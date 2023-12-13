Товары от Куфар Маркета
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580 р.
Набор перфоратор болгарка гайковерт шуруповерт безщеточные
Минск, Московский
250 р.
Гайковерт аккумуляторный аналог МАКИТА 800 Нм
Могилев
319 р.
Болгарка безщеточная мощная 1300w с регулировкой.
Минск, Московский
275 р.
4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей
Минск, Фрунзенский
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS
Минск, Московский
150 р.
Шуруповерт Makita DF330D + набор инструментов
Витебск
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 D с набором
Минск, Партизанский
200 р.
Шуруповёрт Makita 24 Вольт
Минская, Минский район
200 р.
Шуруповерт DeWalt 18B шуруповёрт
Минская, Минский район
250 р.
Аккумуляторная болгарка Makita 18V бесщеточная
Брест
200 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE
Гомель
380 р.
Перфоратор BOSCH 2-26 DFR +Болгарка Bosch GWS набор
Брест
280 р.
Перфоратор Bosch GBH 2-26 DR
Брест
130 р.
Болгарка Makita 9555HN
Витебск
150 р.
Болгарка DeWalt 8110S
Гродно
140 р.
Болгарка Makita 9562 C
Минская, Минский район
300 р.
Перфоратор BOSCH GBH 2-28 DFR Professional + SDS
Минская, Минский район
380 р.
Перфоратор BOSCH 2-26 DFR +Болгарка Bosch GWS набор
Минск, Фрунзенский
260 р.
4D Лазерный уровень Hilda Master 7GX самонивелир 16 зелёных лучей
Могилев
240 р.
Лазерный уровень Hilda Master 4D 4GX нивелир лазер зеленый
Гродно
250 р.
4D Лазерный уровень Hilda Master 6GX нивелир лазер зелёный луч
Витебск
300 р.
4D лазерный уровень PIRAMIDA X-16GX нивелир яркий зеленый луч самонивелир
Минск, Фрунзенский
275 р.
4D Лазерный уровень Hilda Master PRO 360GX самонивелир 16 зелёных лучей
Могилев
125 р.
Болгарка Bosch GWS 850 CE (Реплика)
Гомель
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342 р.
Кромочно-петельный фрезер Einhell TC-BJ 900 4350620
Могилевская, Бобруйск
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339.20 р.
Угловая шлифмашина Фиолент МШУ 1-23-230Б
Могилевская, Бобруйск
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146.97 р.
Угловая шлифмашина Bort BWS-1200-125
Минск, Центральный
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95.90 р.
Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/1000M
Минск, Центральный
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122 р.
Дрель-шуруповерт Ресанта СШ-550-1
Минск, Центральный
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117.11 р.
Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/800
Минск, Центральный
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150 р.
Электролобзик Sturm JS4078Q
Минск, Центральный
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105.20 р.
Промышленный фен Sturm HG2004
Минск, Центральный
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93.15 р.
Вертикальный фрезер Edon PR-6/900 1001100102
Минск, Центральный
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90 р.
Универсальный набор инструментов Edon MTB-32 (32 предмета)
Минск, Центральный
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66.36 р.
Набор оснастки Metabo 627151000 (19 предметов)
Минск, Центральный
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77.93 р.
Промышленный фен Favourite FHGP-2000
Минск, Центральный
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67 р.
Лазерный дальномер Instrumax Sniper 20 Plus
Минск, Центральный
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65 р.
Промышленный фен Витязь ФП-2000
Минск, Центральный
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43.50 р.
Набор ключей Калибр НКК-8П (8 предметов)
Минск, Центральный
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132.60 р.
Угловая шлифмашина Ресанта УШМ-125/1100
Минск, Центральный
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96.87 р.
Дельташлифмашина Edon OAF21-VC 1001010613 (без АКБ)
Минск, Центральный
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89 р.
Промышленный фен Витязь ФП-2200
Минск, Центральный
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84 р.
Промышленный фен Favourite FHGP-2000K
Минск, Центральный
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88.06 р.
Универсальный набор инструментов Edon MTB-24 (24 предмета)
Минск, Центральный
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78.49 р.
Набор оснастки для электроинструмента Metabo 627202000 (8 предметов)
Минск, Центральный
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85.20 р.
Промышленный фен Витязь ФП-2150
Минск, Центральный