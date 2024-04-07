Товары от Куфар Маркета
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12 000 р.
Готовая баня
Минская, Борисов
16 000 р.
Баня готовая
Минская, Борисов
3 850 р.
Баня Квадро-бочка 2.0 м
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня бочка квадро 6м
Могилев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилев
Договорная
Бани-бочки, квадро бани, хозблоки под ключ
Могилевская, Бобруйск
8 182 р.
Баня Квадро-бочка 4.0 м с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Строительство Бань из бруса и бревна вся Беларусь
Минск, Фрунзенский
12 000 р.
Готовая баня
Минская, Борисов
16 000 р.
Баня готовая
Минская, Борисов
Договорная
Баня-бочка и квадро баня, хозблок под ключ
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ
Могилевская, Бобруйск
3 890 р.
Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.
Минск, Фрунзенский
2 650 р.
Баня бочка 1.8м В НАЛИЧИИ
Минская, Дзержинск
7 743 р.
Баня Квадро-бочка 3,5 м
Минская, Дзержинск
Договорная
Хозблок сарай дровник
Витебск
8 182 р.
Баня Квадро-бочка 4,0 с боковым входом и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня квадро в НАЛИЧИИ 2 м со скидкой. Всего за 4400р
Минск, Центральный
Договорная
Каркасная баня с комнатой отдыха
Минск, Центральный
Договорная
Баня-бочка, квадро баня, хозблок под ключ
Витебская, Орша
8 500 р.
Баня- квадро 4,0 с террасой
Минская, Минский район
599 р.
Печь банная
Минск, Московский
7 997 р.
Баня Квадро-бочка боковым входом 4,0 м
Минская, Дзержинск
400 р.
Туалет деревянный (АКЦИЯ)
Витебск
8 300 р.
баня-квадро 4,0м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
4 200 р.
Бытовка 2,30х4,0 м
Минская, Минский район
Договорная
Изготовление и продажа бани
Минск, Московский
Договорная
Изготовление и продажа готовых бань .
Минская, Минский район
11 128 р.
Баня Квадро-бочка 6.0 м с боковым и топкой снаружи
Минская, Дзержинск
28.80 р.
Трап (решетка) на пол из ольхи для бани, сауны, раздевалки.
Брестская, Барановичи
9 550 р.
Баня Квадро-бочка 4.5 м с боковым входом и топкой в предбаннике
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня бочка квадро 4m
Могилев
4 554 р.
БАНЯ-БОЧКА 2 метра 1 помещения Топка внутренняя.
Минск, Центральный
8 520 р.
КВАДРО-БОЧКА 4 метра + козырек
Минск, Центральный
11 358 р.
БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 5 метров, боковой вход, топка наружная, 2 помещения.
Минск, Центральный
6 600 р.
БАНЯ КВАДРО-БОЧКА 2,5 метра 1 помещение, Дверь со вставками матового стекла. Топка внутренняя.
Минск, Центральный
3 890 р.
Бани-бочки в НАЛИЧИИ 2м всегода за 3890р.
Минск, Центральный
Договорная
баня бочка квадро 4.5м
Могилев
Договорная
Баня и сауна (модульная, каркасная, брусовая баня
Минск, Центральный
Договорная
Баня модульная каркасного типа
Минск, Центральный
Договорная
беседка, садовый домик, баня, летняя кухня,хозблок
Минск, Центральный
Договорная
беседка, садовый домик, баня, летняя кухня хозблок
Минск, Центральный
Договорная
беседка, баня, садовый домик, навес, гараж
Минск, Центральный
Договорная
беседка, баня, садовый домик, навес
Минск, Центральный
Договорная
беседка и садовый домик
Минск, Центральный