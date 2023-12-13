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МебельПолки, стеллажи, шкафчики

Стеллажи в Беларуси

Все объявления
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М7

310 р.

Стеллаж М7

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
IKEA BRIMNES Икеа БРИМНЕС Стеллаж, белый, 60x190 см

237 р.

IKEA BRIMNES Икеа БРИМНЕС Стеллаж, белый, 60x190 см

Витебск

Доставка по Беларуси
Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М1а

320 р.

Стеллаж М1а

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
IKEA СТЕЛЛАЖ VESKEN, РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ

Договорная

IKEA СТЕЛЛАЖ VESKEN, РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA / СТЕЛЛАЖИ KALLAX / РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ

330 р.

IKEA / СТЕЛЛАЖИ KALLAX / РАЗНЫЕ ВАРИАНТЫ

Брест

Доставка по Беларуси
IKEA / СТЕЛЛАЖ KАЛЛАКС-KALLAX 42х147 СМ

200 р.

IKEA / СТЕЛЛАЖ KАЛЛАКС-KALLAX 42х147 СМ

Брест

Доставка по Беларуси
KALLAX / КАЛЛАКС СТЕЛЛАЖ БЕЛЫЙ, 77х147

250 р.

KALLAX / КАЛЛАКС СТЕЛЛАЖ БЕЛЫЙ, 77х147

Брест

Доставка по Беларуси
Стеллаж Deko DKR01

Онлайн-заказ

224.34 р.

Стеллаж Deko DKR01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж ИСТОК СВШ01

Онлайн-заказ

75.68 р.

Стеллаж ИСТОК СВШ01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стеллаж М5

110 р.

Стеллаж М5

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж полка напольная металлическая для ванной комнаты (полка для унитаза)

52 р.

Стеллаж полка напольная металлическая для ванной комнаты (полка для унитаза)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 147x147 см, тамбурат

313 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 147x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж VÄRMA ВАРМА (БИЛЛИ В ИКЕА), 38x198 см. Белый/Беленый дуб/Черный

113 р.

Стеллаж VÄRMA ВАРМА (БИЛЛИ В ИКЕА), 38x198 см. Белый/Беленый дуб/Черный

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Детали для стеллажей

0.80 р.

Детали для стеллажей

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Детали для стеллажей (стенки)

4.40 р.

Детали для стеллажей (стенки)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллаж угловой махагон 42х60х180см

40 р.

Стеллаж угловой махагон 42х60х180см

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Лайт СЖ-001 (дуб сонома светлый)

150 р.

Стеллаж Лайт СЖ-001 (дуб сонома светлый)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М6

130 р.

Стеллаж М6

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М4

125 р.

Стеллаж М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж полка напольная для ванной этажерка трёхъярусная вертикальная

58 р.

Стеллаж полка напольная для ванной этажерка трёхъярусная вертикальная

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллажи разборные, для склада, дачи, гаража

90 р.

Стеллажи разборные, для склада, дачи, гаража

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Стеллаж полка напольная для ванной и туалета этажерка трёхъярусная над стиральной машиной для вещей

58 р.

Стеллаж полка напольная для ванной и туалета этажерка трёхъярусная над стиральной машиной для вещей

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллаж ИВ-292.2

202.40 р.

Стеллаж ИВ-292.2

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Стеллажи лофт для дома и офиса

222 р.

Стеллажи лофт для дома и офиса

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Стеллажи металлические

Договорная

Стеллажи металлические

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стойка для одежды вешалка (полка стеллаж для обуви, тумбы и шкафы) двойная напольная вешалка

46 р.

Стойка для одежды вешалка (полка стеллаж для обуви, тумбы и шкафы) двойная напольная вешалка

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стеллаж SIRIUS СИРИУС, 78x190x34 см, Белый/Беленый дуб/Черный

226 р.

Стеллаж SIRIUS СИРИУС, 78x190x34 см, Белый/Беленый дуб/Черный

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
FÖRA ФОРА Стеллаж белый 3,4,8,12 секций

121 р.

FÖRA ФОРА Стеллаж белый 3,4,8,12 секций

Витебск

Доставка по Беларуси
Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 42x147 см, тамбурат

142 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 42x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж в ванную комнату Исток СВУ02 (черный)

Онлайн-заказ

67.14 р.

Стеллаж в ванную комнату Исток СВУ02 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вешалка напольная / Рейл

90 р.

Вешалка напольная / Рейл

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж деревянный 500/900

30 р.

Стеллаж деревянный 500/900

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж деревянный НОВИНКА

25 р.

Стеллаж деревянный НОВИНКА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж деревянный

45 р.

Стеллаж деревянный

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж / гардероб деревянный

140 р.

Стеллаж / гардероб деревянный

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Этажерка

100 р.

Этажерка

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж деревянный 1700*1700

150 р.

Стеллаж деревянный 1700*1700

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Этажерка деревянная

30 р.

Этажерка деревянная

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 112x147 см, тамбурат

262 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 112x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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