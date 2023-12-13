Товары от Куфар Маркета
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Расчёска для выпрямления волос Fast Hair Straightener HQT 906
Минск, Центральный
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39.88 р.
COSMED HAIR GUARD ANTI-HAIR LOSS SHAMPOO Шампунь для волос укрепляющий, защитный с кофеином и биотин
Минск, Центральный
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39.07 р.
COSMED SD PLUS INTENSE ANTI-DANDRUFF SD+ SHAMPOO Шампунь интенсивный против перхоти очищающий, успок
Минск, Центральный
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34.53 р.
Elgon ARGAN SHAMPOO SUPREME Аргановый шампунь для волос, 1000 мл.
Минск, Центральный
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33.64 р.
Elgon REFIBRA RESTORING SHAMPOO Шампунь ''Интенсивное восстановление'', 1000 мл.
Минск, Центральный
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38.51 р.
COSMED HAIR GUARD ANTI-HAIR LOSS SERUM Сыворотка для волос косметическая укрепляющая, защитная с ко
Минск, Центральный
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66.39 р.
Elgon ARGAN CONDITIONER SUPREMO Кондиционер для волос, 1000 мл.
Минск, Центральный
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33.64 р.
Elgon DENSITY SHAMPOO CORPORIZZANTE Шампунь уплотняющий для объема волос, 1000 мл.
Минск, Центральный
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44.79 р.
Inebrya Флюид для волос «Жидкие кристаллы для блеска» CRYSTAL BEAUTY 100 мл.
Минск, Центральный
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19.08 р.
Elgon LUMINOIL Шампунь для глубокого очищения волос SHAMPOO PULIZIA PROFONDA 250 мл
Минск, Центральный
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15.35 р.
Prosalon Hair paste dynamic design Паста для укладки волос 100мл
Минск, Центральный
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24.83 р.
PROSALON Professional Двухфазовый увлажняющий кондиционер с экстрактом водорослей и маракуйей, 200 м
Минск, Центральный
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49.89 р.
COSMED HAIR GUARD ANTI-DANDRUFF SHAMPOO Шампунь против перхоти с пироктон оламином и цинком PCA для
Минск, Центральный
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Расчёска для выпрямления волос Fast Hair Straightener HQT 906
Минск, Центральный
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42 р.
Электрическая расческа - выпрямитель Straight comb FH909 с турмалиновым покрытием, утюжок, 6 темпера
Минск, Центральный
50 р.
Плойка стайлер 3 в 1 BarBieliss BA-259 многофункциональный с насадками для выпрямления гофре завивка
Витебск
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10.15 р.
BYPHASSE Шампунь для волос FAMILY Кокос для окрашенных волос, 750 мл
Минск, Центральный
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29.43 р.
Fanola Oro Therapy 24k Шампунь с микрочастицами золота для блеска всех типов волос 1000 мл
Минск, Центральный
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31.75 р.
Inebrya Style-In All in One Многофункциональный несмываемый кондиционер Все в Одном 150 мл.
Минск, Центральный
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15.65 р.
Elgon COLOR CARE Шампунь восстанавливающий RE-ANIMATION SHAMPOO 300 мл
Минск, Центральный
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7.19 р.
Herbal Care Шампунь для волос Льняной HER2015
Минск, Центральный
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Щипцы стайлер-плойка для завивки локонов Zhengyin Perfect Curl Черная
Минск, Центральный
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94.71 р.
Inebrya Shecare Кондиционирующий лосьон для блеска поврежденных и тусклых волос 12*12 мл.
Минск, Центральный
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10.15 р.
BYPHASSE Шампунь для волос FAMILY Зеленый Чай и Лайм для волос, склонных к жирности, 750 мл
Минск, Центральный
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117.62 р.
HELEN SEWARD MEDITER THERAPY TONIC 6/T Себонормализующий тоник против перхоти д/жирной кожи, 12*10мл
Минск, Центральный
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52.34 р.
KAARAL SOFFICE Несмываемый мусс-кондиционер с экстрактом хлопка и молочными протеинами,200 мл
Минск, Центральный
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29.56 р.
Prosalon Volumizing powder Пудра для увеличения объема волос 20мл
Минск, Центральный
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34.85 р.
Prosalon Professional Color Art Basic Care Маска для поддержания цвета окрашенных волос Манго 1000мл
Минск, Центральный
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28.34 р.
Inebrya ICECREAM DRY-T Питательная маска для сухих, пористых и обработанных волос 500 мл.
Минск, Центральный
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30.90 р.
Farcom Professional Seri Natural Line Маска с пальмовым маслом 1000 мл
Минск, Центральный
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61.67 р.
Kaaral Maraes Восстанавливающий шампунь для кудрявых и волнистых волос Curly Care 1000 мл.
Минск, Центральный
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33.26 р.
Inebrya Shecare Восстанавливающий шампунь Illuminating Repair Shampoo 1000 мл.
Минск, Центральный
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25.21 р.
Elgon ARGAN Кондиционер для волос ARGAN CONDITIONER SUPREMO 150 мл
Минск, Центральный
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33.99 р.
Elgon COLOR CARE Кондиционер с серебристым оттенком SILVER CONDITIONER 300 мл
Минск, Центральный
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32.05 р.
Prosalon Professional Укрепляющая маска для волос с комплексом морских минералов 1000мл
Минск, Центральный
70 р.
Выпрямитель Vitek VT-2307
Гомельская, Жлобин
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39 р.
Расческа-выпрямитель с подогревом Gold Ceramic Professional Press Comb (3 режима работы)
Минск, Центральный
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61.20 р.
Многофункциональный 4в1 Гофре- выпрямитель для волос Multifunctional Hair Straightener LSM-635 Зелен
Минск, Центральный
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61.67 р.
Kaaral Maraes Разглаживающий шампунь для прямых волос Liss Care 1000 мл
Минск, Центральный
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28.95 р.
Elgon AFFIXX Крем для разглаживания вьющихся волос TAME IT 150 мл
Минск, Центральный
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29.52 р.
Prosalon Professional Маска для защиты цвета окрашенных волос - аминокислоты и ниацинамид 1000мл
Минск, Центральный
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31.75 р.
Inebrya ICECREAM ARGAN AGE Маска для придания блеска волосам с аргановым маслом 300 мл.
Минск, Центральный
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27.21 р.
Inebrya ICECREAM AGE THERAPY Восстанавливающий кондиционер для зрелых, пористых, обработанных волос
Минск, Центральный