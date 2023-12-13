Работа в строительстве, ремонте в Витебской области
110 р.
Работа,вахта.
Требуются разнорабочие(мужчины) на стройобъект ООО << Ренесанс СПБ>> Санкт-Петербург , возраст 18-50лет. НЕ МОНОЛИТ!!! ОБЩЕСТРОЙ!!! Официальное трудоустройство ,вахтовый метод 45 дней. От...
Витебск
Договорная
Преподаватель курсов Сметное дело
В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Сметное дело". Обучение индивидуальное, вживую по программе Татарникова или Синкевича (на...
Витебск
1 500 р.
Мастер по обслуживанию окон и дверей
Компания ОКОННАЯ СЛУЖБА ПЛЮС ищет мастера по ремонту и сервисному обслуживанию окон/дверей без опыта работы (обучение от организации). Обязанности: - ремонт и обслуживание окон и дверей (ПВХ, алюминий...
Витебск
Договорная
Сварщик
На ПОСТОЯННУЮ работу требуется сварщик! ПЕНСИОНЕРЫ - ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. Сварка и сборка не сложных металлических конструкций. Работа в цеху( на ул . Ленинградской (возле металлобазы)). Оплата- сдельная, ...
Витебск
2 000 р.
Геодезист
ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает геодезиста. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра - профильное образование -...
Витебск
2 000 р.
Производитель общестроительных работ (прораб)
В связи с расширением штата и и объёма работы ООО «Проф НК» приглашает на постоянную работу производителя общестроительных работ с опытом. Требования: • Опыт работы в строительстве обязателен; • ...
Витебск
2 000 р.
Требуются подсобник разнорабочие
На сдачу строительного объекта требуются в город Вязьма, подсобники разнорабочие 3-4 человека, для уборки снега пагрузочные работы и так далее проезд питание организовано, смена 2000 рублей! Работа до...
Витебск
Договорная
требуются каменщики
В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ Рассмотрим бригады Трудоустройство официальное. Вахтовый метод работы 21/10 ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, сдельно-премиальная, 2 раза в месяц. Бесплатно предоставляем ...
Витебская, Полоцк
1 200 р.
Прораб
Общестроительные и спец работы.
Витебская, Полоцк
1 200 р.
Руководитель проекта
Архитекрурное сопровжление реализации проектов
Витебская, Полоцк
1 200 р.
Маляр-штукатур
Срочно! на объект в г. Витебск требуется маляр-штукатур. Официальное трудоустройство.
Витебск
2 000 р.
дорожный мастер (верхнедвинск)
Обязанности: организация и управление работами на объекте; организация производства дорожно-строительных работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими...
Витебск
Договорная
Требуется сборщик корпусной мебели
Требуется сборщик корпусной мебели. Работа в мебельном цеху предприятия и установка у клиента дома. Опыт в производстве и установке мебели желателен. Зарплата сдельная.
Витебская, Орша
2 000 р.
Плотник-бетонщик
ООО "Проф НК" приглашает на работу плотников-бетонщиков. Заработная плата от 2000 рублей формируется исходя из соответствующего качеству и объему выполненных работ.Строительные объекты по г.Витебску и...
Витебск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Витебская, Орша
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Витебск
800 р.
Требуются разнорабочие, строительство.
Требуются подсобные рабочие. Оплата 800 на руки. Официальное оформление.
Витебск
2 000 р.
Витебск. Отделочник-Универсал в команду
Занимаемся ремонтом квартир только в Витебске . Работаем 6 дней в неделю с 9-18 . Ищем универсального специалиста Оплата 1500 руб в месяц на руки + премиальные за хорошо проделанную работу . Всю инф...
Витебск
2 500 р.
Каменщик, бригада каменщиков
ООО "Проф НК" приглашает на работу каменщиков. Бригады и индивидуальные предприниматели приветствуются. Заработная плата от 2500 рублей формируется исходя из соответствующего качеству и объему выполне...
Витебск
1 500 р.
Вакансия
Строительной организации требуются специалисты строительных специальностей и разнорабочие. Объекты в г.Орша и Оршанском районе. Оплата сдельная. Официальное трудоустройство. График работы: 5/2 с 8.00 ...
Витебская, Орша
2 000 р.
Машинист экскаватора-погрузчика
ООО "Проф НК" приглашает в свою команду машиниста экскаватора-погрузчика. Работа по городу Витебску и Витебской области. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение...
Витебск
Договорная
Требуется Отделочник универсал
В дружный коллектив на постоянную основу требуется отделочник УНИВЕРСАЛ до 45 лет!!!(не подсобник,не алкаш,не делетант)Предлагаем работу в Витебске. Своевремeнную оплату труда,уважительное отношение в...
Витебск
2 500 р.
Требуются фасадчики
ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает на работу фасадчиков по устройству мокрого фасада. Работы с люльки. Заработная плата от 2500 рублей формируется исходя из соответствующего к...
Витебск
1 900 р.
Каменщик
Строительная организация ООО «ЕК Строй» приглашает на постоянную работу рабочих общестроительных специальностей: -Каменщик -Штукатур -Маляр -Плотник -Бетонщик -Подсобный рабочий. -Производитель общест...
Витебская, Орша
2 500 р.
Кровельщики
ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает на работу кровельщиков. Бригады, а также индивидуальные предприниматели приветствуются. ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ п...
Витебск
1 500 р.
Тракторист
ООО "Проф НК" приглашает в свою команду тракториста. Работа по городу Витебску и Витебской области. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра...
Витебск
2 000 р.
Дорожный рабочий
ООО "Проф НК" приглашает на работу дорожных рабочих. Заработная плата от 2000 рублей. Бригады приветствуются. Строительные объекты по г.Витебску и Витебской области. Трудоустройство официальное. Резюм...
Витебск
Договорная
Требуются рабочие строительных специальностей
Государственному строительному предприятию на постоянную работу требуются: монтажники, плотники, бетонщики, каменщики. Оплата труда высокая. Гарантии, предусмотренные законодательством. Командировок н...
Витебск
1 200 р.
Требуется рабочий
Присоединяйтесь к команде профессиональных монтажников натяжных потолков. Наша компания проводит набор монтажников натяжных потолков, готовых начать работу с нулевыми знаниями и умениями! Мы ищем вежл...
Витебск
150 р.
Требуется каменщик
Требуется каменщик. Для выполнения профессиональной задачи. Нужно выложить из б/у кирпича короб 1м х 1м х 2.2 м.
Витебск
Договорная
Водитель фронтального погрузчика
Предприятию требуется водитель фронтального погрузчика АМКОДОР 342С4 . Оплата сдельно-премиальная. г. Витебск.
Витебск
1 500 р.
Дизайнер мебели
В развивающуюся мебельную компанию требуется: -Дизайнер мебели Требования: -отсутствие вредных привычек; -опыт работы не менее года в мебельной компании; -желание развиваться; -обучаемость От нас: -сд...
Витебская, Полоцк
900 р.
Подсобный рабочий
Требуется подсобный рабочий.
Витебск
Договорная
Инженер ПТО
В строительную организацию требуется инженер ПТО.
Витебск
Договорная
механик
требуется, механик, главный механик: - обслуживание строительной техники, грузовых и легковых машин - ведение соответствующей документации - работа с подчиненными (требовательность) - ответственность....
Витебск
3 000 р.
Работа
Требуется маляры, штукатуры, специалисты по отделке. Рассматриваем кандидатов из всех регионов Беларуси! Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому работой будете обеспечены круглый год!...
Витебская, Городок
1 200 р.
Отделочники
Требуются отлелочники. Официальной трудоустройство. От 1200,00 на руки
Витебск
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Витебская, Орша
3 760 р.
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.
На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...
Витебск
1 500 р.
Монтер пути
Требуется монтер пути. Возможно обучение профессии на производстве. З/п сдельная, зависит от разряда и стажа работы на предприятии от 700 до 2000
Витебск
Договорная
Требуются профессиональные отделочники
Требуются профессиональные отделочники (шпатлевка,) в элитном доме в Москве. Потолки из гипсокартона (заделка стыков + стеклохолст + финиш ) Стены ( стартовый слой уже готов + стеклохолст + финиш) Кр...
Витебск
Договорная
машинист бульдозера
на постоянную работу требуется машинист бульдозера на импортную спецтехники, 6 разряда. Вопросы по телефону
Витебск
Договорная
Машинист экскаватора
на частное предприятие требуется машинист экскаватора на импортную спецтехнику, оплата по часовая, все вопросы по телефону.
Витебск
Вакансии в других регионах
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
1 500 р.
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов
Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...
Минская, Жодино
4 850 р.
Ведущий инженер-сметчик
Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...
Минск, Московский
2 200 р.
Кухонный рабочий
Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...
Минск, Московский
Договорная
Столяр
Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...
Минск, Центральный
1 500 р.
Требуется строители-универсалы
Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется каменщик
В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...
Минская, Жодино
1 500 р.
Требуется жестянщик
Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...
Минская, Жодино