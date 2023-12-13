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Продукты питания в Беларуси

Домашний картофель. ПРИВЕЗУ И ПОДНИМУ 80259963510
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0.45 р.

Домашний картофель. ПРИВЕЗУ И ПОДНИМУ 80259963510

Минск, Фрунзенский

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Договорная

Картофель оптом

Гродненская, Вороново

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Домашнее сало, колбаса, полендвица с доставкой
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15 р.

Домашнее сало, колбаса, полендвица с доставкой

Минск, Фрунзенский

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картофель домашний с бесплатной доставкой

25 р.

картофель домашний с бесплатной доставкой

Минская, Жодино

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Орехи грецкие

7 р.

Орехи грецкие

Минск, Фрунзенский

Шоролад

9 р.

Шоролад

Гродно

Наборы безе, шоколадное яйцо желаний к НГ

1.50 р.

Наборы безе, шоколадное яйцо желаний к НГ

Минск, Заводской

Огурцы соленые

6 р.

Огурцы соленые

Минская, Столбцы

Закатки, варенье, замороженные ягоды и грибы

4 р.

Закатки, варенье, замороженные ягоды и грибы

Минск, Ленинский

Шоколадные букеты

3 р.

Шоколадные букеты

Минск, Октябрьский

Мед пчелиный

Договорная

Мед пчелиный

Гомельская, Мозырь

мармелад HARIBO spaghetti strawberry

6.99 р.

мармелад HARIBO spaghetti strawberry

Брест

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Шоколадки Милка,Alpinella

12 р.

Шоколадки Милка,Alpinella

Брест

Шоколадные плитки

15 р.

Шоколадные плитки

Минск, Октябрьский

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Икра красная, премиум качества, Сахалин

9 р.

Икра красная, премиум качества, Сахалин

Гродненская, Лида

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Подарочный набор. Мёд.

36.50 р.

Подарочный набор. Мёд.

Минск, Фрунзенский

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Отборный картофель

0.50 р.

Отборный картофель

Гродно

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Кофе молотый

14 р.

Кофе молотый

Минск, Советский

Свинина домашняя

11 р.

Свинина домашняя

Минская, Слуцк

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9.50 р.

Свинина

Гродненская, Щучин

Печенье сливочное 500 гр

2.50 р.

Печенье сливочное 500 гр

Могилев

Сладости

Договорная

Сладости

Гродно

Иван чай

9 р.

Иван чай

Гродненская, Лида

Картофель домашний

25 р.

Картофель домашний

Витебская, Орша

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Чурчхела

4 р.

Чурчхела

Брестская, Барановичи

снэк для жарки

5 р.

снэк для жарки

Минск, Партизанский

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Картофель картошка

20 р.

Картофель картошка

Витебская, Новополоцк

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Жвачки с тату 100 штук

28 р.

Жвачки с тату 100 штук

Минск, Первомайский

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Мясо Гуся, утки, индоутки, индейки, К рождеству и

17 р.

Мясо Гуся, утки, индоутки, индейки, К рождеству и

Гомельская, Мозырь

Подарочный набор. Мёд.

37 р.

Подарочный набор. Мёд.

Минск, Фрунзенский

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Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт Журавинка

0.50 р.

Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт Журавинка

Минск, Фрунзенский

Доставка
Продам картофель (картошку) сорт Королева Анна
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0.55 р.

Продам картофель (картошку) сорт Королева Анна

Минск, Фрунзенский

Доставка
Яйцо домашнее

6 р.

Яйцо домашнее

Минск, Фрунзенский

Кофе растворимый

15 р.

Кофе растворимый

Минск, Фрунзенский

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Картофель крупный Миа, Гала, Джувел

0.60 р.

Картофель крупный Миа, Гала, Джувел

Минская, Слуцк

Мясо домашней птицы

Договорная

Мясо домашней птицы

Минская, Минский район

Индейка

15 р.

Индейка

Минск, Советский

8 р.

Картофель

Витебская, Орша

Гриб

Бесплатно

Гриб

Гомель

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Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Сатина''

0.52 р.

Вкусный домашний картофель с бесплатной доставкой сорт ''Сатина''

Минск, Ленинский

Доставка
шоколадка milka Toffee Wholnut 300 гр

7.99 р.

шоколадка milka Toffee Wholnut 300 гр

Брест

19 р.

Мясо индейки

Гомель

Мёд

16 р.

Мёд

Гомельская, г.п. Октябрьский

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8 р.

Свинина

Брестская, Иваново

Леденцы из изомальта.

2.50 р.

Леденцы из изомальта.

Минск, Советский

орехи грецкие 5 кг

4 р.

орехи грецкие 5 кг

Брест

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Товары и услуги от компаний

Рыба УГОРЬ копченый

145 р.

Рыба УГОРЬ копченый

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз

65 р.

Живые раки в Минске - Доставка и Самовывоз

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофе 1 кг свежеобжаренный 80% арабика 20%Рабуста

50 р.

Кофе 1 кг свежеобжаренный 80% арабика 20%Рабуста

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кофеварки и кофемашины DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM 650.75.MS

Онлайн-заказ

4 567.53 р.

Кофеварки и кофемашины DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM 650.75.MS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Золотые шоколадные монеты Bitcoin, набор 20 монеток (Россия)

Онлайн-заказ

14 р.

Золотые шоколадные монеты Bitcoin, набор 20 монеток (Россия)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок жвачек Love is Вишня-Лимон 100 шт. в блоке

Онлайн-заказ

35 р.

Блок жвачек Love is Вишня-Лимон 100 шт. в блоке

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рыба Масляная холодного копчения

75 р.

Рыба Масляная холодного копчения

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Клешни Камчатского КРАБА

150 р.

Клешни Камчатского КРАБА

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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