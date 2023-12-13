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ПрочееПродукты питания

Сладости в Беларуси

Пряничный домик

Бесплатно

Пряничный домик

Минск, Московский

Пряники, топеры на торт

Договорная

Пряники, топеры на торт

Гомель

Скидка 5%. Обалденно вкусные торты. Минск.

35 р.

Скидка 5%. Обалденно вкусные торты. Минск.

Минск, Московский

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Kinder Дед Мороз

12 р.

Kinder Дед Мороз

Минск, Заводской

Шоролад

9 р.

Шоролад

Гродно

Наборы безе, шоколадное яйцо желаний к НГ

1.50 р.

Наборы безе, шоколадное яйцо желаний к НГ

Минск, Заводской

Шоколадные букеты

3 р.

Шоколадные букеты

Минск, Октябрьский

мармелад HARIBO spaghetti strawberry

6.99 р.

мармелад HARIBO spaghetti strawberry

Брест

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Шоколадки Милка,Alpinella

12 р.

Шоколадки Милка,Alpinella

Брест

Шоколадные плитки

15 р.

Шоколадные плитки

Минск, Октябрьский

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Сладости

Договорная

Сладости

Гродно

Чурчхела домашняя.

4 р.

Чурчхела домашняя.

Брестская, Барановичи

Жвачки с тату 100 штук

28 р.

Жвачки с тату 100 штук

Минск, Первомайский

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шоколадка milka Toffee Wholnut 300 гр

7.99 р.

шоколадка milka Toffee Wholnut 300 гр

Брест

Леденцы из изомальта.

2.50 р.

Леденцы из изомальта.

Минск, Советский

Шоколад в подарок на НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО

43 р.

Шоколад в подарок на НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО

Минская, Борисов

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Чизкейк, пирожное эскимо

25 р.

Чизкейк, пирожное эскимо

Витебск

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Пастила ручной работы.

15 р.

Пастила ручной работы.

Минск, Советский

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Домашняя выпечка

Договорная

Домашняя выпечка

Гродно

Шоколад молочный набор Новогодний

12.50 р.

Шоколад молочный набор Новогодний

Минск, Центральный

Шоколад

Договорная

Шоколад

Брестская, Барановичи

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Варенье-сироп с Баярашника

7 р.

Варенье-сироп с Баярашника

Брестская, Ганцевичи

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Торт на любой праздник

30 р.

Торт на любой праздник

Минск, Центральный

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Сладкая радость

1 р.

Сладкая радость

Витебск

Бенто торт 400г, 730г, 1100г

30 р.

Бенто торт 400г, 730г, 1100г

Минск, Ленинский

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Пряники на нг

1.70 р.

Пряники на нг

Минск, Фрунзенский

Макаронс на заказ

4.50 р.

Макаронс на заказ

Минск, Московский

Маршмеллоу новогодний

20 р.

Маршмеллоу новогодний

Гомель

Самый вкусный Медовичек(цена торта как на фото)

25 р.

Самый вкусный Медовичек(цена торта как на фото)

Минск, Заводской

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Милка

12 р.

Милка

Минск, Заводской

Торт , капкейки

34 р.

Торт , капкейки

Минск, Фрунзенский

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Сахар ОБМЕН

Бесплатно

Сахар ОБМЕН

Минск, Первомайский

Торт Наполеон.Чизкейки:лимон,манго, ваниль,шоколад

19 р.

Торт Наполеон.Чизкейки:лимон,манго, ваниль,шоколад

Брест

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Новогодний шоколад Hamlet фигурный

25 р.

Новогодний шоколад Hamlet фигурный

Минск, Ленинский

Новогодний подарок (конфеты в сумке)

Договорная

Новогодний подарок (конфеты в сумке)

Брест

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Шоколад ручной работы

Договорная

Шоколад ручной работы

Гомель

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Зефир новогодний

Договорная

Зефир новогодний

Минск, Ленинский

Трайфлы

7 р.

Трайфлы

Минск, Ленинский

Натуральные кокосовые и шоколадные конфеты.

7 р.

Натуральные кокосовые и шоколадные конфеты.

Могилев

Новогодние леденцы из изомальта.

2 р.

Новогодние леденцы из изомальта.

Минск, Советский

Шоколад

Договорная

Шоколад

Гродненская, Слоним

Нутэлла

Договорная

Нутэлла

Гродненская, Слоним

Подарки из шоколада к Новому году ..

Договорная

Подарки из шоколада к Новому году ..

Брестская, Кобрин

Товары и услуги от компаний

Золотые шоколадные монеты Bitcoin, набор 20 монеток (Россия)

Онлайн-заказ

14 р.

Золотые шоколадные монеты Bitcoin, набор 20 монеток (Россия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок жвачек Love is Вишня-Лимон 100 шт. в блоке

Онлайн-заказ

35 р.

Блок жвачек Love is Вишня-Лимон 100 шт. в блоке

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок жевательных резинок Turbo Xtreme, 300 шт. (BIG BOX сфера)

Онлайн-заказ

80 р.

Блок жевательных резинок Turbo Xtreme, 300 шт. (BIG BOX сфера)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Золотые шоколадные монеты «Дед Мороз», набор 20 монеток (Россия)

Онлайн-заказ

14 р.

Золотые шоколадные монеты «Дед Мороз», набор 20 монеток (Россия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Золотые шоколадные монеты Рубль, набор 20 монеток (Россия)

Онлайн-заказ

14 р.

Золотые шоколадные монеты Рубль, набор 20 монеток (Россия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор жевательных драже Мармеладские игры серия 4 (120 г).Крути, жуй, веселись

Онлайн-заказ

15 р.

Набор жевательных драже Мармеладские игры серия 4 (120 г).Крути, жуй, веселись

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Золотые шоколадные монеты Евро, набор 20 монеток (Россия)

Онлайн-заказ

14 р.

Золотые шоколадные монеты Евро, набор 20 монеток (Россия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Золотые шоколадные монеты Новогодние, набор 20 монеток (Россия)

Онлайн-заказ

15 р.

Золотые шоколадные монеты Новогодние, набор 20 монеток (Россия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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