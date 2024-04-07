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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Стайлеры для волос в Беларуси

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Стайлер DYSON LONG PREMIUM 6 насадок Гарантия New

725 р.

Стайлер DYSON LONG PREMIUM 6 насадок Гарантия New

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Фен-стайлер DYSON Airwrap Complete Long HS05 , НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

1 820 р.

Фен-стайлер DYSON Airwrap Complete Long HS05 , НОВЫЕ, ГАРАНТИЯ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Фен-стайлер DYSON AIRWRAP COMPLETE LONG HS05 в рассрочку на 18 месяцев

2 410.20 р.

Фен-стайлер DYSON AIRWRAP COMPLETE LONG HS05 в рассрочку на 18 месяцев

Гомель

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фен-стайлер Dyson Airwrap Complete HS05 Новый Гарантия

1 757.54 р.

Фен-стайлер Dyson Airwrap Complete HS05 Новый Гарантия

Витебск

Доставка по Беларуси
Мультистайлеры / электрощипцы

28 р.

Мультистайлеры / электрощипцы

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пятиволновая плойка с керамическим покрытием / GM-2932 плойка волна

50 р.

Пятиволновая плойка с керамическим покрытием / GM-2932 плойка волна

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Стайлер для волос 5в1 с кейсом саквояжем фен

95 р.

Стайлер для волос 5в1 с кейсом саквояжем фен

Витебск

Доставка по Беларуси
Стайлер 4 в 1 Lux Hot Air Brush

70 р.

Стайлер 4 в 1 Lux Hot Air Brush

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Мультистайлер Dyson AirWrap Complete Long HS05 реплика стайлер

790 р.

Мультистайлер Dyson AirWrap Complete Long HS05 реплика стайлер

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Двухтрубная плойка-щипцы для создания волнистых локонов 32мм RY-118

79 р.

Двухтрубная плойка-щипцы для создания волнистых локонов 32мм RY-118

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводная плойка для волос Cordless Automatic Hair Curler

65.90 р.

Беспроводная плойка для волос Cordless Automatic Hair Curler

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стайлер для укладки волос Ghd Duet 2в1 (Black), ОРИГИНАЛ, ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ В РБ, ДОСТАВКА

1 720 р.

Стайлер для укладки волос Ghd Duet 2в1 (Black), ОРИГИНАЛ, ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ В РБ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Тройная плойкаROOT WAVE ENVY DT 2021 для завивки волос

Онлайн-заказ

45 р.

Тройная плойкаROOT WAVE ENVY DT 2021 для завивки волос

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы-плойка для волос PROMOZER MZ-7082, 4 температурных режима

Онлайн-заказ

67 р.
59 р.-12%

Щипцы-плойка для волос PROMOZER MZ-7082, 4 температурных режима

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы плойка Geemy GM-2933 для завивки волос пятиволновая с керамическим покрытием

Онлайн-заказ

79 р.
73 р.-8%

Щипцы плойка Geemy GM-2933 для завивки волос пятиволновая с керамическим покрытием

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Выпрямитель для волос Cronier CR-957 (4 режима работы)

Онлайн-заказ

76.80 р.
64 р.-17%

Выпрямитель для волос Cronier CR-957 (4 режима работы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Утюжок-выпрямитель Kemei KM-2218А Черная

Онлайн-заказ

46.80 р.
39 р.-17%

Утюжок-выпрямитель Kemei KM-2218А Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS05

1 855.18 р.

Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS05

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Фен стайлер для укладки волос с цилиндрическими насадками 5 в 1. Аналог Дайсон.В коробке

50 р.

Фен стайлер для укладки волос с цилиндрическими насадками 5 в 1. Аналог Дайсон.В коробке

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Тройная плойка для создания волн Professional Hairdressing JUNJUN ELECTRICAL JJ-928

Онлайн-заказ

53 р.
43 р.-19%

Тройная плойка для создания волн Professional Hairdressing JUNJUN ELECTRICAL JJ-928

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Выпрямитель - утюжок - плойка 2 в 1 TYME IRON (ОРИГИНАЛ)

Онлайн-заказ

73 р.
65 р.-11%

Выпрямитель - утюжок - плойка 2 в 1 TYME IRON (ОРИГИНАЛ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводные Бигуди Сordless automatic стайлер для завивки волос Графит / розовый

Онлайн-заказ

67 р.

Беспроводные Бигуди Сordless automatic стайлер для завивки волос Графит / розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Расческа-выпрямитель с подогревом Gold Ceramic Professional Press Comb (3 режима работы)

Онлайн-заказ

39 р.

Расческа-выпрямитель с подогревом Gold Ceramic Professional Press Comb (3 режима работы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональный 4в1 Гофре- выпрямитель для волос Multifunctional Hair Straightener LSM-635 Зелен

Онлайн-заказ

61.20 р.
51 р.-17%

Многофункциональный 4в1 Гофре- выпрямитель для волос Multifunctional Hair Straightener LSM-635 Зелен

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы плойка Geemy GM-2988 для завивки волос 3-х волновая с керамическим покрытием

Онлайн-заказ

54 р.
53 р.-2%

Щипцы плойка Geemy GM-2988 для завивки волос 3-х волновая с керамическим покрытием

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Выпрямитель- утюжок для волос BarBieliss BA-724, 4 температурных режима

Онлайн-заказ

55 р.

Выпрямитель- утюжок для волос BarBieliss BA-724, 4 температурных режима

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональный 4в1 Гофре- выпрямитель для волос Multifunctional Hair Straightener LSM-635 Розов

Онлайн-заказ

61.20 р.
51 р.-17%

Многофункциональный 4в1 Гофре- выпрямитель для волос Multifunctional Hair Straightener LSM-635 Розов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Расческа-выпрямитель с подогревом Gold Ceramic Professional Press Comb (3 режима работы)

Онлайн-заказ

39 р.

Расческа-выпрямитель с подогревом Gold Ceramic Professional Press Comb (3 режима работы)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS05 Blue/Copper (Прусский Синий / Берлинская Лазурь)

1 855.18 р.

Стайлер Dyson Airwrap Complete Long HS05 Blue/Copper (Прусский Синий / Берлинская Лазурь)

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Многофункциональный 4в1 Гофре- выпрямитель для волос Multifunctional Hair Straightener LSM-635 Зелен

Онлайн-заказ

61.20 р.
51 р.-17%

Многофункциональный 4в1 Гофре- выпрямитель для волос Multifunctional Hair Straightener LSM-635 Зелен

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Выпрямитель - утюжок - плойка 2 в 1 TYME IRON (ОРИГИНАЛ)

Онлайн-заказ

73 р.
65 р.-11%

Выпрямитель - утюжок - плойка 2 в 1 TYME IRON (ОРИГИНАЛ)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Утюжок для волос Babyliss ST255E Sleek Finish 230

70 р.

Утюжок для волос Babyliss ST255E Sleek Finish 230

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Профессиональные электрические щипцы для завивки ресницс подогревом / фиксация формы на 24 часа / мо

Онлайн-заказ

21 р.

Профессиональные электрические щипцы для завивки ресницс подогревом / фиксация формы на 24 часа / мо

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Утюжок-выпрямитель Kemei KM-2218А Черная

Онлайн-заказ

46.80 р.
39 р.-17%

Утюжок-выпрямитель Kemei KM-2218А Черная

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая расческа - выпрямитель Straight comb FH909 с турмалиновым покрытием, утюжок, 6 темпера

Онлайн-заказ

42 р.

Электрическая расческа - выпрямитель Straight comb FH909 с турмалиновым покрытием, утюжок, 6 темпера

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тройная плойка для создания волн Professional Hairdressing JUNJUN ELECTRICAL JJ-928

Онлайн-заказ

53 р.
43 р.-19%

Тройная плойка для создания волн Professional Hairdressing JUNJUN ELECTRICAL JJ-928

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы-плойка для волос PROMOZER MZ-7082, 4 температурных режима

Онлайн-заказ

67 р.
59 р.-12%

Щипцы-плойка для волос PROMOZER MZ-7082, 4 температурных режима

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Беспроводные Бигуди Сordless automatic стайлер для завивки волос Графит / розовый

Онлайн-заказ

67 р.

Беспроводные Бигуди Сordless automatic стайлер для завивки волос Графит / розовый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Многофункциональный 4в1 Гофре- выпрямитель для волос Multifunctional Hair Straightener LSM-635 Розов

Онлайн-заказ

61.20 р.
51 р.-17%

Многофункциональный 4в1 Гофре- выпрямитель для волос Multifunctional Hair Straightener LSM-635 Розов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Выпрямитель- утюжок для волос BarBieliss BA-724, 4 температурных режима

Онлайн-заказ

55 р.

Выпрямитель- утюжок для волос BarBieliss BA-724, 4 температурных режима

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Щипцы плойка Geemy GM-2933 для завивки волос пятиволновая с керамическим покрытием

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79 р.
73 р.-8%

Щипцы плойка Geemy GM-2933 для завивки волос пятиволновая с керамическим покрытием

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гофре - плойка новая

8 р.

Гофре - плойка новая

Витебская, Орша

Доставка по Беларуси
Электрическая расческа - выпрямитель Straight comb FH909 с турмалиновым покрытием, утюжок, 6 темпера

Онлайн-заказ

42 р.

Электрическая расческа - выпрямитель Straight comb FH909 с турмалиновым покрытием, утюжок, 6 темпера

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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