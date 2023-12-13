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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Спутниковые ресиверы в Беларуси

НТВ-ПЛЮС HD Спутниковое телевидение

Договорная

НТВ-ПЛЮС HD Спутниковое телевидение

Минск, Фрунзенский

General Satellite GS- 7300

15 р.

General Satellite GS- 7300

Минск, Фрунзенский

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Комплект НТВ+ , с активной карточкой

100 р.

Комплект НТВ+ , с активной карточкой

Гродно

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Спутниковый тюнер нтв плюс

30 р.

Спутниковый тюнер нтв плюс

Минск, Фрунзенский

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GS GameKit A790 мультимедиа приставка

Бесплатно

GS GameKit A790 мультимедиа приставка

Минск, Заводской

Триколор ТВ 4K HD Спутниковое телевидение

Договорная

Триколор ТВ 4K HD Спутниковое телевидение

Минск, Фрунзенский

Ресивер спутниковый

120 р.

Ресивер спутниковый

Витебск

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Ресивер Gi HD Mini Plus

110 р.

Ресивер Gi HD Mini Plus

Гродно

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Спутниковая приставка

10 р.

Спутниковая приставка

Гродненская, Ошмяны

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Тюнер НТВ+

100 р.

Тюнер НТВ+

Брест

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Спутниковый ресивер Humax VA-ACE+

30 р.

Спутниковый ресивер Humax VA-ACE+

Гомель

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Спутниковая ТВ-приставки GS B533M

120 р.

Спутниковая ТВ-приставки GS B533M

Гродненская, Слоним

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Спутниковый ресивер Openbox SX4HD

90 р.

Спутниковый ресивер Openbox SX4HD

Минск, Фрунзенский

PLUTO S9 DVB S2 СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК

40 р.

PLUTO S9 DVB S2 СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК

Могилевская, Бобруйск

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Тв и видеотехника

Договорная

Тв и видеотехника

Брест

Перенастройка антенн на 56 гр: Триколор, НТВ

Договорная

Перенастройка антенн на 56 гр: Триколор, НТВ

Гродно

Спутниковое оборудование

Договорная

Спутниковое оборудование

Брест

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Тюнер спутниковый для ТВ просмотра

30 р.

Тюнер спутниковый для ТВ просмотра

Гродно

Спутниковый ресивер на 2 телевизора.

200 р.

Спутниковый ресивер на 2 телевизора.

Минск, Московский

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Спутниковое ТВ 3головки

50 р.

Спутниковое ТВ 3головки

Гродненская, Мосты

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Спутниковый ресивер Golden Interstar GI-S890 CRCI

60 р.

Спутниковый ресивер Golden Interstar GI-S890 CRCI

Минск, Центральный

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Карта НТВ плюс ,плюс договор

35 р.

Карта НТВ плюс ,плюс договор

Брест

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НТВ плюс, полный комплект

150 р.

НТВ плюс, полный комплект

Брест

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Спутниковый ресивер - Dreambox 500 HD

149 р.

Спутниковый ресивер - Dreambox 500 HD

Брест

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Спутниковый ресивер Openbox S3 Mini II HD

160 р.

Спутниковый ресивер Openbox S3 Mini II HD

Гродненская, Волковыск

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Ресивер спутниковый GI 9995 б у отлично

210 р.

Ресивер спутниковый GI 9995 б у отлично

Минск, Первомайский

Цифровая приставка

60 р.

Цифровая приставка

Гродно

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Медиаплеер GS Gamekit A790,клиент консоль Триколор

Договорная

Медиаплеер GS Gamekit A790,клиент консоль Триколор

Минск, Ленинский

Антенна спутниковая тарелка

70 р.

Антенна спутниковая тарелка

Гродно

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Комплект Триколор-Тв на 2 ТВ с UltraHD подпиской

Бесплатно

Комплект Триколор-Тв на 2 ТВ с UltraHD подпиской

Минск, Ленинский

Спутниковый ресивер, тюнер FERGUSON ARIVA 102E

40 р.

Спутниковый ресивер, тюнер FERGUSON ARIVA 102E

Гродно

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Андроид-приставка эфир+спутник+IPTV 4/64 Mecool K7

250 р.

Андроид-приставка эфир+спутник+IPTV 4/64 Mecool K7

Минск, Советский

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Цифровой телевизионный ресивер ''GOOD OPENBOX''

35 р.

Цифровой телевизионный ресивер ''GOOD OPENBOX''

Витебск

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модуль условного доступа Триколор ТВ CI+ подписка

Договорная

модуль условного доступа Триколор ТВ CI+ подписка

Могилевская, Славгород

Спутниковый тюнер GI-S2126 под открытые каналы

15 р.

Спутниковый тюнер GI-S2126 под открытые каналы

Минск, Заводской

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Цифровой Спутниковый Ресивер HUMAX VA-FOX.VA-7200

30 р.

Цифровой Спутниковый Ресивер HUMAX VA-FOX.VA-7200

Брест

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Ресивер

10 р.

Ресивер

Минск, Партизанский

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AX (Opticum) 4k box HD 51 двухтюнерный

520 р.

AX (Opticum) 4k box HD 51 двухтюнерный

Минск, Московский

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Антенна спутниковое

25 р.

Антенна спутниковое

Брестская, Кобрин

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Спутниковая антена 80см с конвертером

Договорная

Спутниковая антена 80см с конвертером

Могилевская, Горки

Спутниковый ресивер GI S8120

60 р.

Спутниковый ресивер GI S8120

Витебская, Орша

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Голова (конвертер) к спутниковой антенне крепление

20 р.

Голова (конвертер) к спутниковой антенне крепление

Витебская, Новополоцк

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цифровой ресивер Harper HDT2-1130

35 р.

цифровой ресивер Harper HDT2-1130

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

TRADE IN - зачёт старых спутниковых ресиверов

Договорная

TRADE IN - зачёт старых спутниковых ресиверов

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Спутниковое ТВ - установка и продажа

100 р.

Спутниковое ТВ - установка и продажа

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Лучшие спутниковые ресиверы UCLAN с кинотеатрами

200 р.

Лучшие спутниковые ресиверы UCLAN с кинотеатрами

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
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