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Работа в строительстве, ремонте в Витебской области

Работа,вахта.

110 р.

Работа,вахта.

Требуются разнорабочие(мужчины) на стройобъект ООО &lt;&lt; Ренесанс СПБ&gt;&gt; Санкт-Петербург , возраст 18-50лет. НЕ МОНОЛИТ!!! ОБЩЕСТРОЙ!!! Официальное трудоустройство ,вахтовый метод 45 дней. От...

Витебск

Преподаватель курсов Сметное дело

Договорная

Преподаватель курсов Сметное дело

В образовательный центр, в виде подработки, требуется действующий специалист - практик для обучения по курсам "Сметное дело". Обучение индивидуальное, вживую по программе Татарникова или Синкевича (на...

Витебск

Мастер по обслуживанию окон и дверей

1 500 р.

Мастер по обслуживанию окон и дверей

Компания ОКОННАЯ СЛУЖБА ПЛЮС ищет мастера по ремонту и сервисному обслуживанию окон/дверей без опыта работы (обучение от организации). Обязанности: - ремонт и обслуживание окон и дверей (ПВХ, алюминий...

Витебск

Сварщик

Договорная

Сварщик

На ПОСТОЯННУЮ работу требуется сварщик! ПЕНСИОНЕРЫ - ПРИВЕТСТВУЮТСЯ. Сварка и сборка не сложных металлических конструкций. Работа в цеху( на ул . Ленинградской (возле металлобазы)). Оплата- сдельная, ...

Витебск

Геодезист

2 000 р.

Геодезист

ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает геодезиста. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра - профильное образование -...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Производитель общестроительных работ (прораб)

2 000 р.

Производитель общестроительных работ (прораб)

В связи с расширением штата и и объёма работы ООО «Проф НК» приглашает на постоянную работу производителя общестроительных работ с опытом. Требования: • Опыт работы в строительстве обязателен; • ...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуются подсобник разнорабочие

2 000 р.

Требуются подсобник разнорабочие

На сдачу строительного объекта требуются в город Вязьма, подсобники разнорабочие 3-4 человека, для уборки снега пагрузочные работы и так далее проезд питание организовано, смена 2000 рублей! Работа до...

Витебск

Договорная

требуются каменщики

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ Рассмотрим бригады Трудоустройство официальное. Вахтовый метод работы 21/10 ОПЛАТА ВЫСОКАЯ, сдельно-премиальная, 2 раза в месяц. Бесплатно предоставляем ...

Витебская, Полоцк

1 200 р.

Прораб

Общестроительные и спец работы.

Витебская, Полоцк

1 200 р.

Руководитель проекта

Архитекрурное сопровжление реализации проектов

Витебская, Полоцк

1 200 р.

Маляр-штукатур

Срочно! на объект в г. Витебск требуется маляр-штукатур. Официальное трудоустройство.

Витебск

дорожный мастер (верхнедвинск)

2 000 р.

дорожный мастер (верхнедвинск)

Обязанности: организация и управление работами на объекте; организация производства дорожно-строительных работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется сборщик корпусной мебели

Договорная

Требуется сборщик корпусной мебели

Требуется сборщик корпусной мебели. Работа в мебельном цеху предприятия и установка у клиента дома. Опыт в производстве и установке мебели желателен. Зарплата сдельная.

Витебская, Орша

Плотник-бетонщик

2 000 р.

Плотник-бетонщик

ООО "Проф НК" приглашает на работу плотников-бетонщиков. Заработная плата от 2000 рублей формируется исходя из соответствующего качеству и объему выполненных работ.Строительные объекты по г.Витебску и...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Витебская, Орша

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Витебск

800 р.

Требуются разнорабочие, строительство.

Требуются подсобные рабочие. Оплата 800 на руки. Официальное оформление.

Витебск

Витебск. Отделочник-Универсал в команду

2 000 р.

Витебск. Отделочник-Универсал в команду

Занимаемся ремонтом квартир только в Витебске . Работаем 6 дней в неделю с 9-18 . Ищем универсального специалиста Оплата 1500 руб в месяц на руки + премиальные за хорошо проделанную работу . Всю инф...

Витебск

Каменщик, бригада каменщиков

2 500 р.

Каменщик, бригада каменщиков

ООО "Проф НК" приглашает на работу каменщиков. Бригады и индивидуальные предприниматели приветствуются. Заработная плата от 2500 рублей формируется исходя из соответствующего качеству и объему выполне...

Витебск

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Вакансия

Строительной организации требуются специалисты строительных специальностей и разнорабочие. Объекты в г.Орша и Оршанском районе. Оплата сдельная. Официальное трудоустройство. График работы: 5/2 с 8.00 ...

Витебская, Орша

Машинист экскаватора-погрузчика

2 000 р.

Машинист экскаватора-погрузчика

ООО "Проф НК" приглашает в свою команду машиниста экскаватора-погрузчика. Работа по городу Витебску и Витебской области. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Требуется Отделочник универсал

Договорная

Требуется Отделочник универсал

В дружный коллектив на постоянную основу требуется отделочник УНИВЕРСАЛ до 45 лет!!!(не подсобник,не алкаш,не делетант)Предлагаем работу в Витебске. Своевремeнную оплату труда,уважительное отношение в...

Витебск

Требуются фасадчики

2 500 р.

Требуются фасадчики

ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает на работу фасадчиков по устройству мокрого фасада. Работы с люльки. Заработная плата от 2500 рублей формируется исходя из соответствующего к...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Каменщик

1 900 р.

Каменщик

Строительная организация ООО «ЕК Строй» приглашает на постоянную работу рабочих общестроительных специальностей: -Каменщик -Штукатур -Маляр -Плотник -Бетонщик -Подсобный рабочий. -Производитель общест...

Витебская, Орша

Кровельщики

2 500 р.

Кровельщики

ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ приглашает на работу кровельщиков. Бригады, а также индивидуальные предприниматели приветствуются. ООО "Проф НК" в связи с увеличением объёма работ п...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Тракторист

1 500 р.

Тракторист

ООО "Проф НК" приглашает в свою команду тракториста. Работа по городу Витебску и Витебской области. Требования: - ответственность, исполнительность, желание работать - прохождение медицинского осмотра...

Витебск

Вакансия в другом регионе
Дорожный рабочий

2 000 р.

Дорожный рабочий

ООО "Проф НК" приглашает на работу дорожных рабочих. Заработная плата от 2000 рублей. Бригады приветствуются. Строительные объекты по г.Витебску и Витебской области. Трудоустройство официальное. Резюм...

Витебск

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуются рабочие строительных специальностей

Государственному строительному предприятию на постоянную работу требуются: монтажники, плотники, бетонщики, каменщики. Оплата труда высокая. Гарантии, предусмотренные законодательством. Командировок н...

Витебск

1 200 р.

Требуется рабочий

Присоединяйтесь к команде профессиональных монтажников натяжных потолков. Наша компания проводит набор монтажников натяжных потолков, готовых начать работу с нулевыми знаниями и умениями! Мы ищем вежл...

Витебск

150 р.

Требуется каменщик

Требуется каменщик. Для выполнения профессиональной задачи. Нужно выложить из б/у кирпича короб 1м х 1м х 2.2 м.

Витебск

Договорная

Водитель фронтального погрузчика

Предприятию требуется водитель фронтального погрузчика АМКОДОР 342С4 . Оплата сдельно-премиальная. г. Витебск.

Витебск

Дизайнер мебели

1 500 р.

Дизайнер мебели

В развивающуюся мебельную компанию требуется: -Дизайнер мебели Требования: -отсутствие вредных привычек; -опыт работы не менее года в мебельной компании; -желание развиваться; -обучаемость От нас: -сд...

Витебская, Полоцк

900 р.

Подсобный рабочий

Требуется подсобный рабочий.

Витебск

Договорная

Инженер ПТО

В строительную организацию требуется инженер ПТО.

Витебск

Договорная

механик

требуется, механик, главный механик: - обслуживание строительной техники, грузовых и легковых машин - ведение соответствующей документации - работа с подчиненными (требовательность) - ответственность....

Витебск

3 000 р.

Работа

Требуется маляры, штукатуры, специалисты по отделке. Рассматриваем кандидатов из всех регионов Беларуси! Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому работой будете обеспечены круглый год!...

Витебская, Городок

Отделочники

1 200 р.

Отделочники

Требуются отлелочники. Официальной трудоустройство. От 1200,00 на руки

Витебск

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Витебская, Орша

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

3 760 р.

Монолит. Вахты. Питание. Проживание. Спецодежда.

На строительство дорожных развязок, требуются монолитчики, бригады, звенья, одиночки. Вахты 30 дней. Официальное трудоустройство. Зарплата выплачивается на карточку. Проживание предоставляется в хорош...

Витебск

Монтер пути

1 500 р.

Монтер пути

Требуется монтер пути. Возможно обучение профессии на производстве. З/п сдельная, зависит от разряда и стажа работы на предприятии от 700 до 2000

Витебск

Требуются профессиональные отделочники

Договорная

Требуются профессиональные отделочники

Требуются профессиональные отделочники (шпатлевка,) в элитном доме в Москве. Потолки из гипсокартона (заделка стыков + стеклохолст + финиш ) Стены ( стартовый слой уже готов + стеклохолст + финиш) Кр...

Витебск

машинист бульдозера

Договорная

машинист бульдозера

на постоянную работу требуется машинист бульдозера на импортную спецтехники, 6 разряда. Вопросы по телефону

Витебск

Машинист экскаватора

Договорная

Машинист экскаватора

на частное предприятие требуется машинист экскаватора на импортную спецтехнику, оплата по часовая, все вопросы по телефону.

Витебск

Вакансии в других регионах

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

1 500 р.

Требуется изолировщик, изолировщик трубопроводов

Строительной организации на постоянную работу требуется Изолировщик трубопроводов для работы на объектах капитального и текущего ремонта в Борисове, Жодино Требования: опыт работы в строительной сфере...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе
Ведущий инженер-сметчик

4 850 р.

Ведущий инженер-сметчик

Приглашаем в свою команду ведущего инженера-сметчика. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, пром...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе
Кухонный рабочий

2 200 р.

Кухонный рабочий

Приглашаем в свою команду кухонных работников. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленно...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Столяр

Требования к кандидату: Опыт работы от 1 года, ответственный, целеустремленный. Должностные обязанности: работа на станках (фрезер, фуган, четырехсторонник) или работа с ручным электроинструментом, р...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Требуется строители-универсалы

1 500 р.

Требуется строители-универсалы

Выполнение строительных работ Заработная плата и требования ВЫСОКИЕ Выплата з/п своевременная Официальное трудоустройство Полный соцпакет

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется каменщик

В связи с увеличением объемов работ приглашаем Каменщиков/Бригады каменщиков для работы на объектах в г. Борисове и городе жодино. Самое главное, что требуется от Вас: внимательное и ответственное отн...

Минская, Жодино

Вакансия в другом регионе

1 500 р.

Требуется жестянщик

Компания приглашает на работу Жестянщика Самое главное, что требуется от Вас: аккуратное и ответственное отношение к работе; опыт работы от 1 года; желание работать и зарабатывать; отсутствие вредных ...

Минская, Жодино

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