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Строительство бань, саун под ключ
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УслугиСтроительные работы

Строительство бань, саун под ключ в Беларуси

Отделка бань и саун, под ключ
vip

Договорная

Отделка бань и саун, под ключ

Минск, Октябрьский

Строительство и отделка бань/саун
vip

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Марьина Горка

Строительство бань и саун
vip

Договорная

Строительство бань и саун

Минск, Московский

Отделка бань

100 р.

Отделка бань

Минск, Первомайский

Отделка реставрация бани сауны

Договорная

Отделка реставрация бани сауны

Витебск

Изделия из дерева

Договорная

Изделия из дерева

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Сруб бани

Договорная

Сруб бани

Витебск

Баня Сауна под Ключ

100 р.

Баня Сауна под Ключ

Могилев

Строительство бань,саун

Договорная

Строительство бань,саун

Витебск

Любые виды строительных работ

Договорная

Любые виды строительных работ

Могилевская, Бобруйск

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Вагонка-ламинат-сауны-бани

Договорная

Вагонка-ламинат-сауны-бани

Могилев

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Отделка бань и саун, под ключ

Договорная

Отделка бань и саун, под ключ

Минск, Центральный

Строительство и отделка бань/саун

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Минский район

Стяжка пола

Договорная

Стяжка пола

Брестская, Кобрин

Рассрочка
Строительство бань и саун
vip

Договорная

Строительство бань и саун

Минск, Московский

Отделка бани, сауны ,Баня под ключ

Договорная

Отделка бани, сауны ,Баня под ключ

Могилев

Отделка бань и саун, под ключ

Договорная

Отделка бань и саун, под ключ

Минск, Заводской

Строительство и отделка бань/саун
vip

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Марьина Горка

Строительство бань, саун под ключ

Договорная

Строительство бань, саун под ключ

Минская, Молодечно

Отделка бань, саун под ключ

Договорная

Отделка бань, саун под ключ

Минская, Молодечно

Шлифовка деревянного сруба, отделка

Договорная

Шлифовка деревянного сруба, отделка

Могилев

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Строительные работы

1 500 р.

Строительные работы

Могилев

Шлифовка покраска, деревянных домов бань саун.

Бесплатно

Шлифовка покраска, деревянных домов бань саун.

Минск, Центральный

Кровельные работы. Металлочерепица. Шифер. Ондулин

Договорная

Кровельные работы. Металлочерепица. Шифер. Ондулин

Гомельская, Хойники

Столярные работы

317.33 р.

Столярные работы

Гродненская, Лида

Монтаж вагонки,имитации.

Договорная

Монтаж вагонки,имитации.

Минская, Минский район

Строительство и отделка бань/саун

Договорная

Строительство и отделка бань/саун

Минская, Смолевичи

Отделка бань и саун, под ключ
vip

Договорная

Отделка бань и саун, под ключ

Минск, Октябрьский

Баня БД-179.1-23 ''Кама''

Договорная

Баня БД-179.1-23 ''Кама''

Могилевская, Шклов

Услуга с выездом в регионы
Производство домов бань из норвежского лафета

700 р.

Производство домов бань из норвежского лафета

Минск, Центральный

Рассрочка
Бани из Гомеля. Срубы.

3 500 р.

Бани из Гомеля. Срубы.

Гомель

Реставрация старой бани

Договорная

Реставрация старой бани

Витебск

Плотник-столяр

Договорная

Плотник-столяр

Минск, Фрунзенский

Каркасные дома. Каркасные бани.

40 р.

Каркасные дома. Каркасные бани.

Витебская, Поставы

Строительные работы

Договорная

Строительные работы

Витебская, Орша

Каркасные дома. Каркасные бани.

60 р.

Каркасные дома. Каркасные бани.

Минская, Мядель

Рассрочка
сруб дома бани ручная заготовка,рассрочка

Договорная

сруб дома бани ручная заготовка,рассрочка

Минская, Минский район

Договорная

Отделка в бане под ключ

Минская, Молодечно

Построю Баньку или Домик

1 200 р.

Построю Баньку или Домик

Минская, Молодечно

Шлифовка, покраска, деревянных домов бань

100 р.

Шлифовка, покраска, деревянных домов бань

Минская, Минский район

Отделка бани

Договорная

Отделка бани

Минск, Заводской

Бани,терасс,отделка

Бесплатно

Бани,терасс,отделка

Гомель

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ ДЫМОХОДА ДЛЯ БАНИ,ВЫБОР ПЕЧИ

Договорная

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ ДЫМОХОДА ДЛЯ БАНИ,ВЫБОР ПЕЧИ

Минск, Центральный

Баня, дача

100 р.

Баня, дача

Минск, Московский

Навес для бани дачи дома

1 000 р.

Навес для бани дачи дома

Витебск

Дом-Баня отделка: вагонкой, блокхаус, имитац.бруса

Договорная

Дом-Баня отделка: вагонкой, блокхаус, имитац.бруса

Минская, Березино

Услуги от компаний

Изделия из дерева

Договорная

Изделия из дерева

Витебская, Полоцк

Услуга с выездом в регионы
Баня БД-179.1-23 ''Кама''

Договорная

Баня БД-179.1-23 ''Кама''

Могилевская, Шклов

Услуга с выездом в регионы
Строительство бань на забивных мини сваях ЖБ

150 р.

Строительство бань на забивных мини сваях ЖБ

Минск, Ленинский

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