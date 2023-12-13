Товары от Куфар Маркета
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Спутниковые ресиверы в Беларуси
Договорная
НТВ-ПЛЮС HD Спутниковое телевидение
Минск, Фрунзенский
15 р.
General Satellite GS- 7300
Минск, Фрунзенский
100 р.
Комплект НТВ+ , с активной карточкой
Гродно
30 р.
Спутниковый тюнер нтв плюс
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
GS GameKit A790 мультимедиа приставка
Минск, Заводской
Договорная
Триколор ТВ 4K HD Спутниковое телевидение
Минск, Фрунзенский
120 р.
Ресивер спутниковый
Витебск
110 р.
Ресивер Gi HD Mini Plus
Гродно
10 р.
Спутниковая приставка
Гродненская, Ошмяны
100 р.
Тюнер НТВ+
Брест
30 р.
Спутниковый ресивер Humax VA-ACE+
Гомель
120 р.
Спутниковая ТВ-приставки GS B533M
Гродненская, Слоним
90 р.
Спутниковый ресивер Openbox SX4HD
Минск, Фрунзенский
40 р.
PLUTO S9 DVB S2 СПУТНИКОВЫЙ ПРИЕМНИК
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Тв и видеотехника
Брест
Договорная
Перенастройка антенн на 56 гр: Триколор, НТВ
Гродно
Договорная
Спутниковое оборудование
Брест
30 р.
Тюнер спутниковый для ТВ просмотра
Гродно
200 р.
Спутниковый ресивер на 2 телевизора.
Минск, Московский
50 р.
Спутниковое ТВ 3головки
Гродненская, Мосты
60 р.
Спутниковый ресивер Golden Interstar GI-S890 CRCI
Минск, Центральный
35 р.
Карта НТВ плюс ,плюс договор
Брест
150 р.
НТВ плюс, полный комплект
Брест
149 р.
Спутниковый ресивер - Dreambox 500 HD
Брест
160 р.
Спутниковый ресивер Openbox S3 Mini II HD
Гродненская, Волковыск
210 р.
Ресивер спутниковый GI 9995 б у отлично
Минск, Первомайский
60 р.
Цифровая приставка
Гродно
Договорная
Медиаплеер GS Gamekit A790,клиент консоль Триколор
Минск, Ленинский
70 р.
Антенна спутниковая тарелка
Гродно
Бесплатно
Комплект Триколор-Тв на 2 ТВ с UltraHD подпиской
Минск, Ленинский
40 р.
Спутниковый ресивер, тюнер FERGUSON ARIVA 102E
Гродно
250 р.
Андроид-приставка эфир+спутник+IPTV 4/64 Mecool K7
Минск, Советский
35 р.
Цифровой телевизионный ресивер ''GOOD OPENBOX''
Витебск
Договорная
модуль условного доступа Триколор ТВ CI+ подписка
Могилевская, Славгород
15 р.
Спутниковый тюнер GI-S2126 под открытые каналы
Минск, Заводской
30 р.
Цифровой Спутниковый Ресивер HUMAX VA-FOX.VA-7200
Брест
10 р.
Ресивер
Минск, Партизанский
520 р.
AX (Opticum) 4k box HD 51 двухтюнерный
Минск, Московский
25 р.
Антенна спутниковое
Брестская, Кобрин
Договорная
Спутниковая антена 80см с конвертером
Могилевская, Горки
60 р.
Спутниковый ресивер GI S8120
Витебская, Орша
20 р.
Голова (конвертер) к спутниковой антенне крепление
Витебская, Новополоцк
35 р.
цифровой ресивер Harper HDT2-1130
Минск, Центральный