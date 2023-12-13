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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Витебской области

Ищем суррогатную маму до 39 лет
vip

67 000 р.

Ищем суррогатную маму до 39 лет

Витебск

Вакансия в другом регионе
Водите-экспедитор С, СЕ
vip

7 500 р.

Водите-экспедитор С, СЕ

Витебская, Полоцк

Вакансия в другом регионе
водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Витебск

Договорная

Уборка снега

Витебская, Орша

Водитель категория С, Орша

Договорная

Водитель категория С, Орша

Витебская, Орша

Приглашаем на работу

Договорная

Приглашаем на работу

Витебск

Договорная

Ищу работу водителем

Витебск

2 000 р.

работа сварщик авто, разборщик, маляр

Витебск

Повар

1 200 р.

Повар

Витебск

Сварщик(аргон)

Договорная

Сварщик(аргон)

Витебск

Ищу Работу,Рассмотрю Варианты

Договорная

Ищу Работу,Рассмотрю Варианты

Витебск

водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Витебск

Бесплатно

Требуется Водитель кат.С.

Витебская, Орша

1 300 р.

Рамщик, станочник.

Витебск

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

3 000 р.

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

Витебск

3 000 р.

Водитель такси на личном автомобиле

Витебск

Договорная

Ищу Работу на своём Авто

Витебская, Орша

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 410 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Витебск

Сортировщик-упаковщик на вахту в Москве

3 500 р.

Сортировщик-упаковщик на вахту в Москве

Витебская, Полоцк

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 410 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Витебская, Орша

Преподаватель курсов Сметное дело

Договорная

Преподаватель курсов Сметное дело

Витебск

Договорная

Ищу работу-подработку

Витебская, Орша

Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

Витебск

Вакансия в другом регионе
Водитель

Договорная

Водитель

Витебск

Договорная

Ищу работу подработку

Витебск

Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Витебск

Вакансия в другом регионе
Мастер по обслуживанию окон и дверей

1 500 р.

Мастер по обслуживанию окон и дверей

Витебск

1 600 р.

Требуется на постоянную работу автослесарь

Витебская, Орша

Эвакуатор Витебск +37529 859 34 02

Договорная

Эвакуатор Витебск +37529 859 34 02

Витебск

Подсобный рабочий

900 р.

Подсобный рабочий

Витебск

Вакансия в другом регионе

4 999 р.

Требуется водитель категории «СЕ»

Витебск

Договорная

Логист

Витебск

Договорная

Автослесарь грузовые авто

Витебск

Договорная

Требуется водитель категории «СЕ»

Витебск

В автомобильное ателье требуется администратор

900 р.

В автомобильное ателье требуется администратор

Витебск

инженер-технолог

1 400 р.

инженер-технолог

Витебская, Орша

Бухгалтер у ИП и ЮЛ

Договорная

Бухгалтер у ИП и ЮЛ

Витебская, Другие города

Договорная

Ищу работу водителем В категории

Витебск

Сварщик

Договорная

Сварщик

Витебск

Договорная

Ищу подработку по дому

Витебская, Орша

Требуется Продавец бижутерии вакансия

900 р.

Требуется Продавец бижутерии вакансия

Витебск

Геодезист

2 000 р.

Геодезист

Витебск

Вакансия в другом регионе
Водитель Такси

1 500 р.

Водитель Такси

Витебск

Договорная

Ищу авто под аренду для работы в Максим

Витебск

Производитель общестроительных работ (прораб)

2 000 р.

Производитель общестроительных работ (прораб)

Витебск

Вакансия в другом регионе

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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