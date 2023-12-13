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Вакансии в Витебской области

Водите-экспедитор С, СЕ
vip

7 500 р.

Водите-экспедитор С, СЕ

Витебская, Полоцк

Вакансия в другом регионе
водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Витебск

Ищем суррогатную маму до 39 лет
vip

67 000 р.

Ищем суррогатную маму до 39 лет

Витебск

Вакансия в другом регионе
Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Витебск

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключение водителей на личном авто к службе Яндекс такси/доставка. Стаж водительского удостоверения от двух лет. Парк работает с 2020 года. - низкая комиссия парка - еженедельные выплаты на карту - ...

Витебская, Орша

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Договорная

Водители с личным авто. Подключение. Яндекс такси. Яндекс доставка.

Подключаем водителей в Яндекс Такси. Яндекс доставка. Парк работает с 2020 года. Работа на своём авто. В городе Минске и по всей РБ. Так же для водителей нашего парка, действует скидка на нашем СТО, н...

Витебская, Новополоцк

Швеи

1 900 р.

Швеи

Приглашаем на работу швей! Хорошие комфортные условия, внимательное и уважительное отношение к каждому сотруднику. Максимально гибкий график. Высокая оплата труда + премии, карьерный рост. Пошив трико...

Витебск

Работа,вахта.

110 р.

Работа,вахта.

Требуются разнорабочие(мужчины) на стройобъект ООО &lt;&lt; Ренесанс СПБ&gt;&gt; Санкт-Петербург , возраст 18-50лет. НЕ МОНОЛИТ!!! ОБЩЕСТРОЙ!!! Официальное трудоустройство ,вахтовый метод 45 дней. От...

Витебск

Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша

3 500 р.

Требуется водитель категории Е на зерновоз, г.Орша

В связи с расширением парка требуются водители на зерновоз и контейнеровоз. Работа Беларусь - ближняя Россия. В выходные чаще всего - дома, т.к. большинство маршрутов проходят через Оршу. Своя ремзона...

Витебская, Орша

Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Водитель категория С, Орша

Договорная

Водитель категория С, Орша

На постоянную работу в Оршу требуется водитель категории С, работа в пределах города. Желательно с опытом работы на самосвале МАЗ. Основное рабочее время работы: 8:00-17:00. Будние дни. Официальное ...

Витебская, Орша

Приглашаем на работу

Договорная

Приглашаем на работу

В студию красоты приглашаем мастера-универсала. У нас нет текучки кадров- просто мастер уезжает жить в другой город. Коллектив дружный. Здание парикмахерской- отдельностоящее, рядом с проезжей частью,...

Витебск

2 000 р.

работа сварщик авто, разборщик, маляр

Нужен сварщик авто, разборщик, маляр

Витебск

Повар

1 200 р.

Повар

В кафе быстрого питания требуются повара Обязанности: Приготовление блюд согласно технологическим картам (шаурма, сэндвичи, хот-доги, бургеры, фритюр) Упаковка готовой продукции Заготовка и маркировка...

Витебск

водитель категории СЕ
vip

1 500 р.

водитель категории СЕ

Грузоперевозки по РБ

Витебск

Бесплатно

Требуется Водитель кат.С.

Требуется водитель кат.С.только звонить сообщения нечитаю

Витебская, Орша

1 300 р.

Рамщик, станочник.

Рамщик, станочник на производство тарной доски, работа на ленточной пилораме, брусовочный станок, кромкообрезной, гоорбыльник, многопил(гатарного типа). Оплата сдельная. Производство находится Витебс...

Витебск

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

3 000 р.

Подключение к парку. Водитель в Яндекс такси.

Подключение вашего автомобиля к парку. Возьмём ваш автомобиль в аренду для работы в Яндекс Такси. А так же приглашаем для работы в Яндекс Такси водителей: - подработка гибкий график (договор подряда)...

Витебск

3 000 р.

Водитель такси на личном автомобиле

Требуются водители на личном автомобили для работы в Яндекс такси. Низкая комиссия, подключение 15 минут, гарантированные выплаты.

Витебск

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 410 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!ставка 3300 Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 ч...

Витебск

Сортировщик-упаковщик на вахту в Москве

3 500 р.

Сортировщик-упаковщик на вахту в Москве

Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!3300 ставка Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 час...

Витебская, Полоцк

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

3 410 р.

Комплектовщик/Сортировщик Работник склада, Москва

Ищем сотрудников на вахту в ближайшее Подмосковье!3300 ставка. Можно без опыта, всему научим! Вахта 15/20/30/45 смен. График 6/1 или 7/0 на выбор (смена по 11 часов, час на обед и перерывы каждые 2 ча...

Витебская, Орша

Преподаватель курсов Сметное дело

Договорная

Преподаватель курсов Сметное дело

В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Сметное дело". Обучение индивидуальное, вживую по программе Татарникова или Синкевича (на...

Витебск

Фермеры. Вахта.

2 500 р.

Фермеры. Вахта.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Тракторист-механизатор

2 500 р.

Тракторист-механизатор

Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Сотрудники на рыбное производство. Вахта

3 000 р.

Сотрудники на рыбное производство. Вахта

Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Мастер по обслуживанию окон и дверей

1 500 р.

Мастер по обслуживанию окон и дверей

Компания ОКОННАЯ СЛУЖБА ПЛЮС ищет мастера по ремонту и сервисному обслуживанию окон/дверей без опыта работы (обучение от организации). Обязанности: - ремонт и обслуживание окон и дверей (ПВХ, алюминий...

Витебск

1 600 р.

Требуется на постоянную работу автослесарь

В СТО "Шульц-Авто" (напротив памятника "Катюша") требуется на постоянную работу автомеханик с опытом работы. Ремонт легковых автомобилей и микроавтобусов. Подвеска, системы автомобиля. График работы с...

Витебская, Орша

Подсобный рабочий

900 р.

Подсобный рабочий

Организация приглашает на постоянную работу Вспомогательного рабочего (уборка территории,погрузка-разгрузка пиломатериалов) Возраст от 20 до 45 лет Зарплата: от 900 руб.руб./месяц. График работы: пн-...

Витебск

Вакансия в другом регионе

4 999 р.

Требуется водитель категории «СЕ»

Требуется водитель-экспедитор категории «СЕ» Обязанности: • Перевозка грузов в международном направлении; 1. РБ – РФ – РБ • Работа с разрешительными и таможенными документами; • Контроль правильности ...

Витебск

Договорная

Логист

Транспортному предприятию требуется логист. Условия: - социальный пакет - оформление по ТК РБ Обязанности: - поиск клиентов на собственный транспорт (экспедиции, прямые заказчики) и управление взаимоо...

Витебск

Договорная

Автослесарь грузовые авто

Приглашаем на работу автослесаря для сервисного обслуживания собственного грузового автопарка. УСЛОВИЯ РАБОТЫ: Современное здание 2020 года постройки; работа в отапливаемых боксах (+20 градусов), с св...

Витебск

Договорная

Требуется водитель категории «СЕ»

Приглашаем на работу водителя-экспедитора! Стаж работы от 2-х лет, желание работать в коллективе. Основные маршруты РБ-РФ. Так же ищем водителей для работы на перецеп на свой европейский парк.

Витебск

В автомобильное ателье требуется администратор

900 р.

В автомобильное ателье требуется администратор

Обязаннoсти: - Знание автомобилей обязательно! - Пpиём клиeнтoв - Оформления заказов - Умение делать фото - Пoдачa oбъявлений, рaбота с интернет ресурсами, продвижение контента на наши сайты для ре...

Витебск

инженер-технолог

1 400 р.

инженер-технолог

Требования : опыт работы на производстве; Знание ПК, опыт работы AutoCAD (уверенный пользователь ПО), знания в области конструкторской подготовки производства; знания нормативной документации (ГОСТ,...

Витебская, Орша

Сварщик

Договорная

Сварщик

На ПОСТОЯННУЮ работу требуется сварщик! ПЕНСИОНЕРЫ - ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. Сварка и сборка не сложных металлических конструкций. Работа в цеху( на ул . Ленинградской (возле металлобазы)). Оплата- сдельная, ...

Витебск

Требуется Продавец бижутерии вакансия

900 р.

Требуется Продавец бижутерии вакансия

Требуется продавец бижутерии, девушка до 35 лет коммуникабельная, ответственная, с опытом работы в торговле непродовольсвенными товарами. Работа в тц эвиком, график 5/2 или 6/1 с 10 до 18 00 По все...

Витебск

Геодезист

2 000 р.

Геодезист

ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает геодезиста. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра - профильное образование -...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Водитель Такси

1 500 р.

Водитель Такси

Требуется водитель для работы в Яндекс Такси на автомобиле компании. ЗП 40%, ежедневные выплаты

Витебск

Производитель общестроительных работ (прораб)

2 000 р.

Производитель общестроительных работ (прораб)

В связи с расширением штата и и объёма работы ООО «Проф НК» приглашает на постоянную работу производителя общестроительных работ с опытом. Требования: • Опыт работы в строительстве обязателен; • ...

Витебск

Вакансия в другом регионе

900 р.

Подсобный рабочий

Требуются подсобные рабочие. Обязанности: разборка, складирование, очистка, покраска, упаковка, погрузка, разгрузка различных деталей оборудования и материалов для промышленности, уборка территории, у...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Специалист по работе с клиентами / Продавец

Договорная

Специалист по работе с клиентами / Продавец

ТРЕБОВАНИЯ доброжелательность и развитые коммуникативные навыки; активная жизненная позиция; клиентоориентированность; ответственность за результат; стремление к получению новых знаний и финансовой не...

Витебск

Требуется продавец.

Договорная

Требуется продавец.

Требуется продавец в магазин стройматериалов. Оклад 900р + премия. 3244593(МТС)

Витебск

Парикмахер-универсал

600 р.

Парикмахер-универсал

Требуется парикмахер-универсал в уютный салон-парикмахерскую «Катюша» с графиком работы 2/2 с 9.00 до 19.00, выходной - воскресенье (район жд вокзала). Наработанная клиентская база.

Витебская, Орша

Требуются подсобник разнорабочие

2 000 р.

Требуются подсобник разнорабочие

На сдачу строительного объекта требуются в город Вязьма, подсобники разнорабочие 3-4 человека, для уборки снега пагрузочные работы и так далее проезд питание организовано, смена 2000 рублей! Работа до...

Витебск

1 300 р.

Начальник участка спецтранспорта

В аэропорт Витебск требуется начальник участка спецтранспорта.

Витебск

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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