка пола

Договорная

Сухопресованная стяжка пола

Брест

Услуги от компаний

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Договорная

Строим дома по 240 и 13 Указам РБ

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Договорная

Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ

Витебская, Городок

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Договорная

Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

150 р.

Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Заборы под ключ

Договорная

Заборы под ключ

Гродно

Услуга с выездом в регионы
Подъем домов

Договорная

Подъем домов

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240

Договорная

Строительство по Указу 240

Брестская, Береза

Услуга с выездом в регионы
Строим каркасные дома по 240 Указ РБ

Договорная

Строим каркасные дома по 240 Указ РБ

Минская, Несвиж

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