Работа в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе в Витебской области
1 200 р.
Повар
В кафе быстрого питания требуются повара Обязанности: Приготовление блюд согласно технологическим картам (шаурма, сэндвичи, хот-доги, бургеры, фритюр) Упаковка готовой продукции Заготовка и маркировка...
Витебск
Договорная
Требуется Заготовщик
Требуется заготовщик в пекарню Требования Поддержание чистоты Изготовление полуфабрикатов
Витебск
700 р.
Требуется уборщица
Требуется горничная в дом отдыха.Требования: ответственность, исполнительность, трудолюбие. Обязанности: уборка номеров.Условия: официальное оформление, стабильный оклад, Место работы - 25 км от Вите...
Витебск
Договорная
Танцовщицы Go-go в ночной клуб
На постоянную работу в ночной клуб требуются танцовщицы Go-Go. Работа в вечерние и ночные смены. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. Звонить с 9 до 19.
Витебск
1 050 р.
Повар или ученик повара (японская и паназиатская к
Обязанности: - Приготовление блюд японской и азиатской кухни. - Работа согласно стандартам компании. - Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте Требования: - Опыт работы суши поваром от 6 месяц...
Витебск
700 р.
Мойщица посуды
В кафе в центре города на постоянную работу приглашаем мойщица посуды Ищем самую лучшую хозяюшку ( мойщица посуды) Условия : График 5/2 2 дня первая с 8-17 и 2 дня вторая смена с 15-22.45 . Сб и в...
Витебск
Договорная
Официант в заведение
На постоянную работу требуются официанты дневные и ночные. Работа по графику. Официальное трудоустройство, авансирование, своевременная выплата ЗП. звонить в будни с 9 до 18.
Витебск
50 р.
Повар шаурмист
Требуется повар шаурмист в мини-кафе шаурма. Требования: чистота на рабочем месте Соблюдение норм СЭС Трудолюбие Желание развиваться и поднимать уровень своего мастерства. От нас Питание Официальн...
Витебск
1 200 р.
Требуется курьер с личным автом
Требуется курьер на своем авто в кафе, оплата 2р час, каждая доставка от 4-7р, заказов в среднем 15-25. Бесплатный обед суп,салат, горячее, горячий напиток. График с 12:00 до 21:00
Витебск
2 000 р.
ПЕКАРЬ
Приглашаем к сотрудничеству ПЕКАРЯ. Человека, который любит и умеет печь хлеб. Того, кто знает как правильно печь хороший, качественный хлеб. Мы со своей стороны гарантируем официальное трудоустройст...
Витебск
Договорная
Шаурмист
Подготовка рабочего места, нарезка ингредиентов, приготовление шаурмы строго по технологическим карточкам, подержание чистоты, наличие санкнижки, пунктуальность, добросовестный подход к обязанностям...
Витебск
920 р.
Бармен-официант
В кафе Кукуха ищем бармена . Желательно , если есть опыт работы с кофе , если опыта нет - то на твое обучение нам потребуется терпение и время , а тебе надо будет выучить наше меню . Наши требования ...
Витебск
750 р.
Требуется сотрудник
В кафе сушидома требуется работник для приготовления роллов и пиццы
Витебская, Новолукомль
Договорная
В новую пекарню требуется пекарь
В новую пекарню требуется пекарь и помощник пекаря Обязанности: Выпечка согласно технологическим картам Поддержание рабочего места в чистоте Опыт работы приветствуется Стабильный сменный график раб...
Витебск
700 р.
Администратор
- заселение/выселение гостей; - входящие/исходящие звонки (консультирование по услугам отеля и стоимости номеров; обзвон предстоящих заездов); - полное сопровождение бронирования (физ.лицо, агенты, юр...
Витебск
1 200 р.
Повар в ресторан гостиницы
Ресторану, гостиничного комплекса «Ветразь» (УП "Витебсктурист"), на постоянную работу требуется Повар. Требования: -профильное образование или присвоенный 4-5 разряд; -знание технологических процесс...
Витебск
850 р.
Кочегар/дворник работа
Требуется в загородную усадьбу аккуратный мужчина, женщина кочегар/дворник. Деревня Комары, 4 км от Витебска. Послеобеденный рабочий день. Желательно наличие автомобиля. Пьющих просьба не беспокоить!!...
Витебск
Договорная
Бармен-кассир
Требуется бармен-кассир на ул. Суворова График 2/2
Витебск
Договорная
Требуется повар
Требуется повар. Звоните, обсудим все вопросы
Витебская, Орша
1 200 р.
Курьер на личном автомобиле
Требования: - Водительское удостоверение - Личный автомобиль - Уверенность за рулем Обязанности: - Развозить заказы - Работа с кассовыми терминалами. Условия работы: - Оплата сдельная раз в неделю. ...
Витебск
Договорная
Повар универсал
В уютное кафе требуется Повар-универсал! Любите и умеете готовить? Вдохновляетесь, когда слышите похвалу, приготовленному блюду? — ВАМ К НАМ! Мы динамично развиваемся и направляем свою деятельность на...
Витебская, Орша
350 р.
Администратор-горничная в г. Сенно
ТРЕБУЕТСЯ Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса ( Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток) Обязанности: Заселение/выселение гостей, уборка квартир, см...
Витебская, Сенно
4 р.
Требуется курьер
Срочно требуется курьер на личном автомобиле
Витебская, Орша
Вакансии в других регионах
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Минск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Минск, рес...
Минск, Центральный
1 300 р.
Сотрудник ресторана KFC, г.Жодино
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Жодино, ре...
Минская, Жодино
1 100 р.
Работник кухни ресторана KFC, г. Бобруйск
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Бобруйск, ...
Могилевская, Бобруйск
1 100 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Гомель
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Гомель, ре...
Гомель
1 300 р.
Член бригады ресторана KFC, г. Борисов
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Борисов, р...
Минская, Борисов
1 100 р.
Сотрудник ресторана KFC, г. Могилев
KFC - всемирно известная сеть ресторанов быстрого обслуживания, специализирующаяся на блюдах из свежего охлажденного куриного мяса открывает конкурс на вакансию: Член бригады ресторана в г. Могилев, р...
Могилев