Товары от Куфар Маркета
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Сладости в Беларуси
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Пряничный домик
Минск, Московский
Договорная
Пряники, топеры на торт
Гомель
35 р.
Скидка 5%. Обалденно вкусные торты. Минск.
Минск, Московский
12 р.
Kinder Дед Мороз
Минск, Заводской
9 р.
Шоролад
Гродно
1.50 р.
Наборы безе, шоколадное яйцо желаний к НГ
Минск, Заводской
3 р.
Шоколадные букеты
Минск, Октябрьский
6.99 р.
мармелад HARIBO spaghetti strawberry
Брест
12 р.
Шоколадки Милка,Alpinella
Брест
15 р.
Шоколадные плитки
Минск, Октябрьский
Договорная
Сладости
Гродно
4 р.
Чурчхела домашняя.
Брестская, Барановичи
28 р.
Жвачки с тату 100 штук
Минск, Первомайский
7.99 р.
шоколадка milka Toffee Wholnut 300 гр
Брест
2.50 р.
Леденцы из изомальта.
Минск, Советский
43 р.
Шоколад в подарок на НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО
Минская, Борисов
25 р.
Чизкейк, пирожное эскимо
Витебск
15 р.
Пастила ручной работы.
Минск, Советский
Договорная
Домашняя выпечка
Гродно
12.50 р.
Шоколад молочный набор Новогодний
Минск, Центральный
Договорная
Шоколад
Брестская, Барановичи
7 р.
Варенье-сироп с Баярашника
Брестская, Ганцевичи
30 р.
Торт на любой праздник
Минск, Центральный
1 р.
Сладкая радость
Витебск
30 р.
Бенто торт 400г, 730г, 1100г
Минск, Ленинский
1.70 р.
Пряники на нг
Минск, Фрунзенский
4.50 р.
Макаронс на заказ
Минск, Московский
20 р.
Маршмеллоу новогодний
Гомель
25 р.
Самый вкусный Медовичек(цена торта как на фото)
Минск, Заводской
12 р.
Милка
Минск, Заводской
34 р.
Торт , капкейки
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Сахар ОБМЕН
Минск, Первомайский
19 р.
Торт Наполеон.Чизкейки:лимон,манго, ваниль,шоколад
Брест
25 р.
Новогодний шоколад Hamlet фигурный
Минск, Ленинский
Договорная
Новогодний подарок (конфеты в сумке)
Брест
Договорная
Шоколад ручной работы
Гомель
Договорная
Зефир новогодний
Минск, Ленинский
7 р.
Трайфлы
Минск, Ленинский
7 р.
Натуральные кокосовые и шоколадные конфеты.
Могилев
2 р.
Новогодние леденцы из изомальта.
Минск, Советский
Договорная
Шоколад
Гродненская, Слоним
Договорная
Нутэлла
Гродненская, Слоним
Договорная
Подарки из шоколада к Новому году ..
Брестская, Кобрин
Товары и услуги от компаний
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14 р.
Золотые шоколадные монеты Bitcoin, набор 20 монеток (Россия)
Минск, Центральный
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35 р.
Блок жвачек Love is Вишня-Лимон 100 шт. в блоке
Минск, Центральный
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80 р.
Блок жевательных резинок Turbo Xtreme, 300 шт. (BIG BOX сфера)
Минск, Центральный
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14 р.
Золотые шоколадные монеты «Дед Мороз», набор 20 монеток (Россия)
Минск, Центральный
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14 р.
Золотые шоколадные монеты Рубль, набор 20 монеток (Россия)
Минск, Центральный
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15 р.
Набор жевательных драже Мармеладские игры серия 4 (120 г).Крути, жуй, веселись
Минск, Центральный
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14 р.
Золотые шоколадные монеты Евро, набор 20 монеток (Россия)
Минск, Центральный
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15 р.
Золотые шоколадные монеты Новогодние, набор 20 монеток (Россия)
Минск, Центральный