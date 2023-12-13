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Штукатурные работы и шпатлевка
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УслугиРемонт квартиры, дома

Штукатурные работы и шпатлевка в Беларуси

Механизированная штукатурка стен
vip

13 р.

Механизированная штукатурка стен

Могилев

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Штукатурные работы

12 р.

Штукатурные работы

Минск, Московский

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Штукатурка ,укладка плитки , ламинат

Договорная

Штукатурка ,укладка плитки , ламинат

Брест

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ШТУКАТУРКА механизированным способом

Договорная

ШТУКАТУРКА механизированным способом

Гродненская, Сморгонь

Шпатлевка, штукатурка стен

Договорная

Шпатлевка, штукатурка стен

Могилев

24 р.

Декоративная штукатурка

Минская, Минский район

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

35 р.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Минск, Фрунзенский

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Строительно-отделочные работы

1 р.

Строительно-отделочные работы

Минская, Солигорск

Штукатур маляр декоративка

Договорная

Штукатур маляр декоративка

Брест

Штукатурка, Шпатлёвка ,жидкие обои, утепление фаса

Договорная

Штукатурка, Шпатлёвка ,жидкие обои, утепление фаса

Брест

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Штукатурные работы

Договорная

Штукатурные работы

Брестская, Пинск

Шпатлевка

4 р.

Шпатлевка

Гомель

Механизированная штукатурка

14 р.

Механизированная штукатурка

Могилев

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Отделочные работы

Договорная

Отделочные работы

Брестская, Барановичи

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Договорная

Штукатурные и малярные работы.80297069940.

Минск, Центральный

Отделка,декоративная штукатурка

Договорная

Отделка,декоративная штукатурка

Гродно

Гипсовая штукатурка стен

Бесплатно

Гипсовая штукатурка стен

Минская, Минский район

Договорная

Отделка

Минская, Молодечно

Все виды отделочных работ

Договорная

Все виды отделочных работ

Гомель

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Договорная

Штукатурка

Минск, Партизанский

Декоративные штукатурки

Договорная

Декоративные штукатурки

Минск, Центральный

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Дзержинск

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Марьина Горка

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Смолевичи

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Логойск

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Солигорск

Штукатурные работы

12 р.

Штукатурные работы

Минск, Фрунзенский

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Узда

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Заславль

Рассрочка
Штукатурка стен цементная

12 р.

Штукатурка стен цементная

Минская, Руденск

Штукатурка стен

12 р.

Штукатурка стен

Минская, Узда

Штукатурка Шпаклевка Комплексный ремонт

Договорная

Штукатурка Шпаклевка Комплексный ремонт

Могилев

Декоративная штукатурка из шпатлевки

Договорная

Декоративная штукатурка из шпатлевки

Могилев

Малярные работы

Договорная

Малярные работы

Гродно

Ремонт

Договорная

Ремонт

Минск, Заводской

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Штукатурные работы

Договорная

Штукатурные работы

Минск, Центральный

Договорная

Работа

Минская, Столбцы

Штукатурные работы

13 р.

Штукатурные работы

Минск, Центральный

Механизированная штукатурка высокого качества. Шту

Договорная

Механизированная штукатурка высокого качества. Шту

Брест

Механизированная штукатурка стен по маякам

Договорная

Механизированная штукатурка стен по маякам

Минск, Центральный

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Ремонт квартир,домов . Все виды отделки

10 р.

Ремонт квартир,домов . Все виды отделки

Могилев

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Отделочные работы любой сложности

Договорная

Отделочные работы любой сложности

Минск, Центральный

Штукатурка стен

1 р.

Штукатурка стен

Минск, Октябрьский

Услуги от компаний

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)
vip

Договорная

Штукатурные работы (РАССРОЧКА)

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Штукатурка стен

Договорная

Штукатурка стен

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Штукатурка стен Минск

14.50 р.

Штукатурка стен Минск

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Штукатурка стен Борисов Жодино Смолевичи

14 р.

Штукатурка стен Борисов Жодино Смолевичи

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
Штукатурка стен Смолевичи

14 р.

Штукатурка стен Смолевичи

Минская, Смолевичи

Услуга с выездом в регионы
Штукатурка стен Жодино

14 р.

Штукатурка стен Жодино

Минская, Жодино

Услуга с выездом в регионы
Штукатурка стен Логойск

14 р.

Штукатурка стен Логойск

Минская, Логойск

Услуга с выездом в регионы
Шпаклёвка стен под обои Борисов Жодино Смолевичи

10 р.

Шпаклёвка стен под обои Борисов Жодино Смолевичи

Минская, Борисов

Услуга с выездом в регионы
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