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Ремонт и стройкаСтройматериалы

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)

Онлайн-заказ

131 р.

Гидроизоляционная мастика Технониколь МБПХ МКТН (20кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Люкс - штукатурка цементная 25кг

6.60 р.

Люкс - штукатурка цементная 25кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стяжка цементная Люкс

6.70 р.

Стяжка цементная Люкс

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фуга ceresit

5 р.

Фуга ceresit

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Грунт

45 р.

Грунт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гипсовая штукатурка МP 75

15 р.

Гипсовая штукатурка МP 75

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гипс в ассортименте ЦЕНЫ снижены

34 р.

Гипс в ассортименте ЦЕНЫ снижены

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Гидрофобизатор GoodHim 700 концентрат 1:1 / 78538 (10л)

Онлайн-заказ

101 р.

Гидрофобизатор GoodHim 700 концентрат 1:1 / 78538 (10л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Венецианская (0.9 л)

Онлайн-заказ

42.23 р.

Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Венецианская (0.9 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
РАСПРОДАЖА складских остатков грунтовок...

Договорная

РАСПРОДАЖА складских остатков грунтовок...

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка гипсовая Ротбанд

17.80 р.

Штукатурка гипсовая Ротбанд

Могилев

Доставка по Беларуси
РАСПРОДАЖА сухих строительных смесей

Договорная

РАСПРОДАЖА сухих строительных смесей

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Шпатлевка Акрил путц Acryl-Putz Start ST10 20 кг

37 р.

Шпатлевка Акрил путц Acryl-Putz Start ST10 20 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Шпатлевка Акрил путц Acryl Putz Start+Finish SF16 15 кг

17 р.

Шпатлевка Акрил путц Acryl Putz Start+Finish SF16 15 кг

Брест

Доставка по Беларуси
Бетон Доставка Сморгонь Ошмяны Островец Воложин

100 р.

Бетон Доставка Сморгонь Ошмяны Островец Воложин

Гродненская, Сморгонь

Доставка по Беларуси
Штукатурка

6.50 р.

Штукатурка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сухие строительные смеси (штукатурка,шпатлевка,клей,стяжки и самонивелиры) СКИДКИ

Договорная

Сухие строительные смеси (штукатурка,шпатлевка,клей,стяжки и самонивелиры) СКИДКИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Смеси для печей и каминов

18 р.

Смеси для печей и каминов

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Эластичная фуга Ceresit CE 40 aquastatic тёмно-серый 2 кг

Онлайн-заказ

14.63 р.
11.84 р.-19%

Эластичная фуга Ceresit CE 40 aquastatic тёмно-серый 2 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эластичная фуга Ceresit CE 40 aquastatic серый 2 кг

Онлайн-заказ

13.05 р.
11.21 р.-14%

Эластичная фуга Ceresit CE 40 aquastatic серый 2 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эластичная фуга Ceresit CE 40 aquastatic серый 5 кг

Онлайн-заказ

25.83 р.
22.20 р.-14%

Эластичная фуга Ceresit CE 40 aquastatic серый 5 кг

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сухие строительные смеси Арсенал

Договорная

Сухие строительные смеси Арсенал

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка корник,камушковая

28 р.

Декоративная штукатурка корник,камушковая

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка

18 р.

Декоративная штукатурка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штукатурка гипсовая Волма-Слой (30 кг.) АКЦИЯ

15 р.

Штукатурка гипсовая Волма-Слой (30 кг.) АКЦИЯ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Штукатурка цементная Диамант

6 р.

Штукатурка цементная Диамант

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
штукатурка гипсовая Волма

18.20 р.

штукатурка гипсовая Волма

Могилев

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Farbitex Profi мультиструктурная (2.5 л)

Онлайн-заказ

41.95 р.

Декоративная штукатурка Farbitex Profi мультиструктурная (2.5 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Calce Венецианская на извести (2.2 л)

Онлайн-заказ

64.93 р.

Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Calce Венецианская на извести (2.2 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Farbitex Profi мультиструктурная (4.5 л)

Онлайн-заказ

81.84 р.

Декоративная штукатурка Farbitex Profi мультиструктурная (4.5 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Farbitex Profi моделирующая (13 кг)

Онлайн-заказ

139.32 р.

Декоративная штукатурка Farbitex Profi моделирующая (13 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Travertino Naturale на извести (900 мл)

Онлайн-заказ

25.03 р.

Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Travertino Naturale на извести (900 мл)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штукатурка цементная универсальная Люкс (25 кг.)

6.99 р.

Штукатурка цементная универсальная Люкс (25 кг.)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Клей для плитки Люкс Плюс (25 кг) / Клей для плитки Люкс (25 кг.)

9 р.

Клей для плитки Люкс Плюс (25 кг) / Клей для плитки Люкс (25 кг.)

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Грунтовка Ceresit CT17 ProfiGrunt КОНЦЕНТРАТ

12 р.

Грунтовка Ceresit CT17 ProfiGrunt КОНЦЕНТРАТ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Грунтовка Ceresit CT17 концентрат SuperGrunt

7.50 р.

Грунтовка Ceresit CT17 концентрат SuperGrunt

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Calce Венецианская на извести (4 л)

Онлайн-заказ

95.75 р.

Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Calce Венецианская на извести (4 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Венецианская (2.2 л)

Онлайн-заказ

77.58 р.

Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Veniera Венецианская (2.2 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 (25кг)

Онлайн-заказ

65 р.

Гидроизоляция цементная Ceresit CR 65 (25кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Travertino Naturale на извести (8 л)

Онлайн-заказ

138.34 р.

Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Travertino Naturale на извести (8 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ceresit СТ17 ГРУНТОВКА/концентрат - РАСПРОДАЖА остатков

45 р.

Ceresit СТ17 ГРУНТОВКА/концентрат - РАСПРОДАЖА остатков

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Grande Roccia (900 мл)

Онлайн-заказ

21.97 р.

Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Grande Roccia (900 мл)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Abruzzo с эффектом натурального камня (2.2 л, туф)

Онлайн-заказ

54.64 р.

Декоративная штукатурка Ticiana Deluxe Abruzzo с эффектом натурального камня (2.2 л, туф)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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