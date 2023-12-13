Товары от Куфар Маркета
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Советская электроника в Беларуси
20 р.
Магнитофон Беларусь 310s
Брест
35 р.
Проигрыватель мэ325 стерео
Брестская, Пинск
Договорная
Магнитофоны ,приёмники, проигрыватель
Могилев
Договорная
Колонки
Минская, Марьина Горка
Договорная
Магнитофоны
Гродненская, Новогрудок
50 р.
Колонки советские 15AC-208
Витебская, Полоцк
22 р.
Корпуса колонок 10АС-318
Минск, Первомайский
Договорная
Маяк 233
Минск, Фрунзенский
25 р.
Магнитная лента ''Свема''. Новая.
Минск, Советский
50 р.
Радиола ,пластинки СССР, магнитофон нота м
Брест
250 р.
Магнитофон Орбита-107С...Без почты.
Витебск
50 р.
Магнитофон
Минск, Московский
Договорная
Радиоточка сувенирная
Брест
50 р.
Колонки
Минск, Заводской
199 р.
Магнитофон JVC RC-660LE2
Минск, Московский
45 р.
Магнитофон
Минск, Партизанский
30 р.
Фотон-1
Гомель
30 р.
Светомузыка радуга-3
Гомель
10 р.
Магнитофон касетный
Витебск
30 р.
Фотон светомузыка
Гомель
510 р.
Estonia 009 stereo
Гродно
250 р.
Магнитофон Союз-110 на донора кучей...Без почты.
Витебск
750 р.
Магнитофон Союз-110...Без почты.
Витебск
350 р.
Магнитофон Тембр-2М...Без почты.
Витебск
Договорная
Магнитофоны кассетные.
Витебская, Толочин
Договорная
Калонки
Брестская, Барановичи
40 р.
Тестер советский
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Проигрыватель Серенада
Минск, Фрунзенский
60 р.
Радиоприёмник ламповый.
Минск, Первомайский
60 р.
Продам
Брестская, Барановичи
50 р.
Колонки
Брест
150 р.
RADIOTEHNIKA S-30B пара
Минск, Заводской
70 р.
Электрофон проигрыватель Лидер-205 моно
Могилев
Договорная
Проигрыватели СССР
Минск, Советский
15 р.
Лампочка Narva 60 v 10w
Минск, Центральный
170 р.
Усилитель Амфитон 50у-202с
Брест
120 р.
Магнитофон
Витебск
3 р.
Разъем СР-50-135ФВ посеребренный б у
Минск, Ленинский
10 р.
Берестье 004 по запчастям
Минск, Фрунзенский
2 р.
Кнопка тактовая микровыключатель (микрик) На 4 -
Минск, Ленинский
150 р.
Проигрыватель винила Кантата 205
Гомель
120 р.
Проигрыватель винила Вега 108
Гомель
120 р.
Проигрыватель винила Вега 110
Гомель