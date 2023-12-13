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Сад и огородРастения, рассада и семена

Новые товары с доставкой в Беларуси

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Сидераты и газонная трава

Договорная

Сидераты и газонная трава

Гомельская, Мозырь

Доставка по Беларуси
Бархатцы Антигуа, Тайшан, Клубничный Блонд F1

1.50 р.

Бархатцы Антигуа, Тайшан, Клубничный Блонд F1

Могилев

Доставка по Беларуси
Лаванда белая в семенах

2.80 р.

Лаванда белая в семенах

Могилев

Доставка по Беларуси
Дельфиниум новозеландский Дабл Стра F1 микс

6.65 р.

Дельфиниум новозеландский Дабл Стра F1 микс

Могилев

Доставка по Беларуси
Эустома семена

2.45 р.

Эустома семена

Могилев

Доставка по Беларуси
лук Эксибишен, Ялтинский с чернушки за сезон

2 р.

лук Эксибишен, Ялтинский с чернушки за сезон

Могилев

Доставка по Беларуси
Томат Знаменитая Клубника Миссис Шлаухбах (4семки

2.50 р.

Томат Знаменитая Клубника Миссис Шлаухбах (4семки

Могилев

Доставка по Беларуси
Капуста Атрия F (2500шт)

100 р.

Капуста Атрия F (2500шт)

Могилев

Доставка по Беларуси
Перец Палермо F1 трех расцветок и ассорти

5.60 р.

Перец Палермо F1 трех расцветок и ассорти

Могилев

Доставка по Беларуси
Томаты Семена Алтая

2.60 р.

Томаты Семена Алтая

Могилев

Доставка по Беларуси
Томаты Джек Пот, Пламя ,Лирика

3 р.

Томаты Джек Пот, Пламя ,Лирика

Могилев

Доставка по Беларуси
Свекла Цеппо F1 ультраранняя (100шт), Ред Марио F1

1.35 р.

Свекла Цеппо F1 ультраранняя (100шт), Ред Марио F1

Могилев

Доставка по Беларуси
Огурцы с профупаковки Пасалимо, Арктика, Кураж

2.50 р.

Огурцы с профупаковки Пасалимо, Арктика, Кураж

Могилев

Доставка по Беларуси
Кабачки Ясно ультраскороспелый 4шт (Профупаковка)

1.35 р.

Кабачки Ясно ультраскороспелый 4шт (Профупаковка)

Могилев

Доставка по Беларуси
Томаты серия Гномы

2.75 р.

Томаты серия Гномы

Могилев

Доставка по Беларуси
Астра Хризантелла 30шт Биотехника

6 р.

Астра Хризантелла 30шт Биотехника

Могилев

Доставка по Беларуси
Орегано декоративное Киригами 5шт

2.80 р.

Орегано декоративное Киригами 5шт

Могилев

Доставка по Беларуси
Томаты с профупаковки Дино, Колибри, Айдар другие

2.50 р.

Томаты с профупаковки Дино, Колибри, Айдар другие

Могилев

Доставка по Беларуси
баклажан Король Севера и другие

2.65 р.

баклажан Король Севера и другие

Могилев

Доставка по Беларуси
Перец сладкий Магно, Екла, Соломон, Портека F1

3 р.

Перец сладкий Магно, Екла, Соломон, Портека F1

Могилев

Доставка по Беларуси
Томаты от Л.Мязиной (как Сержант Пеппер)

3 р.

Томаты от Л.Мязиной (как Сержант Пеппер)

Могилев

Доставка по Беларуси
Перец сладкий Булулай и др от Премиум Сидс

3.50 р.

Перец сладкий Булулай и др от Премиум Сидс

Могилев

Доставка по Беларуси
Алиссум Клеа Кристал Вайт и другие с профупаковки

1.80 р.

Алиссум Клеа Кристал Вайт и другие с профупаковки

Могилев

Доставка по Беларуси
Томат Корнабель F1 (3семки)

4.50 р.

Томат Корнабель F1 (3семки)

Могилев

Доставка по Беларуси
Петуния Тайдал Опера

6 р.

Петуния Тайдал Опера

Могилев

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