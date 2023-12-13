Строительство домов под ключ в Беларуси
Договорная
Строительство домов под ключ
Брест
Договорная
Сруб дома,бани и беседки
Минск, Центральный
Договорная
Строительные работы
Могилевская, Шклов
Договорная
Строительные работы любой сложности
Минская, Узда
Договорная
СЕТКА РАБИЦА КАЛИТКА ВОРОТА
Брестская, Пинск
Договорная
Столбы бетонные
Брестская, Пинск
900 р.
Строительство коттеджей и жилых помещений под ключ
Минск, Ленинский
Договорная
Сухопрессованная стяжка пола
Брест
20 р.
Кровельные работы
Брестская, Пинск
Договорная
СТЯЖКА ПОЛА .Под ключ сухопрес...
Брест
Договорная
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ
Гомель
Договорная
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ
Витебская, Городок
Договорная
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков
Могилев
Договорная
Кладка блоков и кирпича , бетонные работы , кровля
Минская, Логойск
Договорная
Устройство гипсокартона
Витебск
Договорная
Строительство и реконструкция домов
Минская, Минский район
Договорная
Монтаж сайдинга под ключ. Фасадные работы.
Брестская, Барановичи
Договорная
Установка металлических заборов
Брестская, Барановичи
Договорная
строительство и ремонт
Витебск
Договорная
Строительные работы от фундамента до кровли
Брест
Договорная
Строительные работы
Брест
Договорная
Сантехнические работы
Минск, Московский
Договорная
Каркасные дома под ключ, низкие цены, работаем с кредитами.
Минская, Минский район
160 р.
Услуги прораба .
Минск, Советский
Договорная
ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА ПОЛА В ГРОДНО И ОБЛАСТИ
Гродно
Договорная
Монтаж водопровода и канализации
Минск, Московский
850 р.
Канализация в дом
Минская, Минский район
100 р.
Частная строительная бригада все виды работ
Витебск
Договорная
Строительные и ремонтные работы частных домов и квартир
Брест
Договорная
Строительные работы от фундамента до кровли
Брест
Договорная
Стяжка пола
Гродно
8 р.
Аренда прокат строительного оборудования.
Витебск
Договорная
Строительство домов
Брестская, Пинск
Договорная
Каркасные дома
Минск, Центральный
75 000 р.
Строительство а-фрейм дом шалаш
Минск, Центральный
Договорная
Строительство, реконструкция, ремонт под ключ
Минская, Борисов
150 р.
Каркасное строительство. Дом. Хозблок. Сарай.
Гомель
Договорная
Строительство отделка ремонт домов под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Дом под ключ
Брест
Договорная
Каркасные дома
Брест
150 р.
Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ
Минск, Ленинский
Договорная
Стяжка пола в Островце. Полусухая стяжка пола.
Гродненская, Островец
Договорная
Стяжка пола в Молодечно. Полусухая стяжка пола.
Минская, Молодечно
Договорная
Сухопресованная стяжка пола
Брест
Услуги от компаний
Договорная
Строим дома по 240 и 13 Указам РБ
Гомель
Договорная
Дома из ГС Блоков только по 240 Указу РБ
Витебская, Городок
Договорная
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков
Могилев
150 р.
Строительство домов на забивных мини сваях ЖБ
Минск, Ленинский
Договорная
Заборы под ключ
Гродно
Договорная
Подъем домов
Минск, Фрунзенский
Договорная
Строительство по Указу 240
Брестская, Береза
Договорная
Строим каркасные дома по 240 Указ РБ
Минская, Несвиж