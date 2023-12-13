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Ремонт и стройка

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Набор перфоратор болгарка гайковерт шуруповерт безщеточные
vip

580 р.

Набор перфоратор болгарка гайковерт шуруповерт безщеточные

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм
vip

250 р.

Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм

Могилев

Доставка по Беларуси
Болгарка безщеточная мощная 1300w с регулировкой.
vip

319 р.

Болгарка безщеточная мощная 1300w с регулировкой.

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

275 р.

4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шуруповерт Makita DF330D + набор инструментов

150 р.

Шуруповерт Makita DF330D + набор инструментов

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шуруповёрт Makita 24 Вольт

200 р.

Шуруповёрт Makita 24 Вольт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шуруповерт DeWalt 18B шуруповёрт

200 р.

Шуруповерт DeWalt 18B шуруповёрт

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

250 р.

Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

200 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH 2-26 DFR +Болгарка Bosch GWS набор

380 р.

Перфоратор BOSCH 2-26 DFR +Болгарка Bosch GWS набор

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DR

280 р.

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DR

Брест

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка Makita 9555HN

130 р.

Болгарка Makita 9555HN

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка DeWalt 8110S

150 р.

Болгарка DeWalt 8110S

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка Makita 9562 C

140 р.

Болгарка Makita 9562 C

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS

300 р.

Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Перфоратор BOSCH 2-26 DFR +Болгарка Bosch GWS набор

380 р.

Перфоратор BOSCH 2-26 DFR +Болгарка Bosch GWS набор

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
4D Лазерный уровень Hilda Master 7GX самонивелир 16 зелёных лучей

260 р.

4D Лазерный уровень Hilda Master 7GX самонивелир 16 зелёных лучей

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Лазерный уровень Hilda Master 4D 4GX нивелир лазер зеленый

240 р.

Лазерный уровень Hilda Master 4D 4GX нивелир лазер зеленый

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
4D Лазерный уровень Hilda Master 6GX нивелир лазер зелёный луч

250 р.

4D Лазерный уровень Hilda Master 6GX нивелир лазер зелёный луч

Витебск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
4D лазерный уровень PIRAMIDA X-16GX нивелир яркий зеленый луч самонивелир

300 р.

4D лазерный уровень PIRAMIDA X-16GX нивелир яркий зеленый луч самонивелир

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

275 р.

4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей

Могилев

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Болгарка Bosch GWS 850 CE (Реплика)

125 р.

Болгарка Bosch GWS 850 CE (Реплика)

Гомель

Доставка по Беларуси
Кромочно-петельный фрезер Einhell TC-BJ 900 4350620

Онлайн-заказ

342 р.

Кромочно-петельный фрезер Einhell TC-BJ 900 4350620

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 1-23-230Б

Онлайн-заказ

339.20 р.

Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 1-23-230Б

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Угловая шлифмашина Bort BWS-1200-125

Онлайн-заказ

146.97 р.

Угловая шлифмашина Bort BWS-1200-125

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/1000M

Онлайн-заказ

95.90 р.

Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/1000M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-1

Онлайн-заказ

122 р.

Дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800

Онлайн-заказ

117.11 р.

Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электролобзик Sturm JS4078Q

Онлайн-заказ

150 р.

Электролобзик Sturm JS4078Q

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Промышленный фен Sturm HG2004

Онлайн-заказ

105.20 р.

Промышленный фен Sturm HG2004

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вертикальный фрезер Edon PR-6/900 1001100102

Онлайн-заказ

93.15 р.

Вертикальный фрезер Edon PR-6/900 1001100102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный набор инструментов Edon MTB-32 (32 предмета)

Онлайн-заказ

90 р.

Универсальный набор инструментов Edon MTB-32 (32 предмета)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор оснастки Metabo 627151000 (19 предметов)

Онлайн-заказ

66.36 р.

Набор оснастки Metabo 627151000 (19 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Промышленный фен Favourite FHGP-2000

Онлайн-заказ

77.93 р.

Промышленный фен Favourite FHGP-2000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный дальномер Instrumax Sniper 20 Plus

Онлайн-заказ

67 р.

Лазерный дальномер Instrumax Sniper 20 Plus

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Промышленный фен Витязь ФП-2000

Онлайн-заказ

65 р.

Промышленный фен Витязь ФП-2000

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Калибр НКК-8П (8 предметов)

Онлайн-заказ

43.50 р.

Набор ключей Калибр НКК-8П (8 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/1100

Онлайн-заказ

132.60 р.

Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/1100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дельташлифмашина Edon OAF21-VC 1001010613 (без АКБ)

Онлайн-заказ

96.87 р.

Дельташлифмашина Edon OAF21-VC 1001010613 (без АКБ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Промышленный фен Витязь ФП-2200

Онлайн-заказ

89 р.

Промышленный фен Витязь ФП-2200

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Промышленный фен Favourite FHGP-2000K

Онлайн-заказ

84 р.

Промышленный фен Favourite FHGP-2000K

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный набор инструментов Edon MTB-24 (24 предмета)

Онлайн-заказ

88.06 р.

Универсальный набор инструментов Edon MTB-24 (24 предмета)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор оснастки для электроинструмента Metabo 627202000 (8 предметов)

Онлайн-заказ

78.49 р.

Набор оснастки для электроинструмента Metabo 627202000 (8 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Промышленный фен Витязь ФП-2150

Онлайн-заказ

85.20 р.

Промышленный фен Витязь ФП-2150

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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