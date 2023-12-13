Строительство бань, саун под ключ в Беларуси
Договорная
Отделка бань и саун, под ключ
Минск, Октябрьский
Договорная
Строительство и отделка бань/саун
Минская, Марьина Горка
Договорная
Строительство бань и саун
Минск, Московский
100 р.
Отделка бань
Минск, Первомайский
Договорная
Отделка реставрация бани сауны
Витебск
Договорная
Изделия из дерева
Витебская, Полоцк
Договорная
Сруб бани
Витебск
100 р.
Баня Сауна под Ключ
Могилев
Договорная
Строительство бань,саун
Витебск
Договорная
Любые виды строительных работ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Вагонка-ламинат-сауны-бани
Могилев
Договорная
Отделка бань и саун, под ключ
Минск, Центральный
Договорная
Строительство и отделка бань/саун
Минская, Минский район
Договорная
Стяжка пола
Брестская, Кобрин
Договорная
Строительство бань и саун
Минск, Московский
Договорная
Отделка бани, сауны ,Баня под ключ
Могилев
Договорная
Отделка бань и саун, под ключ
Минск, Заводской
Договорная
Строительство и отделка бань/саун
Минская, Марьина Горка
Договорная
Строительство бань, саун под ключ
Минская, Молодечно
Договорная
Отделка бань, саун под ключ
Минская, Молодечно
Договорная
Шлифовка деревянного сруба, отделка
Могилев
1 500 р.
Строительные работы
Могилев
Бесплатно
Шлифовка покраска, деревянных домов бань саун.
Минск, Центральный
Договорная
Кровельные работы. Металлочерепица. Шифер. Ондулин
Гомельская, Хойники
317.33 р.
Столярные работы
Гродненская, Лида
Договорная
Монтаж вагонки,имитации.
Минская, Минский район
Договорная
Строительство и отделка бань/саун
Минская, Смолевичи
Договорная
Отделка бань и саун, под ключ
Минск, Октябрьский
Договорная
Баня БД-179.1-23 ''Кама''
Могилевская, Шклов
700 р.
Производство домов бань из норвежского лафета
Минск, Центральный
3 500 р.
Бани из Гомеля. Срубы.
Гомель
Договорная
Реставрация старой бани
Витебск
Договорная
Плотник-столяр
Минск, Фрунзенский
40 р.
Каркасные дома. Каркасные бани.
Витебская, Поставы
Договорная
Строительные работы
Витебская, Орша
60 р.
Каркасные дома. Каркасные бани.
Минская, Мядель
Договорная
сруб дома бани ручная заготовка,рассрочка
Минская, Минский район
Договорная
Отделка в бане под ключ
Минская, Молодечно
1 200 р.
Построю Баньку или Домик
Минская, Молодечно
100 р.
Шлифовка, покраска, деревянных домов бань
Минская, Минский район
Договорная
Отделка бани
Минск, Заводской
Бесплатно
Бани,терасс,отделка
Гомель
Договорная
КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ ДЫМОХОДА ДЛЯ БАНИ,ВЫБОР ПЕЧИ
Минск, Центральный
100 р.
Баня, дача
Минск, Московский
1 000 р.
Навес для бани дачи дома
Витебск
Договорная
Дом-Баня отделка: вагонкой, блокхаус, имитац.бруса
Минская, Березино