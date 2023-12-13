Товары от Куфар Маркета
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131 р.
Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)
Минск, Центральный
6.60 р.
Люкс - штукатурка цементная 25кг
Минск, Октябрьский
6.70 р.
Стяжка цементная Люкс
Минск, Октябрьский
5 р.
Фуга ceresit
Минск, Октябрьский
45 р.
Грунт
Минск, Центральный
15 р.
Гипсовая штукатурка МP 75
Минск, Центральный
34 р.
Гипс в ассортименте ЦЕНЫ снижены
Минск, Первомайский
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101 р.
Гидрофобизатор GoodHim 700 концентрат 1:1 / 78538 (10л)
Минск, Центральный
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42.23 р.
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Венецианская (0.9 л)
Минск, Центральный
Договорная
РАСПРОДАЖА складских остатков грунтовок...
Минск, Московский
17.80 р.
Штукатурка гипсовая Ротбанд
Могилев
Договорная
РАСПРОДАЖА сухих строительных смесей
Минск, Московский
37 р.
Шпатлевка Акрил путц Acryl-Putz Start ST10 20 кг
Брест
17 р.
Шпатлевка Акрил путц Acryl Putz Start+Finish SF16 15 кг
Брест
100 р.
Бетон Доставка Сморгонь Ошмяны Островец Воложин
Гродненская, Сморгонь
6.50 р.
Штукатурка
Минск, Центральный
Договорная
Сухие строительные смеси (штукатурка,шпатлевка,клей,стяжки и самонивелиры) СКИДКИ
Минск, Партизанский
18 р.
Смеси для печей и каминов
Гомель
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Эластичная фуга Ceresit CE 40 aquastatic тёмно-серый 2 кг
Минск, Центральный
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Эластичная фуга Ceresit CE 40 aquastatic серый 2 кг
Минск, Центральный
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Эластичная фуга Ceresit CE 40 aquastatic серый 5 кг
Минск, Центральный
Договорная
Сухие строительные смеси Арсенал
Минск, Ленинский
28 р.
Декоративная штукатурка корник,камушковая
Минск, Центральный
18 р.
Декоративная штукатурка
Минск, Центральный
15 р.
Штукатурка гипсовая Волма-Слой (30 кг.) АКЦИЯ
Минск, Партизанский
6 р.
Штукатурка цементная Диамант
Минск, Первомайский
18.20 р.
штукатурка гипсовая Волма
Могилев
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41.95 р.
Декоративная штукатурка Farbitex Profi мультиструктурная (2.5 л)
Минск, Центральный
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64.93 р.
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Calce Венецианская на извести (2.2 л)
Минск, Центральный
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81.84 р.
Декоративная штукатурка Farbitex Profi мультиструктурная (4.5 л)
Минск, Центральный
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139.32 р.
Декоративная штукатурка Farbitex Profi моделирующая (13 кг)
Минск, Центральный
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25.03 р.
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Travertino Naturale на извести (900 мл)
Минск, Центральный
6.99 р.
Штукатурка цементная универсальная Люкс (25 кг.)
Минск, Партизанский
9 р.
Клей для плитки Люкс Плюс (25 кг) / Клей для плитки Люкс (25 кг.)
Минск, Партизанский
12 р.
Грунтовка Ceresit CT17 ProfiGrunt КОНЦЕНТРАТ
Минск, Партизанский
7.50 р.
Грунтовка Ceresit CT17 концентрат SuperGrunt
Минск, Партизанский
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95.75 р.
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Calce Венецианская на извести (4 л)
Минск, Центральный
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77.58 р.
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Венецианская (2.2 л)
Минск, Центральный
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65 р.
Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 (25кг)
Минск, Центральный
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138.34 р.
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Travertino Naturale на извести (8 л)
Минск, Центральный
45 р.
Ceresit СТ17 ГРУНТОВКА/концентрат - РАСПРОДАЖА остатков
Минск, Московский
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21.97 р.
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Grande Roccia (900 мл)
Минск, Центральный
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54.64 р.
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Abruzzo с эффектом натурального камня (2.2 л, туф)
Минск, Центральный